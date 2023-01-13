Умерла Лиза Мари Пресли, единственная дочь "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли

Еще два дня назад Лиза Мари Пресли была на церемонии "Золотой глобус" и поздравляла Остина Батлера, исполнившего роль Элвиса в байопике Лурманна, с победой.

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В 54 года умерла Лиза Мари, единственная дочь Элвиса Пресли и бывшая жена Майкла Джексона. Ее мать Присцилла сообщила, что у Лизы Мари остановилось сердце. Об этом пишет TMZ

Только два дня назад Лиза Мари и Присцилла присутствовали на церемонии "Золотой глобус", где поддерживали актера Остина Батлера, получившего приз за роль короля рок-н-ролла в байопике База Лурманна "Элвис"

Сообщается, что у Лизы Мари произошла внезапная остановка сердца в ее доме в Калабасасе, Калифорния. Ее обнаружила домработница. Ее бывший муж Дэнни Кио, с которым она жила вместе, делал ей массаж сердца до приезда врачей. Ее доставили в больницу в критическом состоянии, но она умерла через несколько часов.

Она находилась без сознания, а до этого жаловалась на боли в животе. Ее мать Присцилла, которая была рядом с дочерью, сказала в заявлении: "С тяжелым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мари оставила нас. Она была самой страстной, сильной и любящей женщиной, которую я когда-либо знала. Мы просим о конфиденциальности, поскольку мы пытаемся справиться с этой глубокой потерей. Спасибо за любовь и молитвы. В настоящее время дальнейших комментариев не будет", — говорится в заявлении бывшей жены Элвиса Пресли.

Сообщается, что Пресли жила с Кио с тех пор, как продала собственный дом после самоубийства ее сына Бенджамина в 2020 году.

Присцилла и Лиза Мари плакали, когда Остин Батлер получил приз за роль Пресли. А он сказал, что будет любить их всегда и поблагодарил их за поддержку.

[ + – ] Лиза Мари Пресли на церемонии "Золотой Глобус" 2023 Фото: Getty Images

Женщины сблизились с Батлером и Базом Лурманном. Они часто сопровождали молодого актера, помогая ему с ролью. А в преддверии "Золотого глобуса" Лиза Мари отпраздновала 88-летие своего знаменитого отца с его поклонниками.

[ + – ] Трейлер байопика "Элвис"

Лиза Мари Пресли родилась в 1968 году. Она была единственным ребенком Элвиса Пресли и его единственной наследницей. ей было четыре года, когда Элвис и Присцилла развелись, и девять, когда ее легендарный отец умер. Первым рок-концертом, который она посетила, был концерт Queen в Инглвуде, Калифорния, через пару лет, где она подарила шарф Элвиса Фредди Меркьюри.

[ + – ] Лиза Мари Пресли со своим знаменитым отцом Фото: Getty Images

В 25 лет она унаследовала 100 миллионов долларов и все имущество своего знаменитого отца.

Лиза Мари была замужем четыре раза. Ее первым мужем стал Дэнни Кио, от которого она родила дочь Райли Кио и сына Бенджамена. Райли в итоге стала известной актрисой.

Ее вторым мужем стал Майкл Джексон. Брак продлился всего три года, но они сохраняли хорошие отношения и после развода. И она защищала его, когда Джексона обвиняли в жестоком обращении с детьми.

[ + – ] Лиза Мари Пресли и Майкл Джексон Фото: Getty Images

Третьим мужем Лизы Мари стал Николас Кейдж. Но этот брак продлился всего три с половиной месяца и завершился скандальным разводом, во время которого дочь Пресли отсудила у актера его уникальную коллекцию комиксов.

Четвертым мужем Лизы Мари стал Майкл Локвуд, гитарист и продюсер. 7 октября 2008 года Лиза Мари Пресли родила двух дочек-близняшек, Харпер и Финли. 13 июня 2016 года Пресли подала на развод с Локвудом.

Лиза Мари была певицей и автором песен. Также она была введена в церковь саентологии, откуда ушла в 2016 году, вызвав недовольство этой организации.

Напомним, Остин Батлер стал триумфатором "Золотого глобуса", получив приз за роль Элвиса Пресли в байопике База Лурманна. И не мог сдержать слез. По его словам, он буквально отдал себя, чтобы сыграть короля рок-н-ролла достойно.