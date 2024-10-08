Два місяці зберігала тіло сина вдома: вийшли мемуари Лізи Марі Преслі (фото)

Дочка легендарного співака померла 2023 року. Ліза Марі Преслі не встигла закінчити свої мемуари, їх дописала Райлі Кіо.

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Вийшли мемуари покійної співачки й акторки Лізи Марі Преслі "Звідси у велике невідоме", які завершила її дочка, акторка Даніель Райлі Кіо. У книзі спадкоємиця короля рок-н-ролу Елвіса Преслі розповіла про своє горе у зв'язку з втратою сина Бенджаміна Сторма Кіо, повідомляє Page Six.

Ліза Марі, яка померла в січні 2023 року у віці 54 років від зупинки серця, розкрила шокуючі подробиці свого життя. Вона розповіла, що не попрощалася з Бенджаміном одразу — почасти тому, що вона не могла вирішити, чи поховати його на Гаваях, чи в Грейсленді, маєтку в Мемфісі, де помер і похований її знаменитий батько Елвіс. Протягом двох місяців після смерті сина вона зберігала його тіло у себе вдома в спеціально обладнаній кімнаті, де підтримувалася температура 12.7℃.

"У моєму будинку є окрема спальня-касітас, і я тримала Бена Бена там два місяці. У штаті Каліфорнія немає закону, який зобов'язував би ховати когось негайно. Я знайшла дуже чуйну власницю похоронного бюро... Вона сказала: "Ми привеземо вам Бена", — пише Ліза Марі.

Ліза Марі Преслі зі своїми дітьми Райлі та Бенджаміном, 2002 рік Фото: Getty Images

Райлі та Ліза Марі вирішили вшанувати пам'ять Бенджаміна і зробити собі татуювання з його ім'ям. Ба більше, на тіло покійного вони також вирішили нанести особливі татуювання: на ключиці написати ім'я сестри, а на руці — ім'я матері.

Для цього в будинок був запрошений татуювальник. Коли майстер запитав, чи є у них фотографії татуювань Бенджаміна, щоб він міг підібрати шрифт і розташування, Ліза Марі відповіла: "Ні, але я можу вам показати".

Зі свого боку, Ліза Марі знала, що це дивно. "Я думаю, що це налякало б до чортиків будь-кого іншого, якби його син опинився там у такому стані. Але не мене", — пише вона.

Описуючи цей момент життя, Райлі Кіо в мемуарах описала свої спогади: "Ліза Марі Преслі тільки-но попросила цього бідолаху глянути на тіло її мертвого сина, яке опинилося просто поруч із нами в касітас. У мене було вкрай абсурдне життя, але цей момент входить до п'ятірки найкращих".

Райлі Кіо зі своєю матір'ю Лізою Марі Преслі, 2017 рік Фото: Getty Images

Онука Елвіса Преслі зазначила, що незабаром після нанесення татуювань усі "відчули", що Бенджамін хоче, щоб його поховали. Сім'я влаштувала похорон Бенджаміна в Малібу в Грейсленді поруч зі своїм знаменитим дідом Елвісом; пізніше там же була похована і Ліза Марі.

Відомо, що Бенджамін Кіо наклав на себе руки. Він вистрілив у себе з дробовика, тіло 27-річного онука Елвіса Преслі знайшли у ванній кімнаті в його будинку в Калабасасі. Бенджамін мав проблеми з психічним здоров'ям і довгі роки боровся з алкоголізмом.

Раніше, 6 лютого 2023 року, Фокус писав про те, що Ліза Марі Преслі боялася виходити на публіку перед своєю смертю.