Netflix показав нових принца Чарльза та принцесу Діану з 5 сезону "Корони" (фото)

Робота над п'ятим сезоном серіалу йде повним ходом, проте навіть приблизна дата прем'єри поки не названа.

Стрімінговий сервіс Netflix представив перші офіційні фото Домініка Веста в ролі принца Чарльза й Елізабет Дебікі в образі принцеси Діани, які з'являться в 5 сезоні серіалу "Корона" про життя королівської сім'ї Великобританії.

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Дебікі в цій ролі замінить Емму Коррін, а Вест — Джоша О'Коннора, який зіграв Чарльза в попередньому сезоні.

Ці знімки з'явилися після того, як раніше було опубліковано фото "нової" королеви Єлизавети, яку зіграє Імельда Стонтон, що замінила Олівію Колман.

[ + – ] Елізабет Дебікі втілить на екрані принцесу Діану в останні роки її життя Фото: Netflix UK & Ireland/Instagram

Вест найбільш відомий своєю роллю в серіалі "Прослушка", у той час як австралійська актриса Дебікі недавно з'явилася у фільмі "Аргумент". У п'ятому сезоні "Корони" до них приєднаються Джонатан Прайс із "Двох Пап" у ролі принца Філіпа, Леслі Менвілл із "Примарної нитки" в ролі принцеси Маргарет і Джонні Лі Міллер з "Ігрової точки" в ролі Джона Мейджора.

[ + – ] Домінік Вест в образі принца Чарльза Фото: Netflix UK & Ireland/Instagram

П'ятий сезон "Корони" присвячений 90-им рокам, особливо важкому десятиріччю для королівської сім'ї. Насправді 1992 рік був настільки тривожним, що королева назвала його annus horribilis (жахливий рік), оскільки саме тоді Чарльз і Діана розкрили публіці своє розставання, що закінчилося офіційним розлученням у 1996-му. Крім того, в цьому ж році розлучилися принц Ендрю та принцеса Анна, а також сталася найсильніша пожежа в Віндзорському замку.

Спочатку серіал мав закінчитися 5-м сезоном, але продовжиться ще на один із тим же акторським складом. Зйомки йдуть повним ходом, проте поки що дата прем'єри п'ятої частини саги про Віндзорів не озвучена.

Нагадаємо, в наступному сезоні серіалу буде показана смерть принцеси Діани в результаті ДТП в паризькому тунелі. Після виходу четвертої частини на творців серіалу обрушився шквал критики, а глядачі вимагали, щоб автори вказали, що показана історія стосунків Діани та Чарльза — здебільшого художній вимисел.