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Стиль життя

"80 таблеток на день": Ліза Марі Преслі в мемуарах зізналася в наркотичній залежності (фото)

Ліза Марі Преслі, мікрофони, музикант
Фото: Getty Images | Співачка Ліза Марі Преслі

За словами Ліза Марі Преслі, наркотики вона почала вживати після народження дочок-близнюків. Уся сім'я була шокована її залежністю.

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У нових мемуарах американської співачки й акторки Лізи Марі Преслі "Звідси до великого невідомого", опублікованих і доповнених її донькою Райлі Кіо після її смерті, донька "короля рок-н-ролу" розповіла про свою наркотичну залежність, повідомляє Мirror.

Ліза Преслі вживала по 80 пігулок опіоїдів на день, тому що "бути тверезою було занадто боляче". Потім її вживання наркотиків переросло в залежність. Дочка культової суперзірки Елвіса Преслі, якій на момент смерті торік було 54 роки, приохотилася до пігулок після народження доньок-близнюків за допомогою кесаревого розтину.

Ліза Марі Преслі, дочки-близнючки Fullscreen
Ліза Марі Преслі з доньками
Фото: Getty Images

У нових мемуарах, які надійшли в продаж на початку цього тижня, Ліза Марі зізналася: "Це дійшло до 80 таблеток на день. Щоб кайфанути, було потрібно все більше і більше, і я, чесно кажучи, не знаю, коли організм вирішує, що більше не може з цим справлятися. Але в якийсь момент він це робить. Це було абсолютне питання залежності, ломки у великій лізі. Я просто хотіла перевірити. Було занадто боляче бути тверезою".

У мемуарах повідомляється, що вся сім'я була шокована залежністю Лізи, оскільки вона ніколи не вживала наркотики. Дочка Елвіса, яка була матір'ю чотирьох дітей, після передозування опинилася в лікарні, а потім у реабілітаційному центрі. Пізніше, після лікування, у Лізи Марі стався рецидив, саме в цей момент вона вирішила змінити свій спосіб життя, "очиститися і стати тверезою".

Гарпер Вів'єн Енн Локвуд, Ліза Марі Преслі, Прісцилла Преслі, Райлі Кіо, Фінлі Аарон Лав Локвуд Fullscreen
Гарпер Вів'єн Енн Локвуд, Ліза Марі Преслі, Прісцилла Преслі, Райлі Кіо, Фінлі Аарон Лав Локвуд, 2022 рік
Фото: Getty Images

Але незабаром справи пішли гірше, коли їй зробили баріатричну операцію, що є медичним терміном для процедур по боротьбі з ожирінням. До них належать зменшення шлунка і зміна гормонального фону кишківника. Після її трагічної смерті з'ясувалося, що вона померла від "тонкокишкової непрохідності", а не від опіоїдної залежності, як вважали багато її шанувальників.

Раніше, 8 жовтня, Фокус писав про те, що співачка і актриса Ліза Марі Преслі у своїх посмертних мемуарах описала шлюб із зіркою поп-музики Майклом Джексоном, назвавши його незайманим.