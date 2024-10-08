Два месяца хранила тело сына дома: вышли мемуары Лизы Мари Пресли (фото)

Дочь легендарного певца скончалась в 2023 году. Лиза Мари Пресли не успела закончить свои мемуары, их дописала Райли Кио.

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Вышли мемуары покойной певицы и актрисы Лизы Мари Пресли "Отсюда в великое неизвестное", которые были завершены ее дочерью, актрисой Даниэль Райли Кио. В книге наследница короля рок-н-ролла Элвиса Пресли рассказала о своем горем в связи с потерей сына Бенджамина Сторма Кио, сообщает Page Six.

Лиза Мари, которая умерла в январе 2023 года в возрасте 54 лет от остановки сердца, раскрыла шокирующие подробности своей жизни. Она рассказала, что не попрощалась с Бенджамином сразу — отчасти потому, что она не могла решить, похоронить его на Гавайях или в Грейсленде, поместье в Мемфисе, где умер и похоронен ее знаменитый отец Элвис. В течение двух месяцев после смерти сына она хранила его тело у себя дома в специально оборудованной комнате, где поддерживалась температура 12.7℃.

"В моем доме есть отдельная спальня-каситас и я держала Бена Бена там два месяца. В штате Калифорния нет закона, который обязывал бы хоронить кого-то немедленно. Я нашла очень чуткую владелицу похоронного бюро… Она сказала: "Мы привезем вам Бена", — пишет Лиза Мари.

Лиза Мари Пресли со своими детьми Райли и Бенджамином, 2002 год Фото: Getty Images

Райли и Лиза Мари решили почтить память Бенджамина и сделать себе татуировки с его именем. Более того, на тело усопшего они также решили нанести особые татуировки: на ключице написать имя сестры, а на руке — имя матери.

Для этого в дом был приглашен татуировщик. Когда мастер спросил, есть ли у них фотографии татуировок Бенджамина, чтобы он мог подобрать шрифт и расположение, Лиза Мари ответила: "Нет, но я могу вам показать".

Со своей стороны, Лиза Мари знала, что это странно. "Я думаю, что это напугало бы до чертиков любого другого, если бы его сын оказался там в таком состоянии. Но не меня", — пишет она.

Описывая этот момент жизни, Райли Кио в мемуарах описала свои воспоминания: "Лиза Мари Пресли только что попросила этого беднягу взглянуть на тело ее мертвого сына, которое оказалось прямо рядом с нами в каситас. У меня была крайне абсурдная жизнь, но этот момент входит в пятерку лучших".

Райли Кио со своей матерью Лизой Мари Пресли, 2017 год Фото: Getty Images

Внучка Элвиса Пресли отметила, что вскоре после нанесения татуировок все "почувствовали", что Бенджамин хочет, чтобы его похоронили. Семья устроила похороны Бенджамина в Малибу в Грейсленде рядом со своим знаменитым дедом Элвисом. Позже там же была похоронена и Лиза Мари.

Известно, что Бенджамин Кио покончил с собой. Он выстрелил в себя из дробовика, тело 27-летнего внука Элвиса Пресли нашли в ванной комнате в его доме в Калабасасе. Бенджамин имел проблемы с психическим здоровьем и долгие годы боролся с алкоголизмом.

Ранее, 6 февраля 2023 года, Фокус писал о том, что Лиза Мари Пресли боялась выходить на публику перед своей смертью.