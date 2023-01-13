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Стиль жизни

Умерла Лиза Мари Пресли, единственная дочь "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли

Лиза Мари Пресли, дочь элвиса пресли, умерла дочь элвиса пресли, жена майкла джексона, присцилла пресли, умерла лиза мария пресли
Фото: Getty Images | Лиза Мари Пресли была успешной певицей и автором песен, а также единсвтенным ребенком легендарного Элвиса Пресли

Еще два дня назад Лиза Мари Пресли была на церемонии "Золотой глобус" и поздравляла Остина Батлера, исполнившего роль Элвиса в байопике Лурманна, с победой.

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В 54 года умерла Лиза Мари, единственная дочь Элвиса Пресли и бывшая жена Майкла Джексона. Ее мать Присцилла сообщила, что у Лизы Мари остановилось сердце. Об этом пишет TMZ

Только два дня назад Лиза Мари и Присцилла присутствовали на церемонии "Золотой глобус", где поддерживали актера Остина Батлера, получившего приз за роль короля рок-н-ролла в байопике База Лурманна "Элвис"

Сообщается, что у Лизы Мари произошла внезапная остановка сердца в ее доме в Калабасасе, Калифорния. Ее обнаружила домработница. Ее бывший муж Дэнни Кио, с которым она жила вместе, делал ей массаж сердца до приезда врачей. Ее доставили в больницу в критическом состоянии, но она умерла через несколько часов.

Она находилась без сознания, а до этого жаловалась на боли в животе. Ее мать Присцилла, которая была рядом с дочерью, сказала в заявлении: "С тяжелым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мари оставила нас. Она была самой страстной, сильной и любящей женщиной, которую я когда-либо знала. Мы просим о конфиденциальности, поскольку мы пытаемся справиться с этой глубокой потерей. Спасибо за любовь и молитвы. В настоящее время дальнейших комментариев не будет", — говорится в заявлении бывшей жены Элвиса Пресли.

Сообщается, что Пресли жила с Кио с тех пор, как продала собственный дом после самоубийства ее сына Бенджамина в 2020 году.

Присцилла и Лиза Мари плакали, когда Остин Батлер получил приз за роль Пресли. А он сказал, что будет любить их всегда и поблагодарил их за поддержку.

Лиза Мари Пресли, дочь элвиса пресли, умерла дочь элвиса пресли, жена майкла джексона, присцилла пресли, умерла лиза мария пресли Fullscreen
Лиза Мари Пресли на церемонии "Золотой Глобус" 2023
Фото: Getty Images

Женщины сблизились с Батлером и Базом Лурманном. Они часто сопровождали молодого актера, помогая ему с ролью. А в преддверии "Золотого глобуса" Лиза Мари отпраздновала 88-летие своего знаменитого отца с его поклонниками.

Трейлер байопика "Элвис"

Лиза Мари Пресли родилась в 1968 году. Она была единственным ребенком Элвиса Пресли и его единственной наследницей. ей было четыре года, когда Элвис и Присцилла развелись, и девять, когда ее легендарный отец умер. Первым рок-концертом, который она посетила, был концерт Queen в Инглвуде, Калифорния, через пару лет, где она подарила шарф Элвиса Фредди Меркьюри.

Лиза Мари Пресли, дочь элвиса пресли, умерла дочь элвиса пресли, жена майкла джексона, присцилла пресли, умерла лиза мария пресли Fullscreen
Лиза Мари Пресли со своим знаменитым отцом
Фото: Getty Images

В 25 лет она унаследовала 100 миллионов долларов и все имущество своего знаменитого отца.

Лиза Мари была замужем четыре раза. Ее первым мужем стал Дэнни Кио, от которого она родила дочь Райли Кио и сына Бенджамена. Райли в итоге стала известной актрисой.

Ее вторым мужем стал Майкл Джексон. Брак продлился всего три года, но они сохраняли хорошие отношения и после развода. И она защищала его, когда Джексона обвиняли в жестоком обращении с детьми.

Лиза Мари Пресли, дочь элвиса пресли, умерла дочь элвиса пресли, жена майкла джексона, присцилла пресли, умерла лиза мария пресли Fullscreen
Лиза Мари Пресли и Майкл Джексон
Фото: Getty Images

Третьим мужем Лизы Мари стал Николас Кейдж. Но этот брак продлился всего три с половиной месяца и завершился скандальным разводом, во время которого дочь Пресли отсудила у актера его уникальную коллекцию комиксов.

Четвертым мужем Лизы Мари стал Майкл Локвуд, гитарист и продюсер. 7 октября 2008 года Лиза Мари Пресли родила двух дочек-близняшек, Харпер и Финли. 13 июня 2016 года Пресли подала на развод с Локвудом.

Лиза Мари была певицей и автором песен. Также она была введена в церковь саентологии, откуда ушла в 2016 году, вызвав недовольство этой организации.

Напомним, Остин Батлер стал триумфатором "Золотого глобуса", получив приз за роль Элвиса Пресли в байопике База Лурманна. И не мог сдержать слез. По его словам, он буквально отдал себя, чтобы сыграть короля рок-н-ролла достойно.