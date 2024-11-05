Сериалы ноября с неожиданными поворотами: "День Шакала", "Дюна", "Банк в осаде", "Департамент"

Фокус подобрал сериалы, где вас ждет немало неожиданностей: ограбление банка – не совсем ограбление, киллер – артист-хамелеон, супермен-следователь – любящий папочка, а шпион, годами не видящий жену, начинает бороться не за выполнение задания, а за свою любовь.

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Ноябрь в жанровом разнообразии не отличился – сплошные шпионские триллеры, детективы и истории ограбления, но в каждом из премьерных сериалов есть свой неожиданный ход, переворачивающий традиционное течение событий в данных жанрах. Зрителей ждет хоровод парадоксов.

День Шакала / The Day of the Jackal

Великобритания, Италия, 2024, драма, триллер

Премьера: 7 ноября

Платформа: Peacock

Сезон: 1

Серий: 10

В ролях: Эдди Редмэйн, Лашана Линч, Урсула Корберо

Сериал о киллере. Но не о простом наемном убийце. Это вольная экранизация одноименного романа английского писателя Фредерика Форсайта 1971 года. Роман рассказывает о попытке вождей подпольной организации OAS (военные офицеры Франции, которые были против предоставлению Алжиру независимости), убрать президента Шарля де Голля. Для этого они находят самого дорого и крутого киллера по прозвищу Шакал. За баснословный гонорар он берется устранить де Голля на параде. Фишка наемного убийцы – менять внешность. Хотя силовые французские структуры были предупреждены, Шакал оказался на высоте.

Однако сюжет в сериале перенесен в сегодняшнюю политическую реальность. Будет противостояние киллера Шакала и офицера разведки Бьянки, которая пытается его обезвредить.

Первые три серии выйдут в день премьеры, остальные – еженедельно. Пока будут выходить серии, можно посмотреть экранизацию 1997 года "Шакал" — она хоть и далека от романа, но там зажигают еще молодые Ричард Гир и Брюс Уиллис.

Трейлер сериала "День Шакала"

Банк в осаде / Bank Under Siege

Испания, 2024, криминал, ограбление, экшн ,

Премьера: 8 ноября

Платформа: Netflix,

Сезон: 1

Серий: 5

В ролях: Мария Педраса, Мигель Эрран, Овик Кеучкерян

События сериала происходят в Испании. Барселона, 23 мая 1981 года. Прошло ровно три месяца с момента попытки государственного переворота в Конгрессе.

11 неизвестных мужчин в капюшонах ворвались в штаб-квартиру Центрального банка Барселоны. То, что начинается как обычное ограбление, продолжается по неведомому сценарию. Преступники держат в заложниках более 200 человек и угрожают убить их, если правительство не согласится освободить подполковника Антонио Техеро и трех других чиновников, причастных к госперевороту.

Проект напоминает (в том числе и по стилю) культовый испанский сериал "Бумажный дом" (2017 — 2021), да и звезды оттуда же: Мигель Эрран, Мария Педраса, Овик Кеучкерян. Получится ли повторить успех "Бумажного дома"? Скоро узнаем: все пять серий будут выложены сразу.

Трейлер сериала "Банк в осаде"

Кросс / Cross

США, 2024, криминал, триллер, детектив

Премьера: 14 ноября

Платформа: Amazon, Prime Video

Сезон: 1

Серий: 8

В ролях: Элдис Ходж, Райан Эгголд, Эд Рэмси. Райан Эгголд

Сериал основан на цикле детективных новелл американского писателя Джеймса Паттерсона.

Алекс Кросс – это детектив, судебный психолог. А еще он — любящий папа и муж. Трейлер сделан неплохо, но немало сил авторов потрачено на понты: мол, ужасно крутой этот Кросс – полюбуйтесь главным героем. То есть, авторы хотят воплотить на экране супермена: идеального и в "общественной", и в личной жизни.

Все восемь эпизодов выйдут в день премьеры.

Трейлер сериала "Кросс"

Дюна: Пророчество / Dune: Prophecy

США, 2024, фантастика, приключения

Премьера: 17 ноября

Платформа: HBO

Сезон: 1

Серий: 6

В ролях: Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Джоди Мэй, Марк Стронг

События сериала, который официально относится к франшизе Дени Вильнева "Дюна", будут разворачиваться за 10 тысяч лет до основного цикла. Он будет рассказывать о двух сестрах рода Харконнен, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают легендарную секту, известную под названием Бене Гессерит.

Первый сезон будет состоять из шести эпизодов, которые будут давать по одному в неделю: финал аж перед Новым годом – 22 декабря.

Судя по трейлеру, сериал проигрывает киноверсии и по зрелищности, и количеству актеров-харизматиков, за исключением британской актрисы Эмили Уотсон. Но выводы делать рано.

Трейлер сериала "Дюна: Пророчество"

Землевладелец / Landman

США, 2024, драма, вестерн

Премьера: 17 ноября

Платформа: Paramount+

Сезон: 1

Серий: 10

В ролях: Билли Боб Торнтон, Эли Лартер, Деми Мур

Новый проект от шоураннера Тейлора Шеридана, который уже собаку съел за последние годы на успешных сериальных вестернах. Теперь тут будет вестерн с "привкусом" нефти.

События разворачиваются в мире нефтяных вышек в Западном Техасе, где авантюристы, преступники и мгновенно разбогатевшие миллиардеры ведут безжалостную борьбу за нефть и политико-эконмическое влияние, которое дает "черное золото".

Первый сезон сериала будет насчитывать десять эпизодов — с финалом 12 января 2025 года.

Трейлер сериала "Землевладелец"

Тайный информатор / A Man on the Inside

США, 2024, комедия, детектив

Премьера: 21 ноября

Платформа: Netflix

Сезон: 1

Серий: 8

В ролях: Тед Денсон, Мэри Элизабет Эллис, Лила Ричкрик Эстрада

Сериал, пародирующий детектив, вроде популярной советской комедии "Бриллиантовая рука" с Юрием Никулиным.

Профессора на пенсии женщина-частный детектив привлекает к расследованию (под прикрытием) в доме престарелых в Сан-Франциско. Фишка, конечно, не в интриге, а в нелепо-комедийных ситуациях и характерах.

Первый сезон — из восьми эпизодов, которыми осчастливят сразу.

Трейлер сериала "Тайный информатор"

"Департамент" / The Agency

США, 2024, шпионский триллер

Премьера: 29 ноября

Релиз: Paramount+

Сезон: 1

Серий: 10

В ролях: Майкл Фассбендер, Джоди Тернер-Смит, Ричард Гир, Кэтрин Уотерсон, Джеффри Райт.

В центре повествования находится отдел, отвечающий за работу с глубоко законспирированными агентами, выполняющими долгосрочные задания. Они годами живут под вымышленными именами, стремясь выявлять и вербовать тех, кто принадлежит к источникам разведданных.

Фишка в том, что у героя Майкла Фассбендера из-за шпионской деятельности прервалась связь с любимой женщиной и он поднимает бунт.

Шпионский триллер спродюсирован Джорджем Клуни и Грантом Хесловом по мотивам популярного французского сериала "Бюро легенд", который транслировался на Canal+ с 2015 по 2020 годы (5 сезонов по 10 серий).

У французов часто личная сфера начинает активно вмешиваться в профессиональную, что рождает лирическую линию, не свойственную жанру, но которая способна дать неожиданные краски фильму, разбивая застоявшиеся клише.