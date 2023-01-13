Брак с Майклом Джексоном, скандалы и смерть сына. Что известно о Лизе Мари Пресли

Лиза Мари скончалась в 54 года, всего через несколько дней после того, как поздравила Остина Батлера с победой на "Золотом Глобусе". Лиза Мари высоко оценила его игру в байопике "Элвис".

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Лиза Мари Пресли, единственный ребенок легендарного короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, умерла в 54 года. Ее сердце остановилось, и, не смотря на все усилия врачей, реанимировать дочь Пресли не удалось. Рядом с ней был ее первый муж, Дэнни Кио. Пара жила вместе, пытаясь пережить самоубийство их общего сына Бенджамина.

Хоть Лиза Мари и была одной из самых известных персон в мире, ее жизнь нельзя назвать легкой. Она теряла близких, деньги и пыталась справиться с наркотической зависимостью. А в интервью 2003 года она рассказала о мрачной семейной традиции: кладбище в Грейсленде, о котором она спела в одной из песен.

"Скажите бога ради, у скольких людей семейное кладбище расположено на заднем дворе их дома? Сколько людей, выходя во двор, каждый день видят напоминание о конце пути? Все могилы выкопаны в одну линию. И одна из них приготовлена для меня! Как раз рядом с моей бабушкой", — вспоминала Лиза Мари. А на вопрос, там ли ее похоронят, она резко сказала, что уверена в этом.

[ + – ] Лиза Мари Пресли на церемонии "Золотой глобус" 2023 Фото: Getty Images

"Разве что я напишу в завещании, чтобы мне отрезали голову и в стеклянном ящике выставили ее в гостиной в Грейсленде? Тогда туристов точно будет еще больше!", — говорила дочь Пресли.

Детство и юность Лизы Мари Пресли

Лиза Мари родилась в 1968 году, в Мемфисе, Теннеси, через 9 месяцев после свадьбы Элвиса и Присциллы. И сразу стала самым популярным ребенком в мире, ведь ее отец находился в зените славы и носил титул "короля рок-н-ролла".

Лиза Мари крайне редко общалась с журналистами, и давала интервью, но в 2003 году она выпустила собственный музыкальный диск и нарушила свое правило. Это интервью стало одним из самых откровенных и приоткрыло завесу тайны над жизнью Элвиса и его семьи.

Присцилла и Элвис Пресли развелись, когда Лизе Мари было четыре года. Она говорила, что ей это даже нравилось. Жила она с матерью, но отец часто проводил с ней время.

[ + – ] Лиза Мари Пресли с родителями Фото: Getty Images

"Бывало, его лимузин неожиданно появлялся возле школы, отец выглядывал и кричал, чтобы я вышла к нему, и забирал меня с уроков. Мы делали все, что я хотела. Ложились спать под утро, а вставали в два или три часа дня. Весь дом был полон радости. У меня нет плохих воспоминаний о том времени, хотя отец уже был несчастен", — рассказывала Лиза Мари. По ее словам, она догадывалась, что у "короля рок-н-ролла" были проблемы: он начал набирать вес и принимал таблетки, хоть и пытался скрывать это от дочери.

Элвис умер, когда его дочери было девять лет. Это случилось в его знаменитом поместье Грейсленд. Она стала его единственной наследницей.

[ + – ] Лиза Мари в своей детской комнате в поместье Грейсленд

"В 1977-м я провела с отцом все лето. Его нашли лежащим в ванной комнате на полу. Я стояла и смотрела, как какие-то люди пытаются привести его в чувство. Я спрашивала их: "Что с моим папой? Что с ним случилось?", — вспоминала Лиза Мари. По ее словам, большинство, кто говорит, что знал Элвиса, — врут. Но она с ними не спорит, потому что это "противоречит ее моральным принципам".

Лиза Мари вспоминала, что отец баловал ее, покупал ей драгоценности и крохотные шубки из натурального меха. А когда она захотела увидеть снег, то он заказал реактивный самолет и отвез ее в Юту, где она 20 минут играла в снегу, прежде чем вернуться домой.

Тогда же она призналась, что косвенно стала причиной развода Элвиса и Присциллы. У "короля", по словам его дочери, был "пунктик": он не спал с рожавшими женщинами.

"Поэтому после моего появления на свет брак родителей превратился в формальность. И у отца, и у мамы были связи с другими", — с бойфрендом Присциллы, Майклом Эдвардсом у дочери Пресли были проблемы. Он после сам признавался, что испытывал к ней влечение и пытался домогаться.

В школе у дочки Пресли не складывались отношения с одноклассниками. По ее собственному признанию, дети считали ее зазнайкой. Так что она водилась с "изгоями" и начала принимать наркотики.

Девственность она потеряла в 15 лет, а кокаин начала принимать в 17. Лиза Мари признавалась, что секс ее интересовал с трех лет.

"Как-то я просидела 72 часа на кокаине. Три ночи подряд не спала. Мать вспылила и выставила меня из дому. Точнее, привезла в специальный центр для знаменитостей, который содержит церковь саентологов", — Лиза Мари рассказала, что терапия саентологов ей помогла: их подопечные работали с наркоманами, что отбило у нее охоту принимать кокаин.

Четыре брака Лизы Мари Пресли

И в этом же центре она познакомилась с рок-гитаристом Дэнни Кио, своим первым мужем. В 1988 они поженились, а в 1994 уже развелись, оставшись друзьями и воспитывая детей: дочь Райли и сына Бенджамина. Лиза Мари всегда называла Дэнни своим другом.

