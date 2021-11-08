Подруга принцессы Дианы отказалась сотрудничать с создателями "Короны" из-за "ужасного" сценария

Джемайма Хан консультировала сценаристов Netflix, но теперь считает, что сериал про королевскую британскую семью стал "неуважительным"

47-летняя Джемайма Хан, которая долгое время дружила с принцессой Дианой и была консультантом на съемках культового сериала "Корона", объявила, что более с каналом Netflix не сотрудничает. Так как сценарий последнего сезона стал "ужасным и неуважительным". Об этом пишет Daily Mail.

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Также Джемайма встречалась с создателем сериала Питером Морганом около месяца. После этого романа Морган вернулся к своей давней подруге, актрисе Джиллиан Андерсон, которая в сериале "Корона" исполняет роль Маргарет Тэтчер. Подруга принцессы Дианы рассказала, что шоу не рассматривало историю Дианы настолько "уважительно, или сострадательно", насколько она рассчитывала.

[ + – ] Пятый сезон сериала "Корона". Первый взгляд

Напомним, в пятом сезоне "Короны" роль принцессы Дианы исполняет звезда фильма "Великий Гэтсби" Элизабет Дебики. И в Сети уже появились снимки в знаменитом маленьком черном платье Дианы, которое таблоиды прозвали "платьем мести".

Хан работала с создателями сериала "Корона" больше года над сериями, которые рассказывали о романах Дианы после развода и над ее сенсационным интервью BBC Panorama с Мартином Баширом.

Теперь она заявила, чтобы ее работа более не использовалась и отказалась от оплаты. В деньгах Джемайма не нуждается. Она была младшим редактором политического журнала The New Statesman и главным редактором американского журнала Vanity Fair в Европе, а теперь руководит кинокомпанией. У нее двое сыновей – Сулейман и Касим от брака с Имраном Ханом, за которого она вышла замуж в 1995 году. Тогда Имран был игроком в крикет, а с 2018 года занимает пост премьер-министра Пакистана.

[ + – ] Имран Хан, Джемайма Хан и принцесса Диана Фото: Getty Images

Они много лет дружили с Дианой, которая несколько раз посещала Пакистан. Джемайма и сейчас близкий друг королевской британской семьи. Она была гостьей на свадьбе леди Габриэлы Виндзор.

Представители съемочной команды "Короны" уже заявили, что Джемайма Хан была "другом и активным участником съемочного процесса" с самого начала создания шоу, и хоть она "прекрасно информированный источник", она никогда не работала сценаристом и не знает всех тонкостей создания сериалов.