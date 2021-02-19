Племінниця принцеси Діани стала амбасадоркою Dolce & Gabbana (фото, відео)

Представниця вищих аристократичних кіл Великобританії Кітті Спенсер четвертий рік співпрацює з італійським будинком моди.

30-річна Кітті Спенсер, рідна племінниця принцеси Діани, стала Амбассадор італійського будинку моди Dolce & Gabbana, про що повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Вона опублікувала кілька фото, і написала про те, що горда представляти цей бренд.

"Для мене велика честь бути глобальним послом @dolcegabbana. Доменіко та Стефано святкують чудеса життя, і робота з ними — це завжди унікальна можливість заново відкрити для себе італійську культуру, мистецтво, майстерність і спосіб життя", — зазначила вона.

Фото: Instagram/Kitty Spencer

Вона також подякувала дизайнерів за надану честь і виразила надію, що Дольче і Габбана пишатимуться нею.

Фото: Instagram/Kitty Spencer

Кітті співпрацює з брендом вже чотири роки. Вона знімалася в рекламних кампаніях і брала участь в шоу, а на її сторінці в соцмережі можна побачити чимало фото в компанії дизайнерів. У 2018 року дівчина навіть відкривала показ Alta Moda на озері Комо.

Кітті — старша дочка графа Чарльза Спенсера, рідного брата принцеси Діани, і колишньої моделі Вікторії Айткен. У неї є ще брат Луї та сестри-близнючки Луїза й Амелія. У 1997 році подружжя розлучилося, і діти залишилися жити з матір'ю.

Уперше на публіці Кітті з'явилася в 2007 році на поминальній службі на честь 10-річчя від дня загибелі Діани. Через два роки після цього дівчина стала учасницею Балу дебютанток у паризькому готелі "Крийон".

У 2011 році вона була присутня на весіллі принца Вільяма та Кейт Міддлтон і вже тоді привернула до себе увагу. На той момент вона вивчала психологію, політику й англійську літературу в університеті Кейптауна. У 2012 році леді Спенсер переїхала в Лондон. Там вона продовжила навчання в Regent's University, отримавши ступінь магістра в галузі бренд-менеджменту.

У цей час вона зрозуміла, що мода привертає її все більше, і вирішила піти слідами матері. Вона уклала контракт з агентством Storm Management і незабаром почала з'являтися на обкладинках модних глянців.

В інтерв'ю Harper's Bazaar Кітті якось розповіла, що власні заробітки дають можливість відчувати себе незалежною, дозволяє не перед ким не звітувати і дає можливість відчути безпеку. "Мене не можна змусити замовкнути або погрожувати мені", — сказала Кітті Спенсер.

В особистому житті у Кітті — теж повний порядок. У серпні 2018 року вона закрутила роман із мільйонером Майклом Льюїсом, власником британського бренду Whistles. Він старший за неї на 32 роки, проте Кітті це не бентежить. Папарацці вже встигли розглянути обручку на її безіменному пальці, проте розкривати подробиці свого особистого життя леді Спенсер не поспішає.

Уперше племінниця покійної леді Діани з'явилася на людях зі своїм немолодим бойфрендом у Нью-Йорку. Вони разом виходили з фешенебельного готелю на Манхеттені, де, як з'ясували журналісти, ніч у пентхаусі коштує 50 тисяч доларів.