Брат принцеси Діани опублікував "пронизливе" фото сестри

Знімок було зроблено у 1989 році.

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Брат принцеси Діани Чарльз Спенсер поділився "глибоко пронизливою фотографією" покійної сестри, опублікувавши її на своїй сторінці в Instagram. Кадр зроблено на вечірці з нагоди 65-го дня народження батька в 1989 році.

На знімку Діана та Чарльз сидять по обидва боки від свого батька, Джона Спенсера, 8-го графа Спенсера. На принцесі Уельській — біла сукня з одним довгим рукавом і драпіруванням на плечі. Також на ній можна помітити коштовності — кольє, сережки та браслет. Вона посміхається в камеру, а Чарльз більш серйозний.

[ + – ] Принцеса Діана з братом та батьком Фото: charles.earl.spencer/instagram

Граф Спенсер успадкував сімейний маєток Олторп у Нортгемптонширі після смерті батька у 1992 році й живе там зі своєю третьою дружиною Карен та їхньою дочкою, леді Шарлоттою.

Знімок Діани з'явився незадовго до прем'єри п'ятого сезону історичного драматичного серіалу "Корона" про життя британських монархів. Друзі покійної принцеси вже розкритикували "бездушність" Netflix після того, як знімальна група "Корони" була помічена на зйомках моментів, що передували її фатальній автокатастрофі — всього за 100 ярдів від паризького тунелю, де вона загинула 25 років тому.

Прем'єра п'ятого сезону запланована на 9 листопада і є однією з найочікуваніших цієї осені. Вона охоплюватиме роки, що передували розлученню та загибелі матері спадкоємців британського престолу. У ньому покажуть і інтерв'ю принцеси Діани у програмі "Панорама" 1995 року, що викликало гнів. Актриса Джуді Денч, яка зіграла Єлизавету I та королеву Вікторію, яка товаришує з королем Карлом III та його дружиною Каміллою, назвала серіал "грубим і образливим". Вона не відкидає, що шоу може завдати шкоди монархії. Оскароносна актриса звинуватила його в "грубій сенсації" та змішанні фактів та вигадки.

Принцесу Діану у п'ятому сезоні грає австралійська актриса Елізабет Дебікі, а принца Чарльза — Домінік Вест.

Водночас продовжуються зйомки шостого сезону. Він буде присвячений смерті Діани у 1997 році, знайомству Вільяма та Кейт, і, як повідомляється, закінчиться весіллям Чарльза та Камілли у 2005 році.

Нагадаємо, близька подруга монаршої родини, яка відвідала Віндзорський замок минулого місяця, звинуватила серіал "Корона" у спробі "зруйнувати королівську родину".