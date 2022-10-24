В Британии сериал "Корона" обвинили в попытке "разрушить королевскую семью"

Близкая подруга монаршей семьи, посетившая Виндзорский замок в прошлом месяце, обвинила сериал "Корона" от Netflix в попытке "разрушить королевскую семью".

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Об этом сообщает Deadline .

Имя женщины неизвестно, однако она отметила, что этим сериалом Netflix "старается очернить королевскую семью".

"Они как будто бы пытаются разрушить королевскую семью", – заявила она.

Также женщина обвинила принца Гарри в том, что он продолжает поддерживать "Корону" и находится в "возмутительном положении".

"Если бы о моей семье так лгали, я бы не взяла ни копейки", – добавила подруга монархов.

Это не первый раз, когда сериал подвергается критике. Джон Мейджор, бывший премьер-министр страны, публично опроверг сцену, где Чарльз просит свою мать, Елизавету II, отказаться от престола. Мейджор назвал сериал "вредным и несущим в себе злые выдумки", а также "бочкой глупостей, которую продают для того, чтобы получить максимальное лживое драматическое влияние".

В пятом сезоне "Короны" авторы покажут развод принца Чарльза и принцессы Дианы, ее легендарное интервью ВВС, а также затронут ее гибель в Париже в 1991 году. Сыновья покойной принцессы Уэльской категорически выступали против съемок, однако не смогли им помешать. Отметим, что подруга Дианы отказалась сотрудничать с создателями "Короны" из-за "ужасного" сценария.

Актерский состав сериала претерпел изменения. Роль королевы Елизаветы исполнит звезда "Гарри Поттера" Имельда Стонтон, а саму Диану теперь играет австралийская актриса Элизабет Дебики, заменив Эмму Корин.