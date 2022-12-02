Брат принцессы Дианы показал фото острова, где она похоронена

Граф Чарльз Спенсер явно пытается намекнуть своим племянникам, что их мать не одобрила бы их ссору.

Related video

Брат принцессы Дианы, 9-й граф Спенсер, опубликовал в Instagram снимок острова, где похоронена его сестра, принцесса Диана.

Снимок появился на фоне слухов о том, что в новом фильме принца Гарри, Меган Маркл и Netflix, будут показаны скандальные подробности ухода из королевской семьи и переезда в США. А значит, как считают эксперты, стоит ждать нового конфликта между Гарри и Уильямом.

Чарльз Спенсер, публикуя снимок могилы принцессы Дианы, явно пытался намекнуть, что она бы не была рада тому, что ее дети перешли в конфронтацию и больше не поддерживают друг друга.

Принцесса Диана погибла в ДТП в парижском туннеле в августе 1997 года в 36 лет.

Она была похоронена в своем родовом поместье, Олторп-Парк, в Нортгемптоншире. Ее могила находится на острове посреди Овального озера, куда нет доступа. Это сделано еще и для того, чтобы поклонники принцессы не осаждали ее могилу.

[ + – ] Остров в имении Олторп, где похоронена принцесса Диана Фото: charles.earl.spencer/instagram

Могила была повторно освящена архиепископом Кентерберийским в 2017 году в преддверии 20-летия со дня ее смерти.

Снимок был сделан утром, когда озеро и остров окутал туман. Поклонники принцессы написали, что фото получилось "навязчиво прекрасным" и поблагодарили его за настолько интимную и трогательную фотографию.

58-летний граф Спенсер, младший брат Дианы, является британским пэром, писателем и телеведущим. Он унаследовал семейное поместье Олторп после смерти своего отца в 1992 году и живет там со своей третьей женой Карен и их дочерью леди Шарлоттой.

Ранее граф поделился трогательной фотографией своей покойной сестры, сделанно на дне рождении их отца.

[ + – ] Принцесса Диана и Чарльз Спенсер с их отцом Фото: charles.earl.spencer/instagram

Он отметил, что в день публикации отмечается "День поминовения усопших — когда принято вспоминать тех, кто умер, но кого вы все еще любите. Это фотография имеет для меня особое значение. Она была сделана в 1989 году по случаю 65-летия моего отца".

Также Чарльз Спенсер публиковал фото храма, который был построен на берегу Овального озера. Изначально, храм был посвящен победе адмирала Нельсона, но после смерти Дианы ее поклонники оставляют здесь букеты цветов и послания принцессе.

Дата публикации снимка была неслучайной. Тогда граф Спенсер узнал, что Netflix все-таки будет снимать сцену аварии, в которой погибла его сестра. Таким образом, он напомнил, что снимается сериал не об абстрактных персонажах, а о реальных людях, гибель которых глубоко опечалила их родных и близких.