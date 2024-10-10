"80 таблеток на день": Ліза Марі Преслі в мемуарах зізналася в наркотичній залежності (фото)

За словами Ліза Марі Преслі, наркотики вона почала вживати після народження дочок-близнюків. Уся сім'я була шокована її залежністю.

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У нових мемуарах американської співачки й акторки Лізи Марі Преслі "Звідси до великого невідомого", опублікованих і доповнених її донькою Райлі Кіо після її смерті, донька "короля рок-н-ролу" розповіла про свою наркотичну залежність, повідомляє Мirror.

Ліза Преслі вживала по 80 пігулок опіоїдів на день, тому що "бути тверезою було занадто боляче". Потім її вживання наркотиків переросло в залежність. Дочка культової суперзірки Елвіса Преслі, якій на момент смерті торік було 54 роки, приохотилася до пігулок після народження доньок-близнюків за допомогою кесаревого розтину.

Ліза Марі Преслі з доньками Фото: Getty Images

У нових мемуарах, які надійшли в продаж на початку цього тижня, Ліза Марі зізналася: "Це дійшло до 80 таблеток на день. Щоб кайфанути, було потрібно все більше і більше, і я, чесно кажучи, не знаю, коли організм вирішує, що більше не може з цим справлятися. Але в якийсь момент він це робить. Це було абсолютне питання залежності, ломки у великій лізі. Я просто хотіла перевірити. Було занадто боляче бути тверезою".

У мемуарах повідомляється, що вся сім'я була шокована залежністю Лізи, оскільки вона ніколи не вживала наркотики. Дочка Елвіса, яка була матір'ю чотирьох дітей, після передозування опинилася в лікарні, а потім у реабілітаційному центрі. Пізніше, після лікування, у Лізи Марі стався рецидив, саме в цей момент вона вирішила змінити свій спосіб життя, "очиститися і стати тверезою".

Гарпер Вів'єн Енн Локвуд, Ліза Марі Преслі, Прісцилла Преслі, Райлі Кіо, Фінлі Аарон Лав Локвуд, 2022 рік Фото: Getty Images

Але незабаром справи пішли гірше, коли їй зробили баріатричну операцію, що є медичним терміном для процедур по боротьбі з ожирінням. До них належать зменшення шлунка і зміна гормонального фону кишківника. Після її трагічної смерті з'ясувалося, що вона померла від "тонкокишкової непрохідності", а не від опіоїдної залежності, як вважали багато її шанувальників.

Раніше, 8 жовтня, Фокус писав про те, що співачка і актриса Ліза Марі Преслі у своїх посмертних мемуарах описала шлюб із зіркою поп-музики Майклом Джексоном, назвавши його незайманим.