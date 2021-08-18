Netflix показал новых принца Чарльза и принцессу Диану из 5 сезона "Короны" (фото)
Работа над пятым сезоном сериала идет полным ходом, однако даже приблизительная дата премьеры пока не названа.
Стриминговый сервис Netflix представил первые официальные фото Доминика Уэста роли принца Чарльза и Элизабет Дебики в образе принцессы Дианы, которые появятся в 5 сезоне сериала "Корона" о жизни королевской семьи Великобритании.
Дебики в этой роли заменит Эмму Коррин, а Уэст – Джоша О'Коннора, сыгравшего Чарльза в предыдущем сезоне.
Эти снимки появились после того, как ранее было опубликовано фото "новой" королевы Елизаветы, которую сыграет Имельда Стонтон, заменившая Оливию Колман.
Уэст наиболее известен своей ролью в сериале "Прослушка", в то время как австралийская актриса Дебики недавно появилась в фильме "Довод". В пятом сезоне "Короны" к ним присоединятся Джонатан Прайс из "Двух Пап" в роли принца Филиппа, Лесли Манвилл из "Призрачной нити" в роли принцессы Маргарет и Джонни Ли Миллер из "Игровой точки" в роли Джона Мейджора.
Пятый сезон "Короны" посвящен 90-м годам, особенно трудному десятилетию для королевской семьи. На самом деле 1992 год был настолько тревожным, что королева назвала его annus horribilis (ужасный год), поскольку именно тогда Чарльз и Диана раскрыли публике свое расставание, закончившееся официальным разводом в 1996-м. Кроме того, в этом же году развелись принц Эндрю и принцесса Анна, а также произошел сильнейший пожар в Виндзорском замке.
Первоначально сериал должен был закончиться 5-м сезоном, но продолжится еще на один с тем же актерским составом. Съемки идут полным, однако пока что дата премьеры пятой части саги о Виндзорах не озвучена.
Напомним, в следующем сезоне сериала будет показана смерть принцессы Дианы в результате ДТП в парижском тоннеле. После выхода четвертой части на создателей сериала обрушился шквал критики, а зрители требовали, чтобы авторы указали, что показанная история отношений Дианы и Чарльза – по большей части художественный вымысел.