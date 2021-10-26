В пятом сезоне "Короны" покажут разрушительное интервью принцессы Дианы

Создатели сериала пошли наперекор позиции сыновей принцессы Уэльской и намерены показать скандальный разговор.

В Великобритании продолжаются съемки пятого сезона сериала о жизни семьи монарха "Корона", и он обещает стать одним из самых острых за всю историю проекта, сообщает Daily Mail.

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Как стало известно, Netflix собирается инсценировать интервью принцессы Дианы программе "Панорама" с опальным журналистом BBC Мартином Баширом в 1995 году, несмотря на протесты принца Уильяма. Этому собираются посвятить целую серию.

"Создатели "Короны" называют это интервью ключевым моментом пятого сезона. Сценаристы считают, что бурный брак между Чарльзом и Ди привел к ее откровениям на "Панораме", и последствия этого решения определили ее последние месяцы. Они вкладывают в это огромные средства. "Корона" имеет опыт вхождения в те области истории королевской семьи, которые они предпочли бы оставить в покое", – заявил инсайдер.

[ + – ] В интервью ВВС принцесса Диана впервые рассказала о проблемах в браке

Воссоздание этого интервью, пусть даже для художественного фильма, противоречит позиции родственников Дианы, в частности ее старшего сына, принца Уильяма, который призывал больше никогда не повторять эту беседу на телевидении. Он раскритиковал интервью BBC, заявив, что признания его матери о жизни во дворце спровоцировали "ложное повествование". Уильям и Гарри заявили, что, добившись от Дианы признаний нечестным путем, ВВС и Башир фактически разрушили ее жизнь и "помогли развязать трагическую цепь событий, которые привели к ее смерти два года спустя".

"Эта программа "Панорама" не имеет легитимности и никогда не должна выходить в эфир снова. Это фактически установило ложное повествование, которое на протяжении более четверти века коммерциализировали BBC и другие", – подчеркнул герцог Кембриджский.

Как известно, в результате расследования выяснилось, что Башир внушил Диане, что за ней следят и преследуют ее, подсунул ей фальшивые банковские чеки, которые якобы свидетельствовали о том, что королевская семья сливала информацию о ней в СМИ, и тому подобное.

Интервью принцессы Дианы произвело эффект разорвавшейся бомбы, поскольку она на весь мир рассказала о проблемах в браке с принцем Чарльзом и его изменах. После этого королева Елизавета II лично выступила с требованием о разводе пары.

В пятом сезоне "Короны" роль принцессы Дианы играет австралийская актриса Элизабет Дебики.