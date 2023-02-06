Ліза Марі Преслі боялась виходити на публіку перед своєю смертю

На початку 2023 покійна знаменитість відвідала церемонію "Золотий глобус".

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Американська співачка Ліза Марі Преслі боялася з'являтися на публіці перед своєю смертю. Про це пише TMZ.

Єдина донька Елвіса Преслі відчувала "стрес", передчуваючи свою появу на людях.

Покійна знаменитість усе ще переживала втрату свого сина Бенджаміна Кіо, який помер через самогубство у 2020 році, і "не хотіла, щоб її хтось бачив".

Однак завдяки успіху фільму "Елвіс", у центрі якого — її культовий батько Елвіс Преслі, Ліза Марі знала, що їй доведеться знову виступати перед публікою.

Єдина дитина легендарного співака роками боролася із залежністю, як повідомляється, звернулася до опіоїдів і ліків для схуднення, щоб спробувати виглядати якнайкраще на червоних доріжках.

Схуднувши від 40 до 50 фунтів, Ліза Марі відвідала церемонію "Золотий глобус" на початку 2023 року, де американський актор Остін Батлер отримав нагороду за найкращу чоловічу роль у драматичному фільмі за роль Елвіса Преслі.

[ + – ] Ліза Марі Преслі Фото: Getty Images

Однак того вечора Ліза Марі була помітно невпевненою на червоній доріжці, сказавши своєму другові Джеррі Шиллінгу: "Я потримаю твою руку" для підтримки.

"Мова була дуже повільною. І, звичайно, коли інтерв’ю закінчилося, я повернувся до свого продюсера, який стояв поруч зі мною, і сказав: "Тут щось не так"", — розповідав Біллі Буш.

Нагадаємо, Ліза Марі Преслі застрахувала своє життя прямо перед смертю.

Також Фокус писав про цікаві факти з особистого та творчого життя Лізи Марі Преслі.