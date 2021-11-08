Сукня помсти. Елізабет Дебікі повторила культовий образ принцеси Діани у серіалі "Корона"

З'явившись у цій сукні в галереї Serpentine, принцеса Уельська справила справжній фурор. Пізніше вбрання назвуть "сукнею помсти".

Актриса Елізабет Дебікі, яка у п'ятому сезоні серіалу "Корона" від Netflix грає принцесу Діану, була помічена на знімальному майданчику в одному з найзнаменитіших нарядів покійної принцеси Уельської.

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Актриса в образі дружини принца Чарльза з'явилася у чорній сукні з відкритими плечима. Вбрання є точною копією шовкової сукні грецького дизайнера Крістіани Стамболян, яку Діана, як відомо, вдягла на збір коштів Vanity Fair для галереї Serpentine у Кенсінгтонських садах у 1994 році.

Зовнішній вигляд Діани надихнув модних експертів на термін "сукня помсти", тому що подія відбулася в ніч, коли ITV показала документальний фільм, де її колишній чоловік принц Чарльз зізнався у романі із нинішньою дружиною Каміллою, герцогинею Корнуолською, під час його шлюбу з принцесою.

[ + – ] Елізабет Дібікі в ролі принцеси Діани

Принцеса Діана купила сукню ще у 1991 році, але до цього моменту вважала її надто ризикованою, оскільки вона не лише оголювала плечі, а й була досить короткою для жінки її статусу.

Згідно з біографічною книгою Тіни Браун "Хроніки Діани" 2007 року, Стамболян зізналася модному коментатору, що Діана "вважала за краще не грати цю сцену, як Одетта з "Лебединого озера", невинна і в білому. Вона була явно розсерджена. Вона зіграла її, як Оділлія, у Чорному". Образ принцеса доповнила яскраво-червоним лаком для нігтів, чого ніколи раніше собі не дозволяла.

[ + – ] Елізабет Дебікі (ліворуч) та принцеса Діана

У документальному фільмі "Сукні принцеси Діани: аукціон" 2013 року на каналі Channel 4 Стамболіан сказала, що того вечора принцеса планувала одягти вбрання від Valentino. Але після того, як модний будинок розіслав пресреліз, де відкрив майбутній ансамбль принцеси, вона обрала образ від Стамболян.

На додаток до своєї сукні Дебікі також одягла кольє з багатошарових перлів, прикрашене сапфіром в оточенні діамантів, точну копію того, у якому була Діана. Мати королеви Єлизавети II, Єлизавета, королева-мати, подарувала принцесі брошку з дорогоцінним каменем у центрі як весільний подарунок, і Діана зрештою переробила її на кольє.

Елізабет – друга актриса, яка зобразила Діану, матір принца Вільяма та принца Гаррі, у фільмі "Корона". До неї цю роль у четвертому сезоні виконувала Емма Коррін, яка втілила на екрані юну леді Спенсер, якій судилося стати народною принцесою.

Нагадаємо, роль Доді Аль-Файєда, останнього кохання принцеси Діани, у серіалі "Корона" виконає британський актор єгипетського походження Халід Абдалла. Він прославився завдяки ролям у фільмах "Не брати живим" та "Кредо вбивці", а також був номінований на "Оскар". У п'ятому сезоні "Корони" також покажуть скандальне інтерв'ю матері принців Вільяма та Гаррі, яке вплинуло не лише на її шлюб із принцом Чарльзом, а й на все подальше життя.