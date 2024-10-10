"80 таблеток в день": Лиза Мари Пресли в мемуарах призналась в наркотической зависимости (фото)

По словам Лиза Мари Пресли, наркотики она стала употреблять после рождения дочерей-близнецов. Вся семья была шокирована ее зависимостью.

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В новых мемуарах американской певицы и актрисы Лизы Мари Пресли "Отсюда к великому неизвестному", опубликованных и дополненных ее дочерью Райли Кио после ее смерти, дочь "король рок-н-ролла" рссказала о своей наркотической зависимости, сообщает Мirror.

Лиза Пресли принимала по 80 таблеток опиоидов в день, потому что "быть трезвой было слишком больно". Затем ее употребление наркотиков переросло в зависимость. Дочь культовой суперзвезды Элвиса Пресли, которой на момент смерти в прошлом году было 54 года, пристрастилась к таблеткам после рождения дочерей-близнецов с помощью кесарева сечения.

Лиза Мари Пресли с дочерьми Фото: Getty Images

В новых мемуарах, которые поступили в продажу в начале этой недели, Лиза Мари призналась: "Это дошло до 80 таблеток в день. Чтобы кайфануть, требовалось все больше и больше, и я, честно говоря, не знаю, когда организм решает, что больше не может с этим справляться. Но в какой-то момент он это делает. Это был абсолютный вопрос зависимости, ломки в большой лиге. Я просто хотела проверить. Было слишком больно быть трезвой".

В мемуарах сообщается, что вся семья была шокирована зависимостью Лизы, поскольку она никогда не употребляла наркотики. Дочь Элвиса, которая была матерью четверых детей, после передозировки оказалась в больнице, а затем в реабилитационном центре. Позже, после лечения, у Лизы Мари произошел рецидив, именно в этот момент она решила изменить свой образ жизни, "очиститься и стать трезвой".

Харпер Вивьен Энн Локвуд, Лиза Мари Пресли, Присцилла Пресли, Райли Кио, Финли Аарон Лав Локвуд, 2022 год Фото: Getty Images

Но вскоре дела пошли хуже, когда ей сделали бариатрическую операцию, что является медицинским термином для процедур по борьбе с ожирением. К ним относятся уменьшение желудка и изменение гормонального фона кишечника. После ее трагической смерти выяснилось, что она умерла от "тонкокишечной непроходимости", а не от опиоидной зависимости, как считали многие ее поклонники.

Ранее, 8 октября, Фокус писал о том, что певица и актриса Лиза Мари Пресли в своих посмертных мемуарах описала брак со звездой поп-музыки Майклом Джексоном, назвав его девственником.