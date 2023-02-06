Лиза Мари Пресли боялась выходить на публику перед своей смертью

В начале 2023 года покойная знаменитость посетила церемонию "Золотой глобус".

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Американская певица Лиза Мари Пресли боялась появляться на публике перед своей смертью. Об этом пишет TMZ.

Единственная дочь Элвиса Пресли испытывала "стресс", предвкушая свое появление на людях.

Покойная знаменитость все еще переживала потерю своего сына Бенджамина Кио, скончавшегося из-за самоубийства в 2020 году, и "не хотела, чтобы ее кто-то видел".

Однако благодаря успеху фильма "Элвис", в центре которого ее культовый отец Элвис Пресли, Лиза Мари знала, что ей придется снова выступать перед публикой.

Единственный ребенок легендарного певца годами боролась с зависимостью, как сообщается, обратился к опиоидам и лекарствам для похудения, чтобы попытаться выглядеть как можно лучше на красных дорожках.

Похудев от 40 до 50 фунтов, Лиза Мари посетила церемонию "Золотой глобус" в начале 2023 года, где американский актер Остин Батлер получил награду за лучшую мужскую роль в драматическом фильме за роль Элвиса Пресли.

[ + – ] Лиза Мари Пресли Фото: Getty Images

Однако в тот вечер Лиза Мари была заметно неуверенной на красной дорожке, сказав своему другу Джерри Шиллингу: "Я подержу твою руку" для поддержки.

"Речь была очень медленной. И, конечно, когда интервью закончилось, я вернулся к своему продюсеру, стоявшему рядом со мной, и сказал: "Здесь что-то не так", — рассказывал Билли Буш.

Напомним, Лиза Мари Пресли застраховала свою жизнь прямо перед смертью.

Также Фокус писал об интересных фактах из личной и творческой жизни Лизы Мари Пресли.