Серіали листопада з несподіваними поворотами: "День Шакала", "Дюна", "Банк в облозі", "Департамент"

Фокус підібрав серіали, де на вас чекає чимало несподіванок: пограбування банку — не зовсім пограбування, кілер — артист-хамелеон, супермен-слідчий — люблячий татусь, а шпигун, який роками не бачить дружини, починає боротися не за виконання завдання, а за своє кохання.

Related video

Листопад у жанровому розмаїтті не відзначився — суцільні шпигунські трилери, детективи та історії пограбування, але в кожному з прем'єрних серіалів є свій несподіваний хід, що перевертає традиційний перебіг подій у цих жанрах. На глядачів чекає хоровод парадоксів.

День Шакала / The Day of the Jackal

Велика Британія, Італія, 2024, драма, трилер

Прем'єра: 7 листопада

Платформа: Peacock

Сезон: 1

Серій: 10

У ролях: Едді Редмейн, Лашана Лінч, Урсула Корберо

Серіал про кілера. Але не про простого найманого вбивцю. Це вільна екранізація однойменного роману англійського письменника Фредеріка Форсайта 1971 року. Роман розповідає про спробу вождів підпільної організації OAS (військові офіцери Франції, які були проти надання Алжиру незалежності), прибрати президента Шарля де Голля. Для цього вони знаходять найдорожчого і найкрутішого кілера на прізвисько Шакал. За нечуваний гонорар він береться усунути де Голля на параді. Фішка найманого вбивці — змінювати зовнішність. Хоча силові французькі структури були попереджені, Шакал виявився на висоті.

Однак сюжет у серіалі перенесено в сьогоднішню політичну реальність. Буде протистояння кілера Шакала та офіцера розвідки Б'янки, яка намагається його знешкодити.

Перші три серії вийдуть у день прем'єри, решта — щотижня. Поки виходитимуть серії, можна подивитися екранізацію 1997 року "Шакал" — вона хоч і далека від роману, але там запалюють ще молоді Річард Гір і Брюс Вілліс.

Трейлер серіалу "День Шакала"

Банк в облозі / Bank Under Siege

Іспанія, 2024, кримінал, пограбування, екшн ,

Прем'єра: 8 листопада

Платформа: Netflix,

Сезон: 1

Серій: 5

У ролях: Марія Педраса, Мігель Ерран, Овік Кеучкерян

Події серіалу відбуваються в Іспанії. Барселона, 23 травня 1981 року. Минуло рівно три місяці з моменту спроби державного перевороту в Конгресі.

11 невідомих чоловіків у капюшонах увірвалися до штаб-квартири Центрального банку Барселони. Те, що починається як звичайне пограбування, триває за невідомим сценарієм. Злочинці тримають у заручниках понад 200 осіб і погрожують вбити їх, якщо уряд не погодиться звільнити підполковника Антоніо Техеро і трьох інших чиновників, причетних до держперевороту.

Проєкт нагадує (зокрема й за стилем) культовий іспанський серіал "Паперовий будинок" (2017 — 2021), та й зірки звідти ж: Мігель Ерран, Марія Педраса, Овік Кеучкерян. Чи вийде повторити успіх "Паперового будинку"? Скоро дізнаємося: всі п'ять серій буде викладено одразу.

Трейлер серіалу "Банк в облозі"

Крос / Cross

США, 2024, кримінал, трилер, детектив

Прем'єра: 14 листопада

Платформа: Amazon, Prime Video

Сезон: 1

Серій: 8

У ролях: Елдіс Ходж, Раян Егголд, Ед Ремсі. Раян Егголд

Серіал заснований на циклі детективних новел американського письменника Джеймса Паттерсона.

Алекс Кросс — це детектив, судовий психолог. А ще він — люблячий тато і чоловік. Трейлер зроблено непогано, але чимало сил авторів витрачено на понти: мовляв, жахливо крутий цей Крос — помилуйтеся головним героєм. Тобто, автори хочуть втілити на екрані супермена: ідеального і в "громадському", і в особистому житті.

