Сериалы ноября с неожиданными поворотами: "День Шакала", "Дюна", "Банк в осаде", "Департамент"
Фокус подобрал сериалы, где вас ждет немало неожиданностей: ограбление банка – не совсем ограбление, киллер – артист-хамелеон, супермен-следователь – любящий папочка, а шпион, годами не видящий жену, начинает бороться не за выполнение задания, а за свою любовь.
Ноябрь в жанровом разнообразии не отличился – сплошные шпионские триллеры, детективы и истории ограбления, но в каждом из премьерных сериалов есть свой неожиданный ход, переворачивающий традиционное течение событий в данных жанрах. Зрителей ждет хоровод парадоксов.
День Шакала / The Day of the Jackal
- Великобритания, Италия, 2024, драма, триллер
- Премьера: 7 ноября
- Платформа: Peacock
- Сезон: 1
- Серий: 10
- В ролях: Эдди Редмэйн, Лашана Линч, Урсула Корберо
Сериал о киллере. Но не о простом наемном убийце. Это вольная экранизация одноименного романа английского писателя Фредерика Форсайта 1971 года. Роман рассказывает о попытке вождей подпольной организации OAS (военные офицеры Франции, которые были против предоставлению Алжиру независимости), убрать президента Шарля де Голля. Для этого они находят самого дорого и крутого киллера по прозвищу Шакал. За баснословный гонорар он берется устранить де Голля на параде. Фишка наемного убийцы – менять внешность. Хотя силовые французские структуры были предупреждены, Шакал оказался на высоте.
Однако сюжет в сериале перенесен в сегодняшнюю политическую реальность. Будет противостояние киллера Шакала и офицера разведки Бьянки, которая пытается его обезвредить.
Первые три серии выйдут в день премьеры, остальные – еженедельно. Пока будут выходить серии, можно посмотреть экранизацию 1997 года "Шакал" — она хоть и далека от романа, но там зажигают еще молодые Ричард Гир и Брюс Уиллис.
Банк в осаде / Bank Under Siege
- Испания, 2024, криминал, ограбление, экшн ,
- Премьера: 8 ноября
- Платформа: Netflix,
- Сезон: 1
- Серий: 5
- В ролях: Мария Педраса, Мигель Эрран, Овик Кеучкерян
События сериала происходят в Испании. Барселона, 23 мая 1981 года. Прошло ровно три месяца с момента попытки государственного переворота в Конгрессе.
11 неизвестных мужчин в капюшонах ворвались в штаб-квартиру Центрального банка Барселоны. То, что начинается как обычное ограбление, продолжается по неведомому сценарию. Преступники держат в заложниках более 200 человек и угрожают убить их, если правительство не согласится освободить подполковника Антонио Техеро и трех других чиновников, причастных к госперевороту.
Проект напоминает (в том числе и по стилю) культовый испанский сериал "Бумажный дом" (2017 — 2021), да и звезды оттуда же: Мигель Эрран, Мария Педраса, Овик Кеучкерян. Получится ли повторить успех "Бумажного дома"? Скоро узнаем: все пять серий будут выложены сразу.
Кросс / Cross
- США, 2024, криминал, триллер, детектив
- Премьера: 14 ноября
- Платформа: Amazon, Prime Video
- Сезон: 1
- Серий: 8
- В ролях: Элдис Ходж, Райан Эгголд, Эд Рэмси. Райан Эгголд
Сериал основан на цикле детективных новелл американского писателя Джеймса Паттерсона.
Алекс Кросс – это детектив, судебный психолог. А еще он — любящий папа и муж. Трейлер сделан неплохо, но немало сил авторов потрачено на понты: мол, ужасно крутой этот Кросс – полюбуйтесь главным героем. То есть, авторы хотят воплотить на экране супермена: идеального и в "общественной", и в личной жизни.
Все восемь эпизодов выйдут в день премьеры.
Дюна: Пророчество / Dune: Prophecy
- США, 2024, фантастика, приключения
- Премьера: 17 ноября
- Платформа: HBO
- Сезон: 1
- Серий: 6
- В ролях: Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Джоди Мэй, Марк Стронг
События сериала, который официально относится к франшизе Дени Вильнева "Дюна", будут разворачиваться за 10 тысяч лет до основного цикла. Он будет рассказывать о двух сестрах рода Харконнен, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают легендарную секту, известную под названием Бене Гессерит.
Первый сезон будет состоять из шести эпизодов, которые будут давать по одному в неделю: финал аж перед Новым годом – 22 декабря.
Судя по трейлеру, сериал проигрывает киноверсии и по зрелищности, и количеству актеров-харизматиков, за исключением британской актрисы Эмили Уотсон. Но выводы делать рано.
Землевладелец / Landman
- США, 2024, драма, вестерн
- Премьера: 17 ноября
- Платформа: Paramount+
- Сезон: 1
- Серий: 10
- В ролях: Билли Боб Торнтон, Эли Лартер, Деми Мур
Новый проект от шоураннера Тейлора Шеридана, который уже собаку съел за последние годы на успешных сериальных вестернах. Теперь тут будет вестерн с "привкусом" нефти.
События разворачиваются в мире нефтяных вышек в Западном Техасе, где авантюристы, преступники и мгновенно разбогатевшие миллиардеры ведут безжалостную борьбу за нефть и политико-эконмическое влияние, которое дает "черное золото".
Первый сезон сериала будет насчитывать десять эпизодов — с финалом 12 января 2025 года.
Тайный информатор / A Man on the Inside
- США, 2024, комедия, детектив
- Премьера: 21 ноября
- Платформа: Netflix
- Сезон: 1
- Серий: 8
- В ролях: Тед Денсон, Мэри Элизабет Эллис, Лила Ричкрик Эстрада
Сериал, пародирующий детектив, вроде популярной советской комедии "Бриллиантовая рука" с Юрием Никулиным.
Профессора на пенсии женщина-частный детектив привлекает к расследованию (под прикрытием) в доме престарелых в Сан-Франциско. Фишка, конечно, не в интриге, а в нелепо-комедийных ситуациях и характерах.
Первый сезон — из восьми эпизодов, которыми осчастливят сразу.
"Департамент" / The Agency
США, 2024, шпионский триллер
Премьера: 29 ноября
Релиз: Paramount+
Сезон: 1
Серий: 10
В ролях: Майкл Фассбендер, Джоди Тернер-Смит, Ричард Гир, Кэтрин Уотерсон, Джеффри Райт.
В центре повествования находится отдел, отвечающий за работу с глубоко законспирированными агентами, выполняющими долгосрочные задания. Они годами живут под вымышленными именами, стремясь выявлять и вербовать тех, кто принадлежит к источникам разведданных.
Фишка в том, что у героя Майкла Фассбендера из-за шпионской деятельности прервалась связь с любимой женщиной и он поднимает бунт.
Шпионский триллер спродюсирован Джорджем Клуни и Грантом Хесловом по мотивам популярного французского сериала "Бюро легенд", который транслировался на Canal+ с 2015 по 2020 годы (5 сезонов по 10 серий).
У французов часто личная сфера начинает активно вмешиваться в профессиональную, что рождает лирическую линию, не свойственную жанру, но которая способна дать неожиданные краски фильму, разбивая застоявшиеся клише.