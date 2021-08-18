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Netflix показав нових принца Чарльза та принцесу Діану з 5 сезону "Корони" (фото)

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Принцеса Діана, принц Чарльз, розлучення
Фото: Getty Images | Принцеса Діана і принц Чарльз

Робота над п'ятим сезоном серіалу йде повним ходом, проте навіть приблизна дата прем'єри поки не названа.

Стрімінговий сервіс Netflix представив перші офіційні фото Домініка Веста в ролі принца Чарльза й Елізабет Дебікі в образі принцеси Діани, які з'являться в 5 сезоні серіалу "Корона" про життя королівської сім'ї Великобританії.

Дебікі в цій ролі замінить Емму Коррін, а Вест — Джоша О'Коннора, який зіграв Чарльза в попередньому сезоні.

Ці знімки з'явилися після того, як раніше було опубліковано фото "нової" королеви Єлизавети, яку зіграє Імельда Стонтон, що замінила Олівію Колман.

Елізабет Дебікі, принцеса Діана
Елізабет Дебікі втілить на екрані принцесу Діану в останні роки її життя
Фото: Netflix UK & Ireland/Instagram

Вест найбільш відомий своєю роллю в серіалі "Прослушка", у той час як австралійська актриса Дебікі недавно з'явилася у фільмі "Аргумент". У п'ятому сезоні "Корони" до них приєднаються Джонатан Прайс із "Двох Пап" у ролі принца Філіпа, Леслі Менвілл із "Примарної нитки" в ролі принцеси Маргарет і Джонні Лі Міллер з "Ігрової точки" в ролі Джона Мейджора.

Домінік Вест, принц Чарльз, корона
Домінік Вест в образі принца Чарльза
Фото: Netflix UK & Ireland/Instagram

П'ятий сезон "Корони" присвячений 90-им рокам, особливо важкому десятиріччю для королівської сім'ї. Насправді 1992 рік був настільки тривожним, що королева назвала його annus horribilis (жахливий рік), оскільки саме тоді Чарльз і Діана розкрили публіці своє розставання, що закінчилося офіційним розлученням у 1996-му. Крім того, в цьому ж році розлучилися принц Ендрю та принцеса Анна, а також сталася найсильніша пожежа в Віндзорському замку.

Спочатку серіал мав закінчитися 5-м сезоном, але продовжиться ще на один із тим же акторським складом. Зйомки йдуть повним ходом, проте поки що дата прем'єри п'ятої частини саги про Віндзорів не озвучена.

Нагадаємо, в наступному сезоні серіалу буде показана смерть принцеси Діани в результаті ДТП в паризькому тунелі. Після виходу четвертої частини на творців серіалу обрушився шквал критики, а глядачі вимагали, щоб автори вказали, що показана історія стосунків Діани та Чарльза — здебільшого художній вимисел.