Усі вісім епізодів вийдуть у день прем'єри.

Трейлер серіалу "Крос"

Дюна: Пророцтво / Dune: Prophecy

США, 2024, фантастика, пригоди

Прем'єра: 17 листопада

Платформа: HBO

Сезон: 1

Серій: 6

У ролях: Емілі Вотсон, Олівія Вільямс, Джоді Мей, Марк Стронг

Події серіалу, який офіційно належить до франшизи Дені Вільнева "Дюна", розгортатимуться за 10 тисяч років до основного циклу. Він розповідатиме про двох сестер роду Харконнен, які борються з силами, що загрожують майбутньому людства, і засновують легендарну секту, відому під назвою Бене Гессеріт.

Перший сезон складатиметься з шести епізодів, які даватимуть по одному на тиждень: фінал аж перед Новим роком — 22 грудня.

Судячи з трейлеру, серіал програє кіноверсії і за видовищністю, і за кількістю акторів-харизматиків, за винятком британської актриси Емілі Вотсон. Але висновки робити рано.

Трейлер серіалу "Дюна: Пророцтво"

Землевласник / Landman

США, 2024, драма, вестерн

Прем'єра: 17 листопада

Платформа: Paramount+

Сезон: 1

Серій: 10

У ролях: Біллі Боб Торнтон, Елі Лартер, Демі Мур

Новий проєкт від шоураннера Тейлора Шерідана, який уже собаку з'їв за останні роки на успішних серіальних вестернах. Тепер тут буде вестерн із "присмаком" нафти.

Події розгортаються у світі нафтових вишок у Західному Техасі, де авантюристи, злочинці та мільярдери, що миттєво розбагатіли, ведуть безжальну боротьбу за нафту і політико-економічний вплив, що дає "чорне золото".

Перший сезон серіалу налічуватиме десять епізодів — з фіналом 12 січня 2025 року.

Трейлер серіалу "Землевласник"

Таємний інформатор / A Man on the Inside

США, 2024, комедія, детектив

Прем'єра: 21 листопада

Платформа: Netflix

Сезон: 1

Серій: 8

У ролях: Тед Денсон, Мері Елізабет Елліс, Ліла Річкрік Естрада

Серіал, що пародіює детектив, на кшталт популярної радянської комедії "Діамантова рука" з Юрієм Нікуліним.

Професора на пенсії жінка-приватний детектив залучає до розслідування (під прикриттям) у будинку для літніх людей у Сан-Франциско. Фішка, звісно, не в інтризі, а в безглуздо-комедійних ситуаціях і характерах.

Перший сезон — із восьми епізодів, якими ощасливлять одразу.

Трейлер серіалу "Таємний інформатор"

"Департамент" / The Agency

США, 2024, шпигунський трилер

Прем'єра: 29 листопада

Реліз: Paramount+

Сезон: 1

Серій: 10

У ролях: Майкл Фассбендер, Джоді Тернер-Сміт, Річард Гір, Кетрін Вотерсон, Джеффрі Райт.

У центрі оповіді перебуває відділ, що відповідає за роботу з глибоко законспірованими агентами, які виконують довгострокові завдання. Вони роками живуть під вигаданими іменами, прагнучи виявляти і вербувати тих, хто належить до джерел розвідданих.

Фішка в тому, що в героя Майкла Фассбендера через шпигунську діяльність перервався зв'язок із коханою жінкою і він зчиняє бунт.

Шпигунський трилер спродюсований Джорджем Клуні та Грантом Хесловом за мотивами популярного французького серіалу "Бюро легенд", який транслювали на Canal+ з 2015 по 2020 роки (5 сезонів по 10 серій).

У французів часто особиста сфера починає активно втручатися в професійну, що народжує ліричну лінію, не притаманну жанру, але яка здатна дати несподівані фарби фільму, розбиваючи застояні кліше.