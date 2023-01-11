"Третьей мировой не будет": Зеленский выступил на кинопремии "Золотой глобус" (видео)

Президент Украины в Голливуде поблагодарил союзников за поддержку и завил, что знает, кто победит в российско-украинской войне.

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Владимир Зеленский выступил на вручении премии "Золотой глобус" в Голливуде. Об этом в среду, 11 января, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Зеленский выступал в формате онлайн-обращения. Гостям премии его представил актер и режиссер Шон Пенн, который несколько раз приезжал в Украину для съемок документального фильма.

В своем выступлении