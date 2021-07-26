Королівська розкіш: п'ять неймовірних суконь леді Кітті Спенсер на весіллі (відео)

Племінниця покійної принцеси Діани леді Кітті Спенсер довірила створення нарядів для весільної церемонії бренду Dolce & Gabbana, амбасадоркою якого є.

30-річна леді Кітті Спенсер, племінниця принцеси Діани, вийшла заміж за 62-річного мільярдера Майкла Льюїса, а весілля, що відбулося в замку XVII століття в місті Фраскаті під Римом, вразило своєю розкішшю, повідомляє Daily Mail.

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Кітті — дочка графа Чарльза Спенсера і його першої дружини Вікторії Локвуд. Вона не тільки спадкова аристократка, а й відома модель, яка є амбасадоркою Dolce & Gabbana, а співпрацювати з брендом почала в 2017-му. Тому не дивно, що саме цей модний будинок створив для неї пʼять розкішних суконь, які вже другий день активно обговорюються у мережі.

Головна сукня нареченої з хитромудрим квітковим мереживом, високою горловиною, довгими рукавами і пишними плечима була відлунням весільної сукні її матері. Щоправда, Кітті не вдягла діадему з діамантами, в якій виходили заміж не тільки її мама, але й принцеса Діана, яка поєднувала шлюб із принцом Чарльзом у 1981 році.

[ + – ] Весільна сукня Кітті Спенсер схожа на вінчальний наряд її матері

Серед гостей на весіллі не було батька дівчини. У пʼятницю він розмістив фотографію місяця над родовим будинком сімʼї, Олторпом, у Нортгемптонширі. З огляду на те, що чинні обмеження на поїздки вимагають пʼяти днів ізоляції після прибуття в Італію, схоже, він на той час не встиг. Не прилетіли і кузени Кітті принц Вільям і принц Гаррі.

На церемонії Кітті супроводжували її брат Луї Спенсер, віконт Олторп і зведений брат Семюел Ейткен, батьком якого є бізнесмен Джонатан Ейткен.

[ + – ] Весілля зібрало весь цвіт аристократії

На весіллі також були присутні її сестри Еліза й Амелія Спенсер, молодші з чотирьох дітей Ерла Спенсера і Вікторії. Серед інших гостей були моделі Dolce & Gabbana Емма Веймут, маркіза Бата і дружина Ідріса Ельби Сабріна, поп-співачка Пікс Лотт, подруга останніх пʼяти років, мати Ілона Маска Мей Маск, а також багато інших. До речі, подруга місіс Маск Джулія Перрі вибрала для весілля точно такий же наряд, як й інша гостя церемонії, щоправда, набагато молодша, що виглядало трохи курйозно.

[ + – ] Джулія Перрі в сукні Dolce & Gabbana Фото: Maye Musk/Facebook [ + – ] Молода гостя церемонії в такому ж вбранні

На церемонію приїхали і троє дорослих дітей нареченого від його шлюбу з колишньою дружиною Леолою.

Леді Кітті та її чоловік, який на пʼять років старший за її батька, готувалися до весілля ще до пандемії, після того, як він зробив пропозицію незадовго до Різдва 2019 року, подарувавши коханій каблучку вартістю понад $400 тисяч.

Під час підготовки до весілля леді Спенсер як дизайнера очікувано вибрала улюблений бренд. За словами Доменіко Дольче, він дуже задоволений такою довірою.

Підрозділ Dolce & Gabbana Alta Moda витрав майже шість місяців на створення її весільної сукні на своїй вишивальній фабриці й у міланському ательє.

"Це були прекрасні й емоційні моменти. Одним із натхненників, безумовно, є її любов до Італії. Кітті закохана в нашу прекрасну країну, в її багату історію, мистецтво та культуру", — підкреслив дизайнер.

Стефано Габбана додав, що наречена дуже привʼязана до свого походження, до Англії, до її спадщини великої вікторіанської епохи. І, як і всі англійці, вона дуже любить всі види квітів.

"Що стосується основної сукні, вона хотіла зберегти досить традиційний чистий крій, але в той же час вона хотіла мати позачасову чарівність. Усе було дуже природно й автентично. Леді Кітті Спенсер описала нам сукню своєї мрії, і ми спробували інтерпретувати її побажання", — розповіли дизайнери.

У ніч перед весіллям Кітті була в блакитній тюлевій сукні та накидці, розшитій вишитими хрестиком квітами, також зробленими для неї Dolce & Gabbana.

[ + – ] Кожен свій наряд леді Спенсер доповнила розкішними прикрасами

Після основної церемонії вона переодягнулася в шовкову сукню з подвійної органзи, розписану вручну і прикрашену квітами та кристалами, для весільної вечері.

Потім вона переодягнулася втретє, змінивши сукню для коктейлю, розшиту срібними та золотими намистинами.

На цьому парад нарядів не закінчився, і Кітті зʼявилася перед гостями у шовковій сукні з мікадо з вирізаними вставками, прикрашеній паєтками, квітковими аплікаціями та подвійними стрічками.

[ + – ] Усі п'ять нарядів Кітті Спенсер

Кітті та Майкл таємно зустрічалися з 2018 року. Після романів із майновим магнатом Нікколо Бараттʼєрі ді Сан-Пʼєтро й онуком гравця в крикет Дениса Комптона Ніком леді Спенсер познайомилася з Льюїсом через свого колишнього начальника, ексміністра оборони Ліама Фокса, на якого Кітті працювала у військовій благодійній організації Give Us Time. Фокс близький до Адама Верріті, керівника консалтингової компанії Security Futures, якій Льюїс пожертвував гроші.

Пара живе в лондонському будинку за $26 млн, який Кітті нещодавно повністю відремонтувала. У Льюїса є ще один маєток у Монако, де він проводить багато часу у справах.

На відміну від аристократки Кітті, у Майкла дуже скромні родичі. Його дід Меєр втік від переслідувань нацистів у Латвії в 1930-х роках і переїхав до Південної Африки, де заснував успішну меблеву компанію. Син Меєра Стенлі, батько Майкла, купив контрольний пакет акцій модної компанії Foschini, яка керує брендами, враховуючи Totalsport.

Майкл, який був головою Foschini Group із 2015 року, переїхав до Великобританії в 1980-х роках і нещодавно придбав Hobbs, Whistles і Phase Eight. Він заснував сімейну інвестиційну компанію Oceana Investment Corporation та ізраїльську біотехнологічну компанію Prochon.

Нагадаємо, раніше Кітті Спенсер розповіла про те, хто з її родини успадкує титул графа Спенсера.