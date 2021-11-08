Подруга принцеси Діани відмовилася співпрацювати з творцями "Корони" через "жахливий" сценарій

Джеміма Хан консультувала сценаристів Netflix, але тепер вважає, що серіал про королівську британську родину став "нешанобливим"

47-річна Джеміма Хан, яка довгий час товаришувала з принцесою Діаною та була консультантом на зйомках культового серіалу "Корона", оголосила, що більше з каналом Netflix не співпрацює. Бо сценарій останнього сезону став "жахливим і нешанобливим". Про це пише Daily Mail.

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Також Джеміма зустрічалася із творцем серіалу Пітером Морганом близько місяця. Після цього роману Морган повернувся до своєї давньої подруги, актриси Джилліан Андерсон, яка в серіалі "Корона" виконує роль Маргарет Тетчер. Подруга принцеси Діани розповіла, що шоу не розглядало історію Діани настільки "шанобливо чи співчутливо", наскільки вона розраховувала.

[ + – ] П'ятий сезон серіалу "Корона". Перший погляд

Нагадаємо, у п'ятому сезоні "Корони" роль принцеси Діани виконує зірка фільму "Великий Гетсбі" Елізабет Дебікі. І в мережі вже з'явилися знімки в знаменитій маленькій чорній сукні Діани, яку таблоїди прозвали "сукнею помсти".

Хан працювала з творцями серіалу "Корона" більше року над серіями, які розповідали про романи Діани після розлучення та її сенсаційне інтерв'ю BBC Panorama з Мартіном Баширом.

Тепер вона заявила, щоб її роботу більше не використовували і відмовилася від оплати. Грошей Джеміма не потребує. Вона була молодшою редакторкою політичного журналу The New Statesman і головною редакторкою американського журналу Vanity Fair у Європі, а тепер керує кінокомпанією. У неї двоє синів – Сулейман і Касім від шлюбу з Імраном Ханом, за якого вона вийшла заміж у 1995 році. Тоді Імран був гравцем у крикет, а з 2018 року обіймає посаду прем'єр-міністра Пакистану.

[ + – ] Імран Хан, Джеміма Хан і принцеса Діана Фото: Getty Images

Вони багато років дружили з Діаною, яка кілька разів відвідувала Пакистан. Джеміма й зараз близька подруга королівської британської родини. Вона була гостею на весіллі леді Габріели Віндзор.

Представники знімальної команди "Корони" вже заявили, що Джеміма Хан була "другом і активним учасником знімального процесу" від початку створення шоу, і хоч вона "прекрасно поінформоване джерело", вона ніколи не працювала сценаристом і не знає всіх тонкощів створення серіалів.