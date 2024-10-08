Два місяці зберігала тіло сина вдома: вийшли мемуари Лізи Марі Преслі (фото)
Дочка легендарного співака померла 2023 року. Ліза Марі Преслі не встигла закінчити свої мемуари, їх дописала Райлі Кіо.
Вийшли мемуари покійної співачки й акторки Лізи Марі Преслі "Звідси у велике невідоме", які завершила її дочка, акторка Даніель Райлі Кіо. У книзі спадкоємиця короля рок-н-ролу Елвіса Преслі розповіла про своє горе у зв'язку з втратою сина Бенджаміна Сторма Кіо, повідомляє Page Six.
Ліза Марі, яка померла в січні 2023 року у віці 54 років від зупинки серця, розкрила шокуючі подробиці свого життя. Вона розповіла, що не попрощалася з Бенджаміном одразу — почасти тому, що вона не могла вирішити, чи поховати його на Гаваях, чи в Грейсленді, маєтку в Мемфісі, де помер і похований її знаменитий батько Елвіс. Протягом двох місяців після смерті сина вона зберігала його тіло у себе вдома в спеціально обладнаній кімнаті, де підтримувалася температура 12.7℃.
"У моєму будинку є окрема спальня-касітас, і я тримала Бена Бена там два місяці. У штаті Каліфорнія немає закону, який зобов'язував би ховати когось негайно. Я знайшла дуже чуйну власницю похоронного бюро... Вона сказала: "Ми привеземо вам Бена", — пише Ліза Марі.
Райлі та Ліза Марі вирішили вшанувати пам'ять Бенджаміна і зробити собі татуювання з його ім'ям. Ба більше, на тіло покійного вони також вирішили нанести особливі татуювання: на ключиці написати ім'я сестри, а на руці — ім'я матері.
Для цього в будинок був запрошений татуювальник. Коли майстер запитав, чи є у них фотографії татуювань Бенджаміна, щоб він міг підібрати шрифт і розташування, Ліза Марі відповіла: "Ні, але я можу вам показати".
Зі свого боку, Ліза Марі знала, що це дивно. "Я думаю, що це налякало б до чортиків будь-кого іншого, якби його син опинився там у такому стані. Але не мене", — пише вона.
Описуючи цей момент життя, Райлі Кіо в мемуарах описала свої спогади: "Ліза Марі Преслі тільки-но попросила цього бідолаху глянути на тіло її мертвого сина, яке опинилося просто поруч із нами в касітас. У мене було вкрай абсурдне життя, але цей момент входить до п'ятірки найкращих".
Онука Елвіса Преслі зазначила, що незабаром після нанесення татуювань усі "відчули", що Бенджамін хоче, щоб його поховали. Сім'я влаштувала похорон Бенджаміна в Малібу в Грейсленді поруч зі своїм знаменитим дідом Елвісом; пізніше там же була похована і Ліза Марі.
Відомо, що Бенджамін Кіо наклав на себе руки. Він вистрілив у себе з дробовика, тіло 27-річного онука Елвіса Преслі знайшли у ванній кімнаті в його будинку в Калабасасі. Бенджамін мав проблеми з психічним здоров'ям і довгі роки боровся з алкоголізмом.
Раніше, 6 лютого 2023 року, Фокус писав про те, що Ліза Марі Преслі боялася виходити на публіку перед своєю смертю.