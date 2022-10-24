Брат принцессы Дианы опубликовал фото храма в ее честь, в ответ на съемки ее гибели для "Короны"

Диана похоронена на острове в родовом поместье Спенсеров, но ее поклонники могут отдать дань уважения в храме рядом.

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Брат принцессы Дианы, 9-й граф Спенсер опубликовал снимок храма, посвященного Леди Ди, который находится в поместье Олторп, родовом имении семьи Спенсер. Пост в Instagram он опубликовал именно тогда, когда стали появляться первые снимки со съемок шестого сезона сериала "Корона", в котором будет показана гибель Дианы в парижском туннеле.

Чарльз Спенсер пояснил, что здание в поместье "посвящено памяти его покойной сестры". Известно, что принцесса Диана похоронена на острове посреди Овального озера в поместье Олторп, куда нет доступа туристам.

Но они могут отдать дань уважения в храме, который находится на территории поместья. Граф Чарльз Спенсер рассказал, что здание в древнегреческом стиле было построено его предком Джорджем Джоном Спенсером, который командовал Королевским флотом в начале наполеоновских войн. В 1798 году в сообщениях из Египта говорилось, что британский флот был уничтожен французами в решающей битве. Джордж Спенсер потерял сознание от шока. Но когда узнал, что адмирал Нельсон одержал победу, воздвиг храм в благодарность.

[ + – ] Храм, посвященный памяти принцессы Дианы Фото: Charles Spencer/Instagram

"Он стоит на берегу Овального озера в Олторпе и стал местом, где посетители любят оставлять цветы в память о Диане", — отметил брат принцессы.

Чарльз Спенсер ранее рассказывал, что поместье Олторп посещают около 20 тысяч посетителей в год. Часть из них интересуется 500-летней историей имения, но большая часть приходит отдать уважения его покойно сестре.

[ + – ] Остров, где была похоронена принцесса Диана Фото: Charles Spencer/Instagram

Хоть Netflix и настаивает на том, что зрители не увидят аварию, в которой погибла Диана, но появление актрисы Элизабет Дебики в точной копии последнего наряда принцессы на улицах Барселоны, где будут снимать аварию, вызвало бурное негодование в соцсетях и СМИ.

Масла в огонь подлили испанские СМИ, которые опубликовали фото Элизабет Дебики и Халида Абдаллы, исполняющего роль Доди Аль-Файеда, на заднем сидении "Мерседеса", точной копии того, в котором разбилась принцесса.

Также она прогуливалась по улицам в сером жакете и брюках, схожих с теми, в которых Диана была в машине в августе 1997 года.

[ + – ] Съемки шестого сезона "Короны" в Барселоне

Напомним, в шестом сезоне сериала "Корона" расскажут о последних днях принцессы Дианы, включая поездку в Сен-Тропе, которую она совершила с Доди Аль-Файедом в июле 1997 года.

В 2020 году, еще принц Чарльз, бывший супруг Дианы, говорил, что его беспокоит тот факт, что люди, при просмотре сериала "Корона", забывают, что это вымысел.

"Они полагают, особенно иностранцы, американцы, что, просмотрев "Корону", они как будто побывали на уроке истории, но это не так. Это очень сложно, здесь много догадок и много выдумок. Вы можете подумать, что это факты, но показанное фактами не является", — говорил принц.

Напомним, граф Спенсер, младший брат покойной принцессы Уэльской, унаследовал родовое поместье в Нортгемптоншире после смерти своего отца в 1992 году и живет там со своей третьей женой Карен и их дочерью леди Шарлоттой.

Он говорил, что боссы Netflix очень хотели снимать в родовом поместье их семьи, но получили отказ.

Брат Дианы считает своим долгом защитить наследие своей сестры, погибшей в автокатастрофе в 1997 году.

[ + – ] Чарльз Спенсер, брат принцессы Дианы

"Я считаю своим долгом постоять за нее, когда смогу. Например, она оставила меня в качестве опекуна своих сыновей и т. д., поэтому я чувствую, что это мой долг. Мы выросли вместе, и хоть потом многое изменилось, она все равно осталась моей сестрой. И я чувствую, что мой долг чтить память о ней", — говорил Чарльз Спенсер.

[ + – ] Чарльз и Диана Спенсеры в детстве

Напомним, близкая подруга монаршей семьи, посетившая Виндзорский замок в прошлом месяце, обвинила сериал "Корона" от Netflix в попытке "разрушить королевскую семью".