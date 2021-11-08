Платье мести. Элизабет Дебики повторила культовый образ принцессы Дианы в сериале "Корона"

Появившись в этом платье в галерее Serpentine, принцесса Уэльская произвела настоящий фурор. Позже наряд назовут "платьем мести".

Актриса Элизабет Дебики, которая в пятом сезоне сериала "Корона" от Netflix играет принцессу Диану, была замечена на съемочной площадке в одном из самых знаменитых нарядов покойной принцессы Уэльской

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Актриса в образе жены принца Чарльза появилась в черном платье с открытыми плечами. Наряд является точной копией шелкового платья греческого дизайнера Кристианы Стамболян, которое Диана, как известно, надела на сбор средств Vanity Fair для галереи Serpentine в Кенсингтонских садах в 1994 году.

Внешний вид Дианы вдохновил модных экспертов на термин "платье мести", потому что событие произошло в ночь, когда ITV показала документальный фильм, где ее бывший муж принц Чарльз признался в романе с нынешней женой Камиллой, герцогиней Корнуоллской, во время его брака с принцессой.

[ + – ] Элизабет Дибики в роли принцессы Дианы

Принцесса Диана купила платье еще в 1991 году, но до этого момента считала его слишком рискованным, поскольку оно не только оголяло плечи, но и было довольно коротким для женщины ее статуса.

Согласно биографической книге Тины Браун "Хроники Дианы" 2007 года, Стамболян призналась модному комментатору, что Диана "предпочла не играть эту сцену, как Одетта из "Лебединого озера ", невинная и в белом. Она была явно рассержена. Она сыграла ее, как Одиллия, в черном". Образ принцесса дополнила ярко-красным лаком для ногтей, чего раньше никогда себе не позволяла.

[ + – ] Элизабет Дибики (слева) и принцесса Диана

В документальном фильме "Платья принцессы Дианы: аукцион" 2013 года на канале Channel 4 Стамболиан сказала, что в тот вечер принцесса планировала надеть наряд от Valentino. Но после того, как модный дом разослал пресс-релиз, где раскрыл будущий ансамбль принцессы, она выбрала образ от Стамболян.

В дополнение к своему платью Дебики также надела колье из многослойного жемчуга, украшенное сапфиром в окружении бриллиантов, точную копию того, в котором была Диана. Мать королевы Елизаветы II, Елизавета, королева-мать, подарила принцессе брошь с драгоценным камнем в центре в качестве свадебного подарка, и Диана в конечном итоге переделала ее на колье.

Элизабет – вторая актриса, изобразившая Диану, мать принца Уильяма и принца Гарри, в фильме "Корона". До нее эту роль в четвертом сезоне исполняла Эмма Коррин, воплотившая на экране юную леди Спенсер, которой суждено было стать народной принцессой.

Напомним, роль Доди Аль-Файеда, последней любви принцессы Дианы, в сериале "Корона" исполнит британский актер египетского происхождения Халид Абдалла. Он прославился благодаря ролям в фильмах "Не брать живым" и "Кредо убийцы", а также был номинирован на "Оскар". В пятом сезоне "Короны" также покажут скандальное интервью матери принцев Уильяма и Гарри, которое повлияло не только на ее брак с принцем Чарльзом, но и на всю дальнейшую жизнь.