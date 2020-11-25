Неизвестные сестры Елизаветы II. Родственницы, от которых отказалась королевская семья

После премьеры четвертого сезона популярного сериала "Корона" история "забытых" сестер Елизаветы II обрела новую жизнь. Фокус рассказывает о самой темной тайне королевской семьи Великобритании.

В далеком 1987 году журналисты-расследователи нашли сенсацию, от которой сильно раскачало британскую королевскую семью. Как оказалось, у королевы Великобритании были двоюродные сестры, которых прятали от общественности. Женщин содержали в психиатрической лечебнице. Фокус рассказывает, что известно о Нериссе и Кэтрин Боуз-Лайон.

В 1981 году в королевской семье Великобритании произошло важное событие. Наследный принц британской короны Чарльз женился на Диане Спенсер. Журналисты отмечали, что в числе приглашенных на свадьбу присутствовала вся верхушка английской аристократии и многочисленные родственники королевы Елизаветы. Ожидаемо, на торжестве присутствовала и сама королева.

В этот момент медсестры психиатрической больницы в часе езды от Лондона, в Суррее, отметили поведение двух пациенток, которые эмоционально реагировали на события на экране телевизора. Две женщины стали махать руками в ответ на приветственные жесты Елизаветы, на которую в день свадьбы принца Чарльза были направлены все камеры журналистов.

По воспоминаниям Онеллы Брейтуэйт, одной из медсестер психиатрической лечебницы, ее тронуло это грустное зрелище. "Отлично помню, как мы с коллегой задумались о том, что если бы все сложилось иначе, они наверняка были бы среди приглашенных гостей", – рассказывала она.

Двумя пациентками психиатрической клиники оказались Нерисса и Кэтрин Боуз-Лайон – племянницы Королевы-матери и двоюродные сестры Елизаветы II, которые никогда не были частью королевской семьи и никогда не переступали порог Букингемского дворца, в силу ментальной несостоятельности. Если сказать проще, о существовании женщин знали только несколько работников психиатрического лечебного заведения и несколько представителей семьи Виндзоров, вплоть до 1987 года, когда журналисты предали гласности существование этих членов семьи.

Одна из кузин Елизаветы, Нерисса, умерла за год до обнародования этой истории, в то время как Кэтрин прожила еще более 20 лет. Именно смерть старшей из двух сестер и повлекла за собой разоблачение темной тайны королевской семьи Великобритании. В 1986 году местный журналист, навещая могилы своих близких в Суррее, заметил странную табличку на свежем захоронении.

На ней была обозначена фамилия, известная каждому гражданину Великобритании – Боуз-Лайон. Это была настоящая новостная бомба, которая сильно испортила репутацию королевской семьи Соединенного Королевства.

Страшная тайна благородного семейства

Жена Георга VI, или "королева-мать", которая происходила из старинного дворянского рода Великобритании, имела многочисленных братьев и сестер. Но самые близкие отношения у нее сложились со старшим братом Джоном Боуз-Лайоном, который работал брокером в центре лондонском Сити. В годы Первой мировой войны Джона, как и многих других мужчин, призвали на фронт. Довольно скоро он был вынужден вернуться в Лондон после тяжелого ранения. При медицинском обследовании у Джона обнаружили несколько психиатрических диагнозов, одним из которых была неврастения и постоянные нервные срывы. Тогда эту информацию просто замолчали, а Джона Боуз-Лайона назначили на спокойную службу в Министерство боеприпасов.

Позже журналисты писали, что, вероятно, именно ментальная нестабильность Джона стала причиной рождения у него двух умственно отсталых дочерей. В браке с леди Фенелле Хепбурн-Стюарт-Форбс-Трефузис у Боуз-Лайона старшего родилось пятеро дочерей. Первая девочка умерла в младенчестве, в то время, как ее младшие сестры прожили долгие жизни, но только две из них смогли жить нормально, в общепринятом смысле.

Нерисса Боуз-Лайон была третьей по старшинству. Уже при рождении девочки родители поняли, что с малышкой есть проблема. Джон и Фенелле не стали делать публичное заявление о рождении очередного наследника в королевской семье.

Медики быстро диагностировали у девочки отклонения и посоветовали Джону и Фенелле пристально наблюдать за ее развитием. В ту пору болезни, связанные с ментальным здоровьем, старались не афишировать. Джон и Фенелле испугались и вообще скрыли факт рождения дочери.

После рождения младшей дочери, Кэтрин Боуз-Лайон, все пошло по аналогичному варианту развития. Медики поставили малышке все тот же страшный диагноз – тяжелая степень умственной неполноценности. Родители понимали, что несмотря на аномалии в развитии двух дочерей, старшие девочки могут хорошо устроиться в жизни.

Забытые сестры

Мать и отец опекали девочек, сколько могли, до самой смерти отца семейства. Тогда вся ответственность перешла к матери, которая, со временем, отдала двух психически больных девочек на воспитание деду — барону Клинтону.

Когда поведение девочек стало агрессивным и непредсказуемым, их вынуждены были перевести в местную психиатрическую клинику. Если верить записям посетителей в больничной книге, девочек долгое время посещали мать и дедушка, которые, также поддерживали психиатрическую лечебницу финансово. После смерти ближайших родственников, сестры остались совсем одни, абсолютно забытые.

Фото: Фото: Gettyimages

Существование Нериссы и Кэтрин было настолько секретным, что женщины были официально объявлены умершими задолго до даты фактической смерти. По словам британского публициста генеалогии Burkeʼs Peerage.

На самом же деле, Нерисса умерла только в 1986, и именно ее могила была найдена журналистом, что и послужило стартом расследования.

Конспирология вокруг королевской семьи Великобритании

Когда работники СМИ узнали о том, что двоюродные сестры Елизаветы II многие годы жили в психиатрической клинике, эта история мгновенно появилась на первых полосах газет. Репортеры окружали Букингемский дворец с требованием прокомментировать открывшуюся информацию. Представителей прессы интересовало, почему королева игнорировала своих ближайших родственниц. И почему она предпочла "сохранение репутации" жизни сестер. Пресс-служба дворца ограничилась кратким комментарием: "Это дело семьи Боуз-Лайон".

Со временем журналисты выяснили, что согласно Книге Пэров Берка, Нерисса и Кэтрин уже давно скончались (в 1940 и 1961 годах соответственно). Автор свидетельства пояснил, что получил соответствующую информацию от матери девушек. Однако добавил, что не считает нужным винить в ошибке именно ее. По его словам, к концу жизни она не отвечала за свои поступки.

В свою очередь, Елизавета II не принимала никакого участия в судьбе близких родственниц, за исключением пожертвования, сделанного на счет психиатрической больницы в 1982 году.

Нерисса и Елизавета родились в 1926 году, с разницей в десять недель. Конспирологи, как и некоторые неофициальные летописцы королевской семьи Великобритании, считают, что умственно отсталая дочь могла родиться у короля Георга VI. Чтобы не навлечь на себя позор, монархи договорились с близкими родственниками поменяться детьми. Впрочем, никаких подтверждений этой теории у конспирологов и журналистов на сегодняшний день нет. И все слухи остаются только слухами.