"Буде соковитим": у п'ятому сезоні серіалу "Корона" покажуть розлучення Діани і її смерть

Четвертий сезон викликав різку критику у Великобританії, проте п'ятий може його суттєво переплюнути, оскільки покаже дуже неприємні факти з життя королівської сім'ї.

Серіал "Корона" від Netflix, що показує історію королівської сім'ї Великобританії, опинився в центрі нового скандалу, пише The Daily Mail. Він розгорівся після того, як творці проекту анонсували, що п'ятий сезон, який, як очікується, покаже початок і кінець 1990-х років і буде присвячений краху шлюбу принцеси Діани і принца Чарльза, стане "соковитим". На це натякнув художник-постановник проекту Мартін Чайлдс, додавши, що інші подробиці він розголошувати не може.

На думку королівського кореспондента Майкла Коула, сезон, де, швидше за все, покажуть розлучення принца і принцеси Уельських, а також відносини Діани із сином єгипетського мільярдера Доді аль-Файєдом, який разом з нею загинув у тунелі в Парижі в серпні 1997 року, буде містити безліч "драматичних матеріалів і приголомшливих одкровень".

Відомо також, що в п'ятому сезоні покажуть пожежу у Віндзорському замку і розлучення не тільки Чарльза, але і ще двох дітей королеви.

Оскільки кожен сезон охоплює приблизно десятиліття, а четвертий закінчився на події 1990 року, то, цілком ймовірно, що, крім усього вище перерахованого, творці саги покажуть і знайомство принца Вільяма з Кейт Міддлтон, яке відбулося у 2001 році.

Уже відомі виконавці головних ролей. Так, королеву Єлизавету II зіграє зірка "Гаррі Поттера" 65-річна Імельда Стонтон.

[ + – ] Імельда Стонтон зіграє королеву Великобританії у двох останніх сезонах шоу Фото: Imelda Staunton/Instagram

Роль принца Філіпа дісталася 73-річному Джонатану Прайсу.

[ + – ] Джонатан Прайс перетвориться в герцога Единбурзького Фото: Открытые источники

Діану зіграє 30-річна австралійська актриса Елізабет Дебікі.

[ + – ] Роль принцеси Діани дісталася 30-річній австралійці Елізабет Дебікі Фото: Elizabeth Debicki/Instagram

Хто втілить на екрані образ принца Чарльза, поки невідомо.

Серіал, який завоював величезний успіх по всьому світу, у Великобританії зіткнувся із затятою критикою через "спотворене зображення" королівського двору, де принц Чарльз зображений черствим і корисливим, а королева Єлизавета II — холодною.

Письменник Хьюго Вікерс заявив, що всі 40 серій перших чотирьох сезонів були "неприємними", і чим далі — тим гірше. Як доказ — активна критика четвертого сезону, прем'єра якого відбулася в листопаді минулого року, який показує, як Чарльз зустрічається і одружується з юною Діаною, зберігаючи при цьому роман із заміжньою Каміллою Паркер-Боулз.

[ + – ] Четвертий сезон серіалу у Великобританії викликав бурхливе обговорення

Своє слово сказав і міністр культури Великобританії Олівер Дауд. Він зажадав, щоб Netflix вказав, що серіал є вигадкою. Оскільки глядачі приймають події у фільмі як реальну історію монарха, це вже завдало істотного удару по репутації Букінгемського палацу.

"Це прекрасно створена художня робота, тому, як і у випадку з іншими телепрограмами, Netflix повинен бути дуже зрозумілим, пояснивши, що все показане — художня вигадка. Без цього, я боюся, покоління глядачів, які не пережили ці події, можуть прийняти вигадку за факт", — підкреслив чиновник.

А ось принц Гаррі виступив на захист Netflix. 36-річний герцог Сассекський дав позитивну оцінку серіалу, заявивши, що він є "вигаданим", але "трохи заснований на правді" і передає відчуття того, що від нього очікують, що "борг і служіння вище сім'ї і всього іншого".

Спочатку передбачалося, що серіал буде складатися з шести сезонів, однак у січні 2020 року режисер Пітер Морган переконував: п'ятий стане останнім. Однак уже в липні з'ясувалося, що шостому сезону теж бути.

Нагадаємо, що великий резонанс викликала серія четвертого сезону "Корони", де показали родичок королеви, які були оголошені мертвими і провели все життя в лікарні для душевнохворих. Цей факт виявився не художньою вигадкою.