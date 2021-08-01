Нова королева: Netflix показав Єлизавету II з 5 сезону "Корони" (фото)

Імельда Стонтон — третя після Клер Фой та Олівії Голдман, хто грає монарха в серіалі про життя найзнаменитішої королівської сім'ї у світі.

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував перше офіційне фото зі зйомок п'ятого сезону серіалу "Корона" про життя королівської сім'ї Великобританії.

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На знімку зображена актриса Імельда Стонтон, яка грає Єлизавету II. Вона замінила в цій ролі Олівію Колман і втілить на екрані літнього монарха.

На 65-річній актрисі – жовта в темну смужку блуза з бантом, чорна сумочка на руці і впізнавана зачіска. Не обійшлося в образі без традиційного перлового намиста.

[ + – ] Імельда Стонтон в образі королеви Великобританії Фото: Netflix UK & Ireland/Instagram

"Перше знайомство з нашою новою королевою Єлизаветою II Імельдою Стонтон", — йдеться у підписі.

У новому сезоні також з'являться 64-річна Леслі Манфілл, котра зіграє принцесу Маргарет, сестру королеви, яку раніше втілила на екрані Хелена Бонем Картер, а 73-річний Джонатан Прайс виконає роль чоловіка Єлизавети, принца Філіпа.

Останні серії "Корони" охоплюватимуть історію королівської сім'ї протягом 1990-х і до 2003 року, проте поки невідомо, які саме моменти екранізують. Не виключено, що в сюжет увійде виступ королеви в 1992 році, присвячений її 40-річчю від дня її вступу на престол, під час якого вона назвала цей рік "annus horriblis", маючи на увазі розпад трьох шлюбів усіх її дітей: принца Ендрю, принцеси Анни та принца Чарльза.

Серед інших помітних подій періоду — пожежа у Віндзорському замку, річниця золотого весілля королеви в 1997 році, смерті принцеси Маргарет, королеви-матері і принцеси Уельської.

Говорячи про свою участь у серіалі, Імельда Стонтон зізналася, що "боїться" грати роль королеви Єлизавети:

"Коли Клер (Клер Фой — перша виконавиця ролі молодої королеви) була в першому сезоні, всім нам це здавалося історією. Потім, слідом за Олівією (Колман), це знову схоже на історію. Тепер ми починаємо з 1991 року, граючи когось набагато більш нового. Це додаткова проблема, яка у мене є, адже люди говорять: "О, я взагалі не думаю, що вона така"".

Раніше учасники четвертого серіалу жартували, що не даватимуть жодних порад своїм наступникам.

"Я не розмовляла з Імельдою і не наважилася б давати будь-які поради з приводу ролі королеви. Імельда незвичайна, і вона зробить все це набагато краще за мене. Не можу дочекатися, щоб подивитися, що вона робить", — говорила Олівія Колман.

Імельда Стонтон — володарка кінопремії "Оскар". Широкому колу глядачів вона відома за роллю професора Долорес Амбридж у сазі про Гаррі Поттера. Вона також є офіцером і командором ордена Британської імперії.

Нагадаємо, після виходу четвертого сезону серіалу в Букінгемському палаці обурилися тому, як показана історія стосунків принца Чарльза і його дружини, принцеси Діани.