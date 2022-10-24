Брат принцеси Діани опублікував фото храму на її честь, у відповідь на зйомки її загибелі для "Корони"

Діана похована на острові в родовому маєтку Спенсерів, але її шанувальники можуть віддати шану в храмі поряд.

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Брат принцеси Діани, 9-й граф Спенсер опублікував знімок храму, присвяченого Леді Ді, який знаходиться у маєтку Олторп, родовому маєтку родини Спенсер. Допис в Instagram він опублікував саме тоді, коли почали з'являтися перші знімки зі зйомок шостого сезону серіалу "Корона", в якому буде показано загибель Діани у паризькому тунелі.

Чарльз Спенсер пояснив, що будинок у маєтку "присвячено пам'яті його покійної сестри". Відомо, що принцесу Діану поховано на острові посеред Овального озера в маєтку Олторп, куди немає доступу для туристів.

Але вони можуть віддати шану в храмі, що знаходиться на території маєтка. Граф Чарльз Спенсер розповів, що будівля у давньогрецькому стилі була збудована його предком Джорджем Джоном Спенсером, який командував Королівським флотом на початку наполеонівських воєн. У 1798 році в повідомленнях з Єгипту говорилося, що британський флот був знищений французами у вирішальній битві. Джордж Спенсер знепритомнів від шоку. Але коли дізнався, що адмірал Нельсон здобув перемогу, спорудив храм на подяку.

[ + – ] Храм, присвячений пам'яті принцеси Діани Фото: Charles Spencer/Instagram

"Він стоїть на березі Овального озера в Олторпі та став місцем, де відвідувачі люблять залишати квіти на згадку про Діану", — зазначив брат принцеси.

Чарльз Спенсер раніше розповідав, що маєток Олторп відвідують майже 20 тисяч відвідувачів на рік. Частина з них цікавиться 500-річною історією маєтку, але більша частина приходить віддати повагу його спокійній сестрі.

[ + – ] Острів, де було поховано принцесу Діану Фото: Charles Spencer/Instagram

Хоч Netflix і наполягає на тому, що глядачі не побачать аварію, в якій загинула Діана, але поява акторки Елізабет Дебікі в точній копії останнього вбрання принцеси на вулицях Барселони, де зніматиме аварію, викликала бурхливе обурення у соцмережах та ЗМІ.

Олії у вогонь підлили іспанські ЗМІ, які опублікували фото Елізабет Дебікі та Халіда Абдалли, який виконує роль Доді Аль-Файєда, на задньому сидінні "Мерседеса", точної копії того, в якому розбилася принцеса.

Також вона прогулювалася по вулицях у сірому жакеті та штанах, схожих на ті, в яких Діана була в машині в серпні 1997 року.

[ + – ] Зйомки шостого сезону "Корони" у Барселоні

Нагадаємо, у шостому сезоні серіалу "Корона" розкажуть про останні дні принцеси Діани, враховуючи поїздку до Сен-Тропе, яку вона здійснила з Доді Аль-Файєдом у липні 1997 року.

У 2020 році ще принц Чарльз, колишній чоловік Діани, говорив, що його турбує той факт, що люди, переглядаючи серіал "Корона", забувають, що це вигадка.

"Вони вважають, особливо іноземці, американці, що, переглянувши "Корону", вони начебто побували на уроці історії, але це не так. Це дуже складно, тут багато здогадів і багато вигадок. Ви можете подумати, що це факти, але показане фактами не є", — говорив принц.

Нагадаємо, граф Спенсер, молодший брат покійної принцеси Уельської, успадкував родовий маєток у Нортгемптонширі після смерті свого батька 1992 року та живе там зі своєю третьою дружиною Карен і їхньою дочкою леді Шарлоттою.

Він казав, що боси Netflix дуже хотіли знімати у родовому маєтку їх сім'ї, але отримали відмову.

Брат Діани вважає своїм обов'язком захистити спадщину своєї сестри, яка загинула в автокатастрофі в 1997 році.

[ + – ] Чарльз Спенсер, брат принцеси Діани

"Я вважаю своїм обов'язком постояти за неї, коли зможу. Наприклад, вона залишила мене як опікуна своїх синів тощо, тому я відчуваю, що це мій обов'язок. Ми виросли разом, і хоч потім багато що змінилося, вона все одно залишилася моєю сестрою. І я відчуваю, що мій обов'язок шанувати пам'ять про неї", — говорив Чарльз Спенсер.

[ + – ] Чарльз і Діана Спенсери у дитинстві

Нагадаємо, близька подруга монаршої сім'ї, яка відвідала Віндзорський замок минулого місяця, звинуватила серіал "Корона" від Netflix у спробі "зруйнувати королівську родину".