"Будет сочным": в пятом сезоне сериала "Корона" покажут развод Дианы и ее смерть

Четвертый сезон вызвал резкую критику в Великобритании, однако пятый может его существенно переплюнуть, поскольку покажет очень нелицеприятные факты из жизни королевской семьи.

Сериал "Корона" от Netflix, показывающий историю королевской семьи Великобритании, оказался в центре нового скандала, пишет The Daily Mail. Он разгорелся после того, как создатели проекта анонсировали, что пятый сезон, который, как ожидается, покажет начало и конец 1990-ых годов и будет посвящен краху брака принцессы Дианы и принца Чарльзы, станет "сочным". На это намекнул художник-постановщик проекта Мартин Чайлдс, добавив, что другие подробности он разглашать не может.

По мнению королевского корреспондента Майкла Коула, сезон, где, скорее всего, покажут развод принца и принцессы Уэлських, а также отношения Дианы с сыном египетского миллиардера Доди аль-Файедом, который вместе с ней погиб в тоннеле в Париже в августе 1997 года, будет содержать множество "драматических материалов и поразительных откровений".

Известно также, что в пятом сезоне покажут пожар в Виндзорском замке и развод не только Чарльза, но и еще двух детей королевы,.

Поскольку каждый сезон охватывает примерно десятилетие, а четвертый закончился на событиях 1990 года, то, вполне вероятно, что, помимо всего выше перечисленного, создатели саги покажут и знакомство принца Уильяма с Кейт Миддлтон, которое состоялось в 2001 году.

Уже известны исполнители главных ролей. Так, королеву Елизавету II сыграет звезда "Гарри Поттера" 65-летняя Имельда Стонтон.

[ + – ] Имельда Стонтон сыграет королеву Великобритании в двух последних сезонах шоу Фото: Imelda Staunton/Instagram

Роль принца Филиппа досталась 73-летнему Джонатану Прайсу.

[ + – ] Джонатан Прайс перевоплотится в герцога Эдинбугрского Фото: Открытые источники

Диану сыграет 30-летняя австралийская актриса Элизабет Дебики.

[ + – ] Роль принцессы Дианы досталась 30-летней астралийке Элизабет Дебики Фото: Elizabeth Debicki/Instagram

Кто воплотит на экране образ принца Чарльза, пока неизвестно.

Сериал, который завоевал огромный успех по всему миру, в Великобритании столкнулся с ярой критикой из-за "искаженного изображения" королевского двора, где принц Чарльз изображен черствым и корыстным, а королева Елизавета II – холодной.

Писатель Хьюго Викерс заявил, что все 40 серий первых четырех сезонов были "неприятными", и чем дальше – тем хуже. Как доказательство – активная критика четвертого сезона, премьера которого состоялась в ноябре прошлого года, который показывает, как Чарльз встречается и женится на юной Диане, сохраняя при этом роман с замужней Камиллой Паркер-Боулз.

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Свое слово сказал и министр культуры Великобритании Оливер Дауден. Он потребовал, чтобы Netflix указал, что сериал является выдумкой. Поскольку зрители принимают события в фильме как реальную историю монарха, это уже нанесло существенный удар по репутации Букингемского дворца.

"Это прекрасно созданная художественная работа, поэтому, как и в случае с другими телепрограммами, Netflix должен быть очень ясным, объяснив, что все показанное – художественный вымысел. Без этого, я боюсь, поколение зрителей, которые не пережили эти события, могут принять вымысел за факт", – подчеркнул чиновник.

А вот принц Гарри выступил в защиту Netflix. 36-летний герцог Сассекский дал позитивную оценку сериалу, заявив, что он является "вымышленным"», но "немного основан на правде" и передает ощущение того, что от него ожидают, что "долг и служение превыше семьи и всего остального".

Изначально предполагалось, что сериал будет состоять из шести сезонов, однако в январе 2020 года режиссер Питер Морган убеждал: пятый станет последним. Однако уже в июле выяснилось, что шестому сезону тоже быть.

Напомним, большой резонанс вызвала серия четвертого сезона "Короны", где показали родственниц королевы, которые были объявлены мертвыми и провели всю жизнь в лечебнице для душевнобольных. Этот факт оказался не художественным вымыслом.