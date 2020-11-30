Netflix призовут объяснить, что история принцессы Дианы и Чарльза в сериале "Корона" – ложь

После выхода четвертого сезона нашумевшей телесаги, при королевском дворе Великобритании требуют пояснить, что сериал, прежде всего, художественный вымысел

Британо-американский сериал "Корона" рассказывает историю королевы Елизаветы I и ее семьи с того момента, как она выходит замуж за принца Филиппа в 1947 году. Сюжет четвертого сезона разворачивается в 1977—1990 гг., начиная со знакомства принца Чарльза с Дианой Спенсер. И именно эта история вызвала возмущение при дворе. Об этом пишет The Guardian.

В четвертом сезоне показано развитие отношений Чарльза и Дианы, их совместный визит в Австралию, рождение детей, адюльтер принца с Камиллой Паркер-Боулз и отношения принцессы Уэльской с капитаном Джеймсом Хьюиттом.

Причем принц Чарльз в сериале показан абсолютно бессердечным типом, который не делал никаких попыток, чтобы спасти брак, и оскорблял свою жену при всякой встрече.

Также прямо показывается, что принцесса Диана страдала от булимии и компульсивного переедания.

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Чтобы зрители точно знали, что показанная история отношений принца Чарльза и Дианы – художественный вымысел, Министр культуры Великобритании Оливер Доуден призовет авторов сериала предупреждать об этом в самом начале. Особо он отметил, что события, показанные в четвертом сезоне, произошли не так давно и очевидцы прекрасно помнят драматическую историю развода леди Ди и принца Чарльза.

Министр культуры Великобритании Оливер Доуден заявил, что без предупреждения молодые зрители, которые не пережили эти события, могут "принять вымысел за факт".

"Это великолепно сделанное художественное произведение, поэтому, как и в случае с другими сериалами, Netflix должен внести ясность с самого начала, вот и все. Без этого я боюсь, что поколение зрителей, не заставших эти события, могут принять вымысел за реальные факты", — отметил министр.

Такую просьбу Оливер Доуден планирует отправить Netflix на этой неделе.

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Мнение о необходимости показывать в "Короне" предупреждение о художественном вымысле разделяет и брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер.

"Короне" пойдет на пользу, если перед каждой серией будет уточнение: "Это вымысел, основанный на некоторых реально происходивших событиях". Потому что тогда все поймут, что это драма ради драмы", — заявил он.

Кроме истории Дианы и Чарльза, членов королевской семьи также расстроил эпизод с лордом Маунтбеттеном, который комментировал отношения принца Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз в негативном ключе. Представители принца отметили, что создатели сериала допустили историческую неточность, а сам принц Уэльский "обожал Маунтбеттена и был опустошен после его смерти". Они обвинили авторов сериала в том, что они "показывают события, которые имели место в очень непростой период 25–30 лет назад, не думая о чьих-либо чувствах", охарактеризовав шоу как "троллинг с голливудским бюджетом".

[ + – ] Принцесса Диана с детьми

А принц Уильям считает, что "его родителей эксплуатируют и представляют в ложном свете, чтобы было проще зарабатывать деньги".

Напомним, большой резонанс также вызвала серия четвертого сезона, в которой были показаны родственницы королевы, которые были объявлены мертвыми и провели всю жизнь в лечебнице для душевнобольных. Этот факт оказался не художественным вымыслом.