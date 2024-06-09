Брат принцеси Діани розлучається після 13 років шлюбу: деталі

Незважаючи на те, що Карен Гордон підтримувала чоловіка впродовж усіх п'яти років роботи над мемуарами, їхній вихід став для неї приводом до розлучення. Чарльз Спенсер стверджує, що йому дуже сумно через те, що трапилося.

60-річний британський письменник, публіцист і телеведучий Чарльз Едвард Моріс Спенсер, дев'ятий граф Спенсер, оголосив про те, що він і його дружина Карен Гордон розлучаються після 13 років шлюбу. Про це брат покійної принцеси Діани повідомив у коментарі виданню Daily Mail.

За його словами, те, що трапилося, дуже засмучує його.

"Це дуже сумно. Я просто хочу присвятити себе всім своїм дітям і онукам і бажаю Карен щастя в майбутньому", — заявив аристократ.

Уперше про те, що пара вирішила розлучитися, стало відомо в березні. Тоді подружжя зібрало персонал сімейного маєтку Спенсерів, Олторп, у Нортгемптонширі, і розповіло їм про майбутнє розставання.

Чарльз Спенсер, брат принцеси Уельської Фото: Getty Images

Головною причиною розлучення називають мемуари Спенера під назвою "Дуже приватна школа", які вийшли 14 березня цього року і містять у собі дуже багато пікантних одкровень.

У книжці, зокрема, Чарльз розповідав про те, як у 1970-х роках став жертвою сексуального насильства (французькі поцілунки та дотики) з боку молодої помічниці-наглядачки в підготовчій школі для хлопчиків Мейдвелл Холл у Нортгемптоні. Йому на той момент було 11 років.

"Ефект від того, що вона зробила зі мною, був глибоким і негайним, пробудивши в мені основні бажання, яким не було місця в такому юному віці", — зізнається авторка на сторінках книги.

Він також написав про те, що позбувся цноти у віці 12 років під час сімейної відпустки в Італії з матір'ю і вітчимом. Дитина використовувала свої кишенькові гроші, щоб заплатити місцевій повії, що стояла на розі вулиці, 15 фунтів стерлінгів.

"Після цього я відчув себе спустошеним і холодним і не міг переспати з іншою жінкою, поки мені не виповнилося 17 років", — ідеться в мемуарах.

Серед інших шокуючих одкровень — спогади графа про няню, яка била їх з Діаною головами одна об одну, якщо вони погано поводилися, тощо.

"Вона прагнула привести страх і біль у наше розпещене життя", — пояснює письменник.

Ці та багато інших фактів, які Чарльз вирішив розповісти громадськості, і призвели до того, що Карен, третя дружина графа, вирішила покласти край цьому шлюбу.

Книжка "Дуже приватна школа" стала бестселером

При цьому саме вона допомагала Чарльзу протягом п'яти років його роботи над мемуарами пройти шлях зцілення і реабілітації від травмуючих спогадів.

"Я думаю, для неї було дуже складно пережити те, що чоловік проходить, по суті, чотири з половиною роки найглибшої терапії з дуже важким підтекстом. І вона підтримала мою ідею зробити це. Я думаю, вона завжди сподівалася, що я стану щасливішим і здоровішим, і, схоже, це дійсно так. Отже, я вдячний за те, що вона підтримувала мене, поки я проходив через цей процес, який, як я тепер розумію, був важливим процесом", — розповів він в одному з інтерв'ю.

Спенсер і Гордон познайомилися 2010 року в одному з ресторанів Лос-Анджелеса на побаченні наосліп. Канадська актриса і філантроп на той момент була матір'ю-одиначкою двох дочок від продюсера Марка Гордона. Пара одружилася 18 червня 2011 року в маєтку Олторп, де похована принцеса Уельська. У подружжя народилася дочка Шарлотта Діана, названа на честь загиблої в ДТП сестри Чарльза.

Чарльз і Карен на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл, 2018 рік Фото: Getty

У Спенсера також четверо дітей від попереднього шлюбу з першою дружиною Вікторією Локвуд і двоє дітей — від другої дружини Керолайн Фрейд.

Минулого року його дочка Кітті народила дівчинку від свого чоловіка, мільярдера Майкла Льюїса, який на 32 роки старший за неї. Чарльз не приїхав на весілля доньки і навіть не згадав про церемонію в соцмережах.

Раніше Фокус писав, що брат принцеси Діани розповів нові подробиці про маєток, у якому минуло її дитинство.