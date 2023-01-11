Золотой глобус 2023. Самые эффектные наряды на красной дорожке (фото)

Звезды отдали предпочтение сдержанному шику и блеску.

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В Лос-Анджелесе в отеле Beverly Hilton отгремела 80-ая ежегодная премия "Золотой глобус", которую называют репетицией "Оскара", и звезды первой величины Голливуда выгуляли на красной дорожке свои самые роскошные наряды, поразив богатством образов и стильными решениями. Фокус собрал пятерку лучших нарядов вечера по мнению ряда модных обозревателей.

Марго Робби в Chanel

32-летняя трехкратная номинантка на премию "Золотой глобус" Марго Робби вышла на красную дорожку церемонии награждения в сверкающем прозрачно-розовом платье от Chanel из кружева шантильи и шелкового тюля с лифом в виде шеврона, вдохновленное коллекцией Haute Couture осень-зима 2022.

Дизайнерское произведение, сшитое Кейт Янг, само по себе стало шедевром, на создание которого ушло 750 часов работы и 30 000 элементов вышивки, включая блестки, стеклярус и перья.

Образ Робби дополняли брошь, расположенная в центре выреза платья, а также серьги и кольцо из 18-каратного белого золота и бриллиантов, любезно предоставленных французским модным домом.

По словам дизайнера, образ Робби был вдохновлен энергией звезды "голливудской электростанции".

Австралийская актриса, сыгравшая главную роль в фильме "Вавилон", уложила свои длинные волосы волнами, выбрав минимальный макияж, чтобы подчеркнуть свою естественную красоту.

[ + – ] Марго Робби Фото: Getty

Лили Джеймс в Atelier Versace

33-летняя актриса британского происхождения вышла на ковровую дорожку в роскошном ярко-красном платье Atelier Versace, созданном Донателлой Версаче. Наряд отличался пышной многослойной юбкой с длинным шлейфом и сексуальным вырезом на талии, разделенным двумя перекрещивающимися ремнями спереди. Образ знаменитость дополнила бриллиантовым колье и подходящими серьгами-гвоздиками, а ее волосы до плеч были уложены с глубоким пробором. Образ завершал дымчатый макияж глаз.

33-летняя актриса британского происхождения вышла на ковровую дорожку в роскошном ярко-красном платье Atelier Versace, созданном Донателлой Версаче. Наряд отличался пышной многослойной юбкой с длинным шлейфом и сексуальным вырезом на талии, разделенным двумя перекрещивающимися ремнями спереди. Образ знаменитость дополнила бриллиантовым колье и подходящими серьгами-гвоздиками, а ее волосы до плеч были уложены с глубоким пробором. Образ завершал дымчатый макияж глаз.

[ + – ] Лили Джеймс Фото: Getty

Джессика Честейн в Oscar de la Renta

45-летняя Джессика Честейн произвела фурор на красной дорожке своим полупрозрачным платьем телесного цвета в стиле "женщина-паук" от Oscar de la Renta. Замысловатое платье без бретелек, созданное Элизабет Стюарт, было украшено кристаллами, пришитыми к корсажу телесного цвета в виде паутины, которая начиналась на ее талии и простиралась до полукруглого выреза и до самой юбки-колонны.

Из аксессуаров Джессика отдала предпочтение множеству колец Gucci. Свой образ актриса завершила парой сверкающих туфель на платформе цвета шампанского от Casadei и маской в тон, украшенной кристаллами, а ее рыжие волосы были зачесаны назад в простой пучок.

[ + – ] Джессика Честейн Фото: Getty

Анджела Бассет в Pamella Roland

64-летняя актриса Анджела Бассет стала королевой красной дорожки в роскошном облегающем серебряном платье с вырезом на шее от Pamella Roland, которое ее стилист Дженнифер Остин дополнила туфлями Sarah Flint и ослепительными украшениями Chopard.

Если наряд актрисы был слегка футуристический, то макияж соответствовал всем канонам "старого Голливуда". Над прической Анджелы поработал звездный парикмахер Рэнди Стодхилл

Бассетт получила награду за лучшую актрису второго плана за повторную роль Рамонды, королевы Ваканды, в "Черной пантере: Ваканда навсегда", которая вошла в историю как первая актерская работа Marvel Studios и победа на "Золотом глобусе".

[ + – ] Анджела Бассет Фото: Getty

Джулия Гарнер в Balletcore

28-летняя актриса Джулия Гарнер появилась перед публикой в очень нежном, женственном и воздушном образе. Она надела светло-розовое платье на бретельках, состоящее из трех слоев ткани по всей длине платья, что придавало ему красивый силуэт русалки. Накладка из кристаллов изящно свисала с бретелей и лифа платья, придавая ему максималистский модный вид.

Что касается прически, Джулия Гарнер сменила свои обычные вьющиеся светлые пряди и дебютировала на красной ковровой дорожке с гладкой стрижкой пикси. Макияж звезды был очень нейтральным, а сочетание ее прически и макияжа приятно контрастировало с блеском ее розового платья.

Что касается аксессуаров, Гарнер сочетала кристаллы на своем платье с длинным бриллиантовым колье, простыми бриллиантовыми серьгами и большим бриллиантовым кольцом.

[ + – ] Джулия Гарнер Фото: Getty

Элизабет Дебики в Dior

32-летняя австралийская актриса Элизабет Дебики, сыгравшая принцессу Диану в пятом сезоне исторического драматического сериала "Корона", пришла на церемонию в роскошном атласном розовом платье в пол от Dior без бретелек и юбкой-колонной. Таким образом она поддержала актуальній "розовій" тренд среди гостей мероприятия, многие из которых тоже отдали предпочтение этому оттенку. Образ она дополнила черными босоножками Jimmy Choo, а в качестве аксессуара надела нежное бриллиантовое колье интересной формы от Dior Fine Jewlery. Свои светлые волосы актриса оставила распущенными, а черты лица подчеркнула еле заметным макияжем.

[ + – ] Элизабет Дебики Фото: Getty

Дженнифер Кулидж в Dolce & Gabbana

61-летняя актриса Дженнифер Кулидж буквально сияла в блестящем черном платье с открытыми плечами от Dolce & Gabbana. Команда итальянского бренда потратила на наряд немало сил и "шила до поздней ночи". Платье было украшено кристаллами Сваровски. Что касается того, почему звезда "Блондинки в законе" выбрала именно этот образ для "Золотого глобуса", то это связано с тем, что второй сезон "Белого лотоса", который снимался в Таормине, Италия.

В истинном стиле дивы она дополнила образ объемной прической и сделала дымчатый макияж глаз, а в руках держала клатч в цвет платья.

[ + – ] Дженнифер Кулидж Фото: Getty

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил на церемонии "Золотой глобус".