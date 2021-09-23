Последнюю любовь принцессы Дианы в сериале "Корона" сыграет участник Революции в Египте

Халид Абдалла был номинирован на "Оскар" за документальный фильм "Майдан" о революционных событиях в Египте 2011-2013 гг.

Роль Доди Аль-Файеда, последней любви принцессы Дианы, в сериале "Корона" исполнит британский актер египетского происхождения Халид Абдалла. Об этом пишет Variety.

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Халид прославился благодаря ролям в фильмах "Не брать живым" и "Кредо убийцы". Также он был номинирован на "Оскар". Халид снял фильм "Майдан" о событиях Революции в Египте 2011-2013 гг. С началом революционных событий актер вернулся в Каир.

[ + – ] Халид Абдалла - исполнитель роли Доди Аль-Файеда в сериале "Корона" Фото: Aleim

В "Короне" ему досталась роль Доди Аль-Файеда, принцессу Диану, напомним, сыграет Элизабет Дебики, звезда фильмов "Довод" и "Великий Гэтсби".

[ + – ] Элизабет Дебики - исполнительница роли принцессы Дианы в пятом сезоне "Короны" Фото: Vogue

Отца Доди, миллиардера и бывшего владельца Harrods исполнит Салим Доу.

Продюсеры "Короны" до сих пор не признаются, будет ли показана в сериале парижская авария, в которой погибли принцесса Диана, Доди и их водитель Анри Поль. Возможно, что они ограничатся событиями, которые произошли после нее.

В пятом сезоне и так хватает важных эпизодов из жизни британской королевской семьи: развод трех из четырех детей королевы Елизаветы, скандальное интервью Дианы ВВС, в котором она рассказала, что в браке с Чарльзом "их было трое", имея в виду Камиллу Паркер-Боулз, роман Дианы с Доди и события, что случились после их гибели в аварии. А это трехмиллионное паломничество к Виндзорскому дворцу, волна самоубийств и многочисленные скандалы с таблоидами, которые публиковали фото роковой аварии в парижском тоннеле.

Напомним, Доди и Диана познакомились после того, как в 1997 году принцесса разошлась со своим бойфрендом Хаснатом Ханом, которого встретила в Королевском госпитале в Бромптоне.

[ + – ] Доди Аль-Файед Фото: Getty Images

Диана получила приглашение от Мохаммеда Аль-Файеда отдохнуть на его яхте "Джоникал" в Сен-Тропе. Она отправилась в отпуск с сыновьями Гарри и Уильямом. Там она и познакомилась с сыном миллиардера, кинопродюсером Доди Аль-Файедом. Он слыл ловеласом – встречался с Джулией Робертс и собирался жениться на модели Келли Фишер.

[ + – ] Принцесса Диана во время отдыха в Сен-Тропе Фото: Getty Images

Как точно развивались отношения между Доди и леди Ди – неизвестно. 31 августа 1997 года принцесса Диана и Доди Аль-Файед разбились в автокатастрофе, пытаясь уйти от преследования папарацци.

После катастрофы в квартире младшего Аль-Файеда было найдено кольцо с надписью Dis-moi Ou ("Скажи "Да"). Квитанция о покупке "обручального кольца" датировалась 30 августа 1997 года. Биографы принцессы Дианы утверждают, что Доди собирался сделать ей предложение.