[ + – ] Лиза Мари Пресли с первым мужем Дэнни Кио Фото: Getty Images

С Майклом Джексоном Лиза Мари познакомилась на вечеринке и была им очарована. Позже она поняла, что это была не любовь, но они уже поженились. Она всегда отрицала, что Майкл приставал к детям, поясняя, что он создал имидж волшебника, но скрывал себя настоящего. "Его чудачества завораживали публику. Но наступил момент, когда люди устали от этих тайн. Майкл превратился в циркового урода, и не смог разрушить этот образ", — говорила Лиза Мари.

[ + – ] Лиза Мари Пресли со своим вторым мужем, Майклом Джексоном Фото: Getty Images

Она отказалась родить ему ребенка, представляя, в какой цирк превратится суд об опеке. И тогда Майкл ей заявил, что детей ему родит медсестра Дебби Роу.

"Ну пусть Дебби Роу это и делает", — сказала Лиза Мари, но подала на развод не поэтому, а лишь когда музыкант попал в больницу и, по ее словам, устроил ей скандал.

"Он сказал мне – уходи, а я психанула и ушла", — описала она расставание с одним из самых популярных музыкантов в мире после своего отца. К слову, их неловкое выступление на MTV в 1994 году, когда Майкл ее поцеловал, пытаясь опровергнуть слухи о том, что они не занимаются сексом, Лиза Мари описывала так: "Я не хотела с ним целоваться перед камерами, знала, что это будет глупая показуха, а он все равно сделал это".

[ + – ] Лиза Мари и Майкл Джексон на премии MTV в 1994 году

После она была помолвлена с музыкантом Джоном Ошайкой, но бросила его, так и не дойдя до алтаря.

С Николасом Кейджем она познакомилась, когда он был в процессе развода с Патрисией Аркетт. И по словам Лизы Мари, он был "великолепен". Ее покорил тот факт, что он не пользовался славой своей семьи, и она отрицает, что он был настолько одержим Элвисом, чтобы жениться на ней из-за этого. Его отец подарил им на свадьбу 200-летнюю бутылку вина, поднятую со дна океана, и сказал, что это был подарок "для настоящих пиратов". Поэтому они развелись: два пирата не смогли ужиться вместе.

[ + – ] Лиза Мари Пресли с третьим мужем - Николасом Кейджем Фото: Getty Images

Лиза Мари вспоминала, как, поссорившись с Кейджем на яхте, выкинула кольцо, подаренное им на свадьбу с желтым бриллиантом. Водолаз найти его не смог, так что актер купил ей новое кольцо. Но брак это не спасло. Они развелись через три с половиной месяца.

"Мы были, как 12-летние дети в песочнице. Мы оба настолько драматичны и динамичны, что, когда нам было хорошо, это было невероятно хорошо, а когда нам было плохо, то это превращалось в гребаный кровавый кошмар для всех", — вспоминала Лиза Мари Пресли.

Четвертым мужем Лизы Мари стал музыкант Майкл Локвуд. Пара поженилась в 2006-м, а развелась со скандалом в 2016 году. Майкл хотел получить опеку над дочками-двойняшками Харпер и Финли, а Лиза Мари заявила, что у него на компьютере она нашла детское порно. Майкл это отрицал.

[ + – ] Лиза Мари Пресли с последним мужем Майклом Локвудом

На момент смерти Лизы Мари дело об опеке все еще оставалось нерешенным и ее младшие дочки жили с бабушкой Присциллой Пресли.

Потери Лизы Мари Пресли

Хоть король рок-н-ролла и казался богатым человеком, он очень много тратил. А когда деньги кончались, он просто давал концерты. Так что на момент смерти "он стоил" всего пять миллионов долларов. Лиза Мари и его отец превратили поместье Грейсленд в прибыльное предприятие, которое к ее 25 годам обеспечило ее состоянием в 100 миллионов.

[ + – ] Элвис Пресли в поместье Грейсленд

Но она все потеряла, когда связалась с Барри Сигелом, печально известным голливудским инвестором.

К тому же Лиза Мари, не смотря на урок, преподанный в детстве, так и не смогла до конца избавиться от наркотической зависимости и, по меньшей мере, пять раз попадала в реабилитационный центр.

И она честно признавалась в любви к выпивке. "Люблю красное вино. Но только самое лучшее. Не дешевле 300 долларов за бутылку. Когда я выпью, я становлюсь дружелюбнее. Я чувствую себя лучше физически, когда выпью", — рассказывала Лиза Мари.

Ее последний муж, Майкл Локвуд, не смотря на брачный договор, требовал от нее алиментов — 263 000 долларов в год, чтобы он мог "наслаждаться образом жизни, который был ближе к его семейному положению".

Дело было урегулировано в 2018 году в пользу дочки Пресли, но в 2021 году Локвуд снова обратился в суд с требованием алиментов. Пресли ему отказала, сказав, что у нее нет денег.

И, наконец, самую страшную потерю Лиза Мари пережила в 2020 году, когда ее сын Бенджамин Кио покончил с собой в возрасте 27 лет.

Позже она писала, что сын всегда напоминал ей Элвиса Пресли, что одновременно пугало и изумляло ее. И она не может смириться с его смертью, виня себя в случившемся каждый день.

[ + – ] Бенджамин и Райли - дети Лизы Мари от ее первого мужа

Друзья Бенджамина рассказывали, что он страдал от депрессии, стараясь соответствовать своему знаменитому деду, а оказавшись в изоляции во время пандемии, просто не выдержал.

Напомним, Лиза Мари Пресли умерла от остановки сердца. Рядом с ней был ее первый муж, Дэнни Кио, который пытался вернуть ее к жизни до приезда скорой. Единственная дочь короля рок-н-ролла умерла в 54 года в больнице.