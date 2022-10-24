У Британії звинуватили серіал "Корона" у спробі "зруйнувати королівську родину"

Близька подруга монаршої сім'ї, яка відвідала Віндзорський замок минулого місяця, звинуватила серіал "Корона" від Netflix у спробі "зруйнувати королівську родину".

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Про це повідомляє Deadline.

Ім'я жінки невідоме, проте вона зазначила, що цим серіалом Netflix "намагається очорнити королівську родину".

"Вони начебто намагаються зруйнувати королівську родину", — заявила вона.

Також жінка звинуватила принца Гаррі в тому, що він продовжує підтримувати "Корону" і перебуває у "неприйнятному становищі".

"Якби про мою родину так брехали, я б не взяла жодної копійки", — додала подруга монархів.

Це не вперше, коли серіал піддається критиці. Джон Мейджор, колишній прем'єр-міністр країни, публічно спростував сцену, де Чарльз просить свою матір Єлизавету II відмовитися від престолу. Мейджор назвав серіал "шкідливим і повним на злі вигадки", а також "бочкою дурниць, яку продають для того, щоб отримати максимальний брехливий драматичний вплив".

У п'ятому сезоні "Корони" автори покажуть розлучення принца Чарльза та принцеси Діани, її легендарне інтерв'ю ВВС, а також торкнуться її загибелі в Парижі 1991 року. Сини покійної принцеси Уельської категорично виступали проти зйомок, проте не змогли завадити їм. Зазначимо, що подруга Діани відмовилася співпрацювати зі творцями "Корони" через "жахливий" сценарій.

Акторський склад серіалу зазнав змін. Роль королеви Єлизавети виконає зірка "Гаррі Поттера" Імельда Стонтон, а саму Діану тепер грає австралійська актриса Елізабет Дебікі, замінивши Емму Корін.