Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

"80 таблеток в день": Лиза Мари Пресли в мемуарах призналась в наркотической зависимости (фото)

Лиза Мари Пресли, микрофоны, музыкант
Фото: Getty Images | Певица Лиза Мари Пресли

По словам Лиза Мари Пресли, наркотики она стала употреблять после рождения дочерей-близнецов. Вся семья была шокирована ее зависимостью.

Related video

В новых мемуарах американской певицы и актрисы Лизы Мари Пресли "Отсюда к великому неизвестному", опубликованных и дополненных ее дочерью Райли Кио после ее смерти, дочь "король рок-н-ролла" рссказала о своей наркотической зависимости, сообщает Мirror.

Лиза Пресли принимала по 80 таблеток опиоидов в день, потому что "быть трезвой было слишком больно". Затем ее употребление наркотиков переросло в зависимость. Дочь культовой суперзвезды Элвиса Пресли, которой на момент смерти в прошлом году было 54 года, пристрастилась к таблеткам после рождения дочерей-близнецов с помощью кесарева сечения.

Лиза Мари Пресли, дочери-близнецы Fullscreen
Лиза Мари Пресли с дочерьми
Фото: Getty Images

В новых мемуарах, которые поступили в продажу в начале этой недели, Лиза Мари призналась: "Это дошло до 80 таблеток в день. Чтобы кайфануть, требовалось все больше и больше, и я, честно говоря, не знаю, когда организм решает, что больше не может с этим справляться. Но в какой-то момент он это делает. Это был абсолютный вопрос зависимости, ломки в большой лиге. Я просто хотела проверить. Было слишком больно быть трезвой".

В мемуарах сообщается, что вся семья была шокирована зависимостью Лизы, поскольку она никогда не употребляла наркотики. Дочь Элвиса, которая была матерью четверых детей, после передозировки оказалась в больнице, а затем в реабилитационном центре. Позже, после лечения, у Лизы Мари произошел рецидив, именно в этот момент она решила изменить свой образ жизни, "очиститься и стать трезвой".

Харпер Вивьен Энн Локвуд, Лиза Мари Пресли, Присцилла Пресли, Райли Кио, Финли Аарон Лав Локвуд Fullscreen
Харпер Вивьен Энн Локвуд, Лиза Мари Пресли, Присцилла Пресли, Райли Кио, Финли Аарон Лав Локвуд, 2022 год
Фото: Getty Images

Но вскоре дела пошли хуже, когда ей сделали бариатрическую операцию, что является медицинским термином для процедур по борьбе с ожирением. К ним относятся уменьшение желудка и изменение гормонального фона кишечника. После ее трагической смерти выяснилось, что она умерла от "тонкокишечной непроходимости", а не от опиоидной зависимости, как считали многие ее поклонники.

Ранее, 8 октября, Фокус писал о том, что певица и актриса Лиза Мари Пресли в своих посмертных мемуарах описала брак со звездой поп-музыки Майклом Джексоном, назвав его девственником.