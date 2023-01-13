Померла Ліза Марія Преслі, єдина дочка "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі

Ще два дні тому Ліза Марі Преслі була на церемонії "Золотий глобус" і вітала Остіна Батлера, котрий виконав роль Елвіса в байопіку Лурмана, з перемогою.

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У 54 роки померла Ліза Марі, єдина дочка Елвіса Преслі та колишня дружина Майкла Джексона. Її мати Прісцилла повідомила, що в Лізи Марі зупинилося серце. Про це пише TMZ

Лише два дні тому Ліза Марі та Прісцилла були присутні на церемонії "Золотий глобус", де підтримували актора Остіна Батлера, який отримав приз за роль короля рок-н-ролу в байопіку База Лурманна "Елвіс".

Повідомляється, що в Лізи Марі раптово зупинилося серця в її будинку в Калабасасі, що в Каліфорнії. Її виявила хатня робітниця. Її колишній чоловік Денні Кіо, з яким вона жила разом, робив їй масаж серця до приїзду лікарів. Її доправили до лікарні в критичному стані, але вона померла за кілька годин.

Вона була непритомна, а раніше скаржилася на болі в животі. Її мати Прісцилла, яка була поруч із дочкою, сказала в заяві: "З важким серцем я повинна поділитися жахливою новиною про те, що моя прекрасна дочка Ліза Марі залишила нас. Вона була найпристраснішою, найсильнішою та найбільш люблячою жінкою, яку я будь-коли знала. Ми просимо про конфіденційність, оскільки ми намагаємося впоратися з цією глибокою втратою. Дякую за любов і молитви. Наразі подальших коментарів не буде", — йдеться в заяві колишньої дружини Елвіса Преслі.

Повідомляється, що Преслі жила з Кіо з того часу, як продала власний будинок після самогубства її сина Бенджаміна у 2020 році.

Прісцилла та Ліза Марі плакали, коли Остін Батлер отримав приз за роль Преслі. А він сказав, що любитиме їх завжди й подякував їм за підтримку.

[ + – ] Ліза Марі Преслі на церемонії "Золотий Глобус" 2023 Фото: Getty Images

Жінки зблизилися з Батлером і Базом Лурманом. Вони часто супроводжували молодого актора, допомагаючи йому з роллю. Напередодні "Золотого глобуса" Ліза Марі відсвяткувала 88-річчя свого знаменитого батька з його шанувальниками.

[ + – ] Трейлер байопіка "Елвіс"

Ліза Марі Преслі народилася 1968 року. Вона була єдиною дитиною Елвіса Преслі та його єдиною спадкоємицею. їй було чотири роки, коли Елвіс і Прісцилла розлучилися, і дев'ять, коли її легендарний батько помер. Першим рок-концертом, який вона відвідала, був концерт Queen в Інглвуді, що в Каліфорнії, через пару років, де вона подарувала шарф Елвіса Фредді Мерк'юрі.

[ + – ] Ліза Марі Преслі зі своїм знаменитим батьком Фото: Getty Images

У 25 років вона успадкувала 100 мільйонів доларів і все майно свого знаменитого батька.

Ліза Марі була одружена чотири рази. Її першим чоловіком став Денні Кіо, від якого вона народила дочку Райлі Кіо та сина Бенджамена. Райлі зрештою стала відомою акторкою.

Її другим чоловіком став Майкл Джексон. Шлюб тривав лише три роки, але вони зберігали гарні стосунки й після розлучення. І вона захищала його, коли Джексона звинувачували в жорстокому поводженні з дітьми.

[ + – ] Ліза Марі Преслі та Майкл Джексон Фото: Getty Images

Третім чоловіком Лізи Марі став Ніколас Кейдж. Але цей шлюб тривав лише три з половиною місяця та завершився скандальним розлученням, під час якого дочка Преслі відсудила в актора його унікальну колекцію коміксів.

Четвертим чоловіком Лізи Марі став Майкл Локвуд, гітарист і продюсер. 7 жовтня 2008 року Ліза Марі Преслі народила двох доньок-близнят, Гарпер і Фінлі. 13 червня 2016 року Преслі подала на розлучення з Локвудом.

Ліза Марі була співачкою та авторкою пісень. Також її було ввели в церкву саєнтології, звідки вона пішла у 2016 році, викликавши невдоволення цієї організації.

Нагадаємо, Остін Батлер став тріумфатором "Золотого глобуса", отримавши приз за роль Елвіса Преслі в байопіку База Лурмана, і не міг стримати сліз. За його словами, він буквально віддав себе, щоб зіграти короля рок-н-ролу гідно.