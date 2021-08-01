Новая королева: Netflix показал Елизавету II из 5 сезона "Короны" (фото)

Имельда Стонтон – третья после Клэр Фой и Оливии Голдман, кто играет монарха в сериале о жизни самой знаменитой королевской семьи в мире.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первое официальное фото со съемок пятого сезона сериала "Корона" о жизни королевской семьи Великобритании.

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На снимке изображена актриса Имельда Стонтон, которая играет Елизавету II. Она заменила в этой роли Оливию Колман и воплотит на экране стареющего монарха.

На 65-летней актрисе – желтая в контрастную полоску блуза с бантом, черная сумочка на руке и узнаваемая прическа. Не обошлось в образе без традиционного жемчужного ожерелья.

[ + – ] Имельда Стонтон в образе королевы Великобритании Фото: Netflix UK & Ireland/Instagram

"Первое знакомство с нашей новой королевой Елизаветой II Имельдой Стонтон", – говорится в подписи.

В новом сезоне также появятся 64-летняя Лесли Манфилл, которая сыграет принцессу Маргарет, сестру королевы, ранее воплощенную на экране Хеленой Бонем Картер, а 73-летний Джонатан Прайс исполнит роль супруга Елизаветы, принца Филиппа.

Последние серии "Короны" будут охватывать историю королевской семьи на протяжении 1990-х и до 2003 года, однако пока неизвестно, какие именно моменты экранизируют. Не исключено, что в сюжет войдет выступление королевы в 1992 году, посвященное ее 40-летию со дня ее вступления на престол, во время которого она назвала этот год "annus horriblis", имея в виду распад трех браков всех ее детей: принца Эндрю, принцессы Анны и принца Чарльза.

Среди других заметных событий периода – пожар в Виндзорском замке, годовщина золотой свадьбы королевы в 1997 году, смерти принцессы Маргарет, королевы-матери и принцессы Уэльской.

Говоря о своем участии в сериале, Имельда Стонтон призналась, что "боится" играть роль королевы Елизаветы:

"Когда Клэр (Клэр Фой – первая исполнительница роли молодой королевы) была в первом сезоне, всем нам это казалось историей. Затем, вслед за Оливией (Колман), это снова похоже на историю. Теперь мы начинаем с 1991 года, играя кого-то гораздо более нового. Это дополнительная проблема, которая у меня есть, ведь люди говорят: "О, я вообще не думаю, что она такая"".

Ранее участники четвертого сериала шутили, что не будут давать никаких советов своим преемникам.

"Я не разговаривала с Имельдой и не осмелилась бы давать какие-либо советы по поводу роли королевы. Имельда необыкновенная, и она сделает все это намного лучше меня. Не могу дождаться, чтобы посмотреть, что она делает", – говорила Оливия Колман.

Имельда Стонтон – обладательница кинопремии "Оскар". Широкому кругу зрителей она известна по роли профессора Долорес Амбридж в саге о Гарри Поттере. Она также является офицером и командором ордена Британской империи.

Напомним, после выхода четвертого сезона сериала в Букингемском дворце возмутились тому, как показана история отношений принца Чарльза и его супруги, принцессы Дианы.