Брат принцессы Дианы опубликовал "пронзительное" фото сестры

Снимок был сделан в 1989 году.

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Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер поделился "глубоко пронзительной фотографией" покойной сестры, опубликовав ее на своей странице в Instagram. Кадр сделан на вечеринке по случаю 65-го дня рождения их отца в 1989 году.

На снимке Диана и Чарльз сидят по обе стороны от своего отца, Джона Спенсера, 8-го графа Спенсера. На принцессе Уєльской – белое платье в пол с одним длинным рукавом и драпировкой на плече. Также на ней можно заметить драгоценности – колье, серьги и браслет. Она улыбается в камеру, в то время как Чарльз более серьезен.

[ + – ] Принцесса Диана с братом и отцом Фото: charles.earl.spencer/instagram

Граф Спенсер унаследовал семейное поместье Олторп в Нортгемптоншире после смерти отца в 1992 году и живет там со своей третьей женой Карен и их дочерью, леди Шарлоттой.

Снимок Дианы появился незадолго до премьеры пятого сезона исторического драматического сериала "Корона" о жизни британских монархов. Друзья покойной принцессы уже раскритиковали "бесчувственность" Netflix после того, как съемочная группа "Короны" была замечена на съемках моментов, предшествовавших ее фатальной автокатастрофе – всего в 100 ярдах от парижского туннеля, где она погибла 25 лет назад.

Премьера пятого сезона запланирована на 9 ноября и является одной из самых ожидаемых этой осенью. Она будет охватывать годы, предшествовавшие разводу и гибели матери наследников британского престола. В нем покажут и интервью принцессы Дианы в программе "Панорама" 1995 года, что уже вызвало гнев. Актриса Джуди Денч, сыгравшая Елизавету I и королеву Викторию, которая дружит с королем Карлом III и его женой Камиллой, назвала сериал "грубым и оскорбительным". Она не исключает, что шоу может нанести ущерб монархии. Оскароносная актриса обвинила его в "грубой сенсации" и смешении фактов и вымысла.

Принцессу Диану в пятом сезоне играет австралийская актриса Элизабет Дебики, а принца Чарльза – Доминик Уэст.

Тем временем продолжаются съемки шестого сезона. Он будет посвящен смерти Дианы в 1997 году, знакомству Уильяма и Кейт, и, как сообщается, закончится свадьбой Чарльза и Камиллы в 2005 году.

Напомним, близкая подруга монаршей семьи, посетившая Виндзорский замок в прошлом месяце, обвинила сериал "Корона" в попытке "разрушить королевскую семью".