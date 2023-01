"Золотой глобус" 2023: победа "Дома дракона" и Стивена Спилберга

А вот Дженна Ортега, звезда "Уэнсдей", которой многие пророчили победу, награду не получила.

Related video

В Лос-Анджелесе состоялась 80-я церемония вручения наград "Золотой глобус". Ее главными триумфаторами стали режиссер Стивен Спилберг, актриса Кейт Бланшетт, актер Остин Батлер и, конечно, сериал "Дом дракона". А вот "Уэнсдей", самый популярный сериал за последнее время, не получил ничего. Как и сериал "Властелин колец".

Спилберг получил приз как лучший режиссер за фильм "Фабельманы" (The Fabelmans) — ленту о взрослении. Картина также стала победила в номинации за лучший кинофильм.

Кейт Бланшетт получила статуэтку за лучшую женскую роль в фильме "Тар" (Tar), где она сыграла дирижера Берлинского филармонического оркестра. Но приз лично она не получила, так как сейчас занята на съемках в Британии.

Остин Батлер стал обладателем приза за лучшую мужскую роль в байопике "Элвис" (Elvis), обойдя Брендана Фрейзера, которые многие считали фаворитом.

Приз за лучшую мужскую роль в категории "комедия/мюзикл" получил ирландский актер Колин Фарелл за фильм "Банши Инишерина" (The Banshees of Inisherin). Эта лента была также признана лучшей в категории "комедия/мюзикл", "Золотой глобус" также получил автор ее сценария Мартин Макдона.

Исполнительницей лучшей женской роли в категории "комедия/мюзикл" была признана Мишель Йео — за фильм "Все везде и сразу" (Everything Everywhere All At Once) — научно-фантастическую комедию о жизни в параллельных вселенных. И актер Ке Хюи-Куан получил приз в номинации "лучший актер второго плана" за роль в этом же сериале. Напомним, он прославился ролью Коротышки в фильме "Индиана Джонс и Храм судьбы".

[ + – ] Лучшие моменты церемонии "Золотой глобус" 2023

Лучшим мультфильмом стал "Пиноккио" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо.

А Премию Сесиля Б. Де Милля за выдающиеся достижения в кинематографе в этом году получил комический актер Эдди Мерфи.

Лучшим телесериалом стал приквел "Игры престолов" — "Дом дракона" (House of the Dragon). Он обошел сериалы "Корона", "Лучше позвоните Солу", "Озарк" и "Разрыв"

На церемонии также прозвучало видеозаявление президента Украины Владимира Зеленского. Его представил актер Шон Пенн, который с начала войны с Россией поддерживает Украину и даже был в Киеве, когда на столицу упали первые ракеты.

Примечательно, но Лучшей оригинальной песней была признана "Naatu Naatu", написанная для индийского фильма RRR. Видеоклип был снят у Мариинского дворца в Киеве в 2021 году.

Список победителей "Золотого Глобуса" выглядит так:

Категории в фильмах:

[ + – ] Остин Батлер на церемонии "Золотой глобус" 2023

Лучший фильм/драма: "Фабельманы";

Лучший фильм – комедия/мюзикл: "Банши Инишерина";

Лучший фильм на иностранном языке: "Аргентина, 1985";

Лучший анимационный фильм: "Пиноккио";

Лучший режиссер: Стивен Спилберг ("Фабельманы");

Лучший актер в фильме: Остин Батлер ("Элвис");

Лучшая актриса в фильме: Кейт Бланшетт ("ТАР");

Лучший актер в комедии/мюзикле: Колин Фаррелл ("Банши Инишерина");

Лучшая актриса в комедии/мюзикле: Мишель Йео ("Все везде и сразу");

Лучший актер второго плана: Ке Хюи-Куан ("Все везде и сразу");

Лучшая актриса второго плана: Анджела Бассетт ("Черная Пантера: Ваканда навсегда");

Лучший сценарий: Мартин МакДона ("Банши Инишерина");

Лучший саундтрек: Джастин Гурвиц ("Вавилон").

Категории в сериалах:

[ + – ] Главной звездой церемонии стала Дженнифер Кулидж

Лучший драматический сериал: "Дом Дракона";

Лучшая актриса на ТВ в драматическом сериале: Зендая ("Эйфория");

Лучший актер на ТВ в драматическом сериале: Кевин Костнер ("Йеллоустоун");

Лучший сериал комедия/мюзикл: "Начальная школа "Эбботт";

Лучшая актриса на ТВ комедия/мюзикл: Куинта Брансон ("Начальная школа "Эбботт");

Лучший актер на ТВ комедия/мюзикл: Джереми Аллен Уайт ("Медведь");

Лучший актер второго плана на ТВ – драма/комедия: Тайлер Джеймс Уильямс ("Начальная школа "Эбботт");

Лучшая актриса второго плана на ТВ: Джулия Гарнер ("Озарк");

Лучший минисериал/телефильм: "Белый лотос";

Лучшая актриса в мини-сериале/телефильме: Аманда Сейфрид ("Выбывшая");

Лучший актер в мини-сериале/телефильме: Эван Питерс ("Монстр: История Джеффри Дамера");

Лучшая актриса второго плана в минисериале: Дженнифер Кулидж ("Белый лотос");

Лучший актер второго плана в минисериале: Пол Уолтер Хаузер ("Черная птица").

Ранее Фокус писал про самые эффектные наряды "Золотого глобуса" 2023.