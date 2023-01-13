Шлюб із Майклом Джексоном, скандали та смерть сина. Що відомо про Лізу Марі Преслі

Ліза Марі померла у 54 роки, лише за кілька днів після того, як привітала Остіна Батлера з перемогою на "Золотому глобусі". Ліза Марі високо оцінила його гру в байопіку "Елвіс".

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Ліза Марі Преслі, єдина дитина легендарного короля рок-н-ролу Елвіса Преслі, померла у 54 роки. Її серце зупинилося, і, попри всі зусилля лікарів, реанімувати дочку Преслі не вдалося. Поруч із нею був її перший чоловік, Денні Кіо. Пара жила разом, намагаючись пережити самогубство їхнього спільного сина Бенджаміна.

Хоча Ліза Марі й була однією з найвідоміших персон у світі, її життя не можна назвати легким. Вона втрачала близьких, гроші та намагалася впоратися з наркотичною залежністю. А в інтерв'ю 2003 року вона розповіла про похмуру сімейну традицію: цвинтар у Грейсленді, про який вона заспівала в одній із пісень.

"Скажіть бога заради, у скількох людей сімейний цвинтар розташований на задньому дворі їхнього будинку? Скільки людей, виходячи на подвір'я, щодня бачать нагадування про кінець шляху? Всі могили викопані в одну лінію. І одна з них приготована для мене! Як раз поруч із моєю бабусею", — згадувала Ліза Марі. А на запитання, чи її там поховають, вона різко сказала, що впевнена в цьому.

[ + – ] Ліза Марі Преслі на церемонії "Золотий глобус" 2023 Фото: Getty Images

"Хіба що я напишу в заповіті, щоб мені відрізали голову і в скляній шухляді виставили її у вітальні в Грейсленді? Тоді туристів точно буде ще більше!" — говорила дочка Преслі.

Дитинство та юність Лізи Марі Преслі

Ліза Марі народилася в 1968 році, в Мемфісі, Теннесі, через 9 місяців після весілля Елвіса та Прісцілли. І одразу стала найпопулярнішою дитиною у світі, адже її батько перебував у зеніті слави та носив титул "короля рок-н-ролу".

Ліза Марі дуже рідко спілкувалася з журналістами й давала інтерв'ю, але у 2003 році вона випустила власний музичний диск і порушила своє правило. Це інтерв'ю стало одним із найвідвертіших і відкрило завісу таємниці над життям Елвіса та його родини.

Прісцілла та Елвіс Преслі розлучилися, коли Лізі Марі було чотири роки. Вона казала, що це їй навіть подобалося. Жила вона з матір'ю, але батько часто проводив із нею час.

[ + – ] Ліза Марі Преслі з батьками Фото: Getty Images

"Бувало, його лімузин несподівано з'являвся біля школи, батько виглядав і кричав, щоб я вийшла до нього, і забирав мене з уроків. Ми робили все, що я хотіла. Лягали спати під ранок, а вставали о другій чи третій годині дня. Увесь будинок був сповнений радості. У мене немає поганих спогадів про той час, хоча батько вже був нещасним", — розповідала Ліза Марі. За її словами, вона здогадувалася, що "король рок-н-ролу" мав проблеми: він почав набирати вагу і приймав таблетки, хоч і намагався приховувати це від дочки.

Елвіс помер, коли його дочці було дев'ять років. Це сталося у його знаменитому маєтку Грейсленд. Вона стала його єдиною спадкоємицею.

[ + – ] Ліза Марі у своїй дитячій кімнаті у маєтку Грейсленд

"У 1977-му я провела з батьком все літо. Його знайшли лежачим у ванній кімнаті на підлозі. Я стояла і дивилася, як якісь люди намагаються привести його до тями. Я питала їх: "Що з моїм татом? Що з ним трапилося?" — згадувала Ліза Марі. За її словами, більшість, хто каже, що знав Елвіса, — брешуть. Але вона з ними не сперечається, тому що це "суперечить її моральним принципам".

Ліза Марі згадувала, що батько балував її, купував їй коштовності та крихітні шубки з натурального хутра. А коли вона захотіла побачити сніг, він замовив реактивний літак і відвіз її до Юти, де вона 20 хвилин гралася в снігу, перш ніж повернутися додому.

Тоді ж вона зізналася, що побічно стала причиною розлучення Елвіса та Прісцілли. У "короля", за словами його дочки, був "пунктик": він не спав з жінками, які народжували.

"Тому після моєї появи на світ шлюб батьків перетворився на формальність. І у батька, і у мами були зв'язки з іншими", — з бойфрендом Прісцілли, Майклом Едвардсом, у дочки Преслі були проблеми. Він потім сам зізнавався, що відчував до неї потяг і намагався домагатися.

У школі в доньки Преслі не складалися стосунки з однокласниками. За її власним зізнанням, діти вважали її зазнайкою. Тож вона водилася з "ізгоями" і почала вживати наркотики.

Незайманість вона втратила у 15 років, а кокаїн почала приймати у 17. Ліза Марі зізнавалася, що секс її цікавив із трьох років.

"Якось я просиділа 72 години на кокаїні. Три ночі поспіль не спала. Мати розлютилася і виставила мене з дому. Точніше, привезла до спеціального центру для знаменитостей, який містить церкву саєнтологів", — Ліза Марі розповіла, що терапія саєнтологів їй допомогла: їхні підопічні працювали з наркоманами, що відбило у неї бажання приймати кокаїн.

Чотири шлюби Лізи Марі Преслі

І в цьому центрі вона познайомилася з рок-гітаристом Денні Кіо, своїм першим чоловіком. У 1988 вони одружилися, а в 1994 вже розлучилися, залишившись друзями й виховуючи дітей: дочку Райлі та сина Бенджаміна. Ліза Марі завжди називала Денні своїм другом.

[ + – ] Ліза Марі Преслі з першим чоловіком Денні Кіо Фото: Getty Images

З Майклом Джексоном Ліза Марі познайомилася на вечірці й була зачарована. Пізніше вона зрозуміла, що це не кохання, але вони вже одружилися. Вона завжди заперечувала, що Майкл чіплявся до дітей, пояснюючи, що він створив імідж чарівника, але приховував себе справжнього. "Його дивацтва зачаровували публіку. Але настав момент, коли люди втомилися від цих таємниць. Майкл перетворився на циркового виродка, і не зміг зруйнувати цей образ", — говорила Ліза Марі.

[ + – ] Ліза Марі Преслі зі своїм другим чоловіком, Майклом Джексоном Фото: Getty Images

Вона відмовилася народити йому дитину, уявляючи, на який цирк перетвориться суд про опіку. І тоді Майкл їй заявив, що дітей йому народить медсестра Дебі Роу.

"Ну хай Дебі Роу це і робить", — сказала Ліза Марі, але подала на розлучення не тому, а лише коли музикант потрапив до лікарні й, за її словами, влаштував їй скандал.

"Він сказав мені — йди, а я психанула і пішла", — описала вона розлучення з одним із найпопулярніших музикантів у світі після свого батька. До речі, їхній незграбний виступ на MTV у 1994 році, коли Майкл її поцілував, намагаючись спростувати чутки про те, що вони не займаються сексом, Ліза Марі описувала так: "Я не хотіла з ним цілуватися перед камерами, знала, що це буде дурна показуха, а він все одно зробив це".

[ + – ] Ліза Марі та Майкл Джексон на премії MTV у 1994 році

Потім вона була заручена з музикантом Джоном Ошайкою, але покинула його, так і не дійшовши до вівтаря.

З Ніколасом Кейджем вона познайомилася, коли він був у процесі розлучення з Патрісією Аркетт. І за словами Лізи Марі, він був "великий". Її підкорив той факт, що він не користувався славою своєї сім'ї, і вона заперечує, що він був настільки одержимий Елвісом, щоб одружитися з нею через це. Його батько подарував їм на весілля 200-річну пляшку вина, підняту з дна океану, та сказав, що це був подарунок "для справжніх піратів". Тому вони розлучилися: два пірати не змогли вжитися разом.

[ + – ] Ліза Марі Преслі з третім чоловіком — Ніколасом Кейджем Фото: Getty Images

Ліза Марі згадувала, як, посварившись із Кейджем на яхті, викинула обручку, подаровану ним на весілля з жовтим діамантом. Водолаз знайти її не зміг, тож актор купив їй новий перстень. Але шлюб це не врятувало. Вони розлучилися за три з половиною місяці.

"Ми були, як 12-річні діти в пісочниці. Ми обидва настільки драматичні та динамічні, що коли нам було добре, це було неймовірно добре, а коли нам було погано, то це перетворювалося на грьобаний кривавий кошмар для всіх", — згадувала Ліза Марі Преслі.

Четвертим чоловіком Лізи Марі став музикант Майкл Локвуд. Пара одружилася 2006-го, а розлучилася зі скандалом у 2016 році. Майкл хотів отримати опіку над доньками-двійнятами Харпер та Фінлі, а Ліза Марі заявила, що у нього на комп'ютері вона знайшла дитяче порно. Майкл це заперечував.

[ + – ] Ліза Марі Преслі з останнім чоловіком Майклом Локвудом

На момент смерті Лізи Марі справа про опіку все ще залишалася невирішеною, і її молодші доньки жили з бабусею Прісціллою Преслі.

Втрати Лізи Марі Преслі

Хоч король рок-н-ролу і здавався багатою людиною, він дуже багато витрачав. А коли гроші закінчувалися, він просто давав концерти. Тож на момент смерті "він коштував" лише п'ять мільйонів доларів. Ліза Марі та його батько перетворили маєток Грейсленд на прибуткове підприємство, яке до її 25 років забезпечило її статками у 100 мільйонів.

[ + – ] Елвіс Преслі у маєтку Грейсленд

Але вона все втратила, коли зв'язалася з Баррі Сігелом, сумнозвісним голлівудським інвестором.

До того ж Ліза Марі, не дивлячись на урок, поданий у дитинстві, так і не змогла до кінця позбутися наркотичної залежності і щонайменше п'ять разів потрапляла до реабілітаційного центру.

І вона чесно зізнавалася у любові до випивки. "Люблю червоне вино. Але тільки найкраще. Не дешевше за 300 доларів за пляшку. Коли я вип'ю, я стаю доброзичливішою. Я почуваюся краще фізично, коли вип'ю", — розповідала Ліза Марі.

Її останній чоловік, Майкл Локвуд, попри шлюбний договір, вимагав від неї аліментів — 263 000 доларів на рік, щоб він міг "насолоджуватися способом життя, який був ближчим до його сімейного стану".

Справу врегулювали у 2018 році на користь доньки Преслі, але у 2021 році Локвуд знову звернувся до суду з вимогою аліментів. Преслі йому відмовила, сказавши, що вона не має грошей.

І, нарешті, найстрашнішу втрату Ліза Марі пережила у 2020 році, коли її син Бенджамін Кіо наклав на себе руки у віці 27 років.

Пізніше вона писала, що син завжди нагадував їй Елвіса Преслі, що одночасно лякало та дивувало її. І вона не може змиритися з його смертю, звинувачуючи себе в тому, що трапилося, щодня.

[ + – ] Бенджамін та Райлі — діти Лізи Марі від її першого чоловіка

Друзі Бенджаміна розповідали, що він страждав на депресію, намагаючись відповідати своєму знаменитому дідові, а опинившись в ізоляції під час пандемії, просто не витримав.

Нагадаємо, Ліза Марі Преслі померла від зупинки серця. Поруч із нею був її перший чоловік, Денні Кіо, який намагався повернути її до життя до приїзду швидкої. Єдина дочка короля рок-н-ролу померла у 54 роки у лікарні.