Брат принцеси Діани зробив шокуюче зізнання про втрату цноти

Граф Чарльз Спенсер зізнався, що це сталося в Італії, коли йому було всього 12 років. І він заплатив за секс 15 фунтів стерлінгів.

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Брат принцеси Діани, граф Чарльз Спенсер зробив несподівану заяву, зізнавшись, що його перший секс був за гроші. І це сталося в Італії, коли йому було всього 12 років. Про це пише The Sun.

Про інцидент зі своєї юності Спенсер написав у своїх дуже відвертих мемуарах про своє дитинство під назвою "Дуже приватна школа", які вийдуть 14 березня у Великій Британії.

Він також написав про те, що в 1970-х роках у підготовчій школі для хлопчиків Мейдвелл-Холл у Нортгемптоні в 1970-х роках він зазнав сексуального насильства з боку молодої помічниці наглядача, будучи 11-річним хлопчиком.

Чарльз Спенсер зі своєю третьою дружиною Фото: Getty Images

В американській версії книги, яку отримала газета The Sun, граф Спенсер пише: "Контроль цієї жінки над загіпнотизованими хлопчиками був цілковитим, оскільки ми жадали жіночого тепла і відчайдушно потребували її прихильності".

Описуючи її як "майстра емоційного маніпулювання", він додав, що насильство пробудило в ньому "основні бажання", яким не було місця в "такій молодій людині". За його словами, сексу не було, але були французькі поцілунки і непристойні дотики, і, за його словами, жертвами були й інші хлопчики.

Але саме під час відпустки в Італії зі своєю матір'ю і вітчимом він заплатив секс-працівниці 15 фунтів зі своїх кишенькових грошей, щоб позбутися цноти. Це коштувало йому 15 фунтів стерлінгів.

Граф Спенсер написав, що зустрів повію на вулиці. Але після сексу за гроші він відчув себе "порожнім і холодним" і не міг спати з іншою жінкою, поки йому не виповнилося 17 років.

Граф Спенсер — молодший брат Діани, принцеси Уельської, і рідний дядько принців Гаррі та Вільяма.

Чарльз і Діана з батьком Фото: charles.earl.spencer/instagram

Будучи спадкоємцем титулу графа Спенсера, молодший брат принцеси Діани провів своє дитинство у великому сімейному маєтку Олторп, яким він тепер володіє.

Чарльз навчався в Ітонському коледжі, коли його сестра вийшла заміж за принца Чарльза. Потім він вивчав сучасну історію в Коледжі Магдалини в Оксфорді, але визнав, що присвятив дуже мало часу своєму навчанню.

І хоча на фото маєток Олторп має вигляд ідилічного місця, Діна розповідала, що її мати часто плакала, а Чарльз описував будинок як "кошмарне місце".

Чарльз успадкував титул свого батька, коли йому було всього 27 років, але замість аристократичного комфорту його доросле життя було бурхливим: він мав два невдалі шлюби, розірвані заручини і дивні стосунки з дітьми, весілля яких він навіть не відвідав.

Чарльз Спенсер одружився зі своєю третьою дружиною Карен Гордон у 2011 році. Він рецензував книжки для Mail on Sunday і Financial Times, а також написав свої власні книжки з історії, зокрема "Олторп: історія англійського будинку".

Нагадаємо, принцеса Діана похована в сімейному маєтку на острові посеред озера. Її фанати можуть відвідувати маєток, але не сам острів. Тому букети вони залишають у стилізованому грецькому храмі, який предок Спенсера побудував на честь перемоги адмірала Нельсона.