Племянница принцессы Дианы выходит замуж за 60-летнего миллионера
2020-01-09 15:07:02
Избранником Китти Спенсер стал миллионер Майкл Льюис
Племянница покойной принцессы Дианы, леди Китти Спенсер помолвлена с миллиардером из Южной Африки Майклом Льюисом, чье состояние оценивается в 80 миллионов фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.
Пара встречается уже больше года, но ранее они свой роман не афишировали: не выходили вместе в свет и крайне редко попадали вместе в объективы папарацци.
А теперь ситуация изменилась, леди Китти продемонстрировала новое бриллиантовое кольцо, когда занималась шоппингом в Челси.
Известно, что она ездила на Рождество в Кейптаун к семье своего жениха, а, вернувшись, оповестила свою семью о помолвке.
60-летний Майкл Льюис был женат, у него трое взрослых детей, он старше своей аристократической невесты на 31 год, а ее отца, брата леди Ди, всего на пять.
Впрочем, леди Китти, это судя по всему не смущает, она и раньше встречалась с мужчинами старше себя. Ее предыдущим бойфрендом был бизнесмен Никколо Бараттьери ди Сан Пьетро, с которым разница в возрасте составляла 19 лет.
Как ранее писал Фокус:
- Китти Спенсер, чья модельная карьера динамично набирает обороты, рассказала в интервью Harper’s Bazaar, что собственные заработки дают возможность чувствовать себя независимой, позволяет не перед кем не отчитываться и дает возможность ощутить безопасность. "Меня нельзя заставить замолчать или угрожать мне", - сказала Китти Спенсер.
- Племянница покойной леди Дианы модель леди Китти Спенсер впервые появилась на людях со своим 60-летним бойфрендом, миллионером Майклом Льюисом в Нью-Йорке. Они вместе выходили из фешенебельного отеля на Манхеттене, где, как выяснили журналисты, ночь в пентхаузе стоит 50 тысяч долларов.