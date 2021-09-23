Останнє кохання принцеси Діани в серіалі "Корона" зіграє учасник Революції в Єгипті

Халід Абдалла був номінований на "Оскар" за документальний фільм "Майдан" про революційні події в Єгипті 2011-2013 рр.

Роль Доді Аль-Файєда, останнього кохання принцеси Діани, в серіалі "Корона" зіграє британський актор єгипетського походження Халід Абдалла. Про це пише Variety.

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Халід прославився завдяки ролям у фільмах "Не брати живим" і "Кредо вбивці". Також він був номінований на "Оскар". Халід зняв фільм "Майдан" про події Революції в Єгипті 2011-2013 рр. З початком революційних подій актор повернувся в Каїр.

[ + – ] Халід Абдалла — виконавець ролі Доді Аль-Файєда в серіалі "Корона" Фото: Aleim

У "Короні" йому дісталася роль Доді Аль-Файєда, принцесу Діану, нагадаємо, зіграє Елізабет Дебікі, зірка фільмів "Аргумент" і "Великий Гетсбі".

[ + – ] Елізабет Дебікі — виконавиця ролі принцеси Діани в п'ятому сезоні "Корони" Фото: Vogue

Батька Доді, мільярдера і колишнього власника Harrods, зіграє Салім Доу.

Продюсери "Корони" досі не зізнаються, чи буде показана в серіалі паризька аварія, в якій загинули принцеса Діана, Доді та їхній водій Анрі Поль. Можливо, вони обмежаться подіями, які відбулися після неї.

У п'ятому сезоні й так вистачає важливих епізодів із життя британської королівської сім'ї: розлучення трьох із чотирьох дітей королеви Єлизавети, скандальне інтерв'ю Діани ВВС, в якому вона розповіла, що в шлюбі з Чарльзом "їх було троє", маючи на увазі Каміллу Паркер-Боулз, роман Діани з Доді і події, що трапилися після їхньої загибелі в аварії. А це тримільйонне паломництво до Віндзорського палацу, хвиля самогубств і численні скандали з таблоїдами, які публікували фото фатальної аварії в паризькому тунелі.

Нагадаємо, Доді та Діана познайомилися після того, як у 1997 році принцеса розійшлася зі своїм бойфрендом Хаснатом Ханом, якого зустріла в Королівському госпіталі в Бромптоні.

[ + – ] Доді аль-Файєд Фото: Getty Images

Діана отримала запрошення від Мохаммеда Аль-Файєда відпочити на його яхті "Джонікал" у Сен-Тропе. Вона вирушила у відпустку із синами Гаррі та Вільямом. Там вона і познайомилася із сином мільярдера, кінопродюсером Доді Аль-Файєдом. Він мав славу ловеласа — зустрічався з Джулією Робертс і збирався одружитися з моделлю Келлі Фішер.

[ + – ] Принцеса Діана під час відпочинку в Сен-Тропе Фото: Getty Images

Як точно розвивалися стосунки між Доді та леді Ді — невідомо. 31 серпня 1997 принцеса Діана та Доді аль-Файєд розбилися в автокатастрофі, намагаючись втекти від переслідування папараці.

Після катастрофи в квартирі молодшого Аль-Файєда була знайдена каблучка з написом Dis-moi Ou ("Скажи "Так"). Квитанція про покупку "обручки" датувалася 30 серпня 1997 року. Біографи принцеси Діани стверджують, що Доді збирався зробити їй пропозицію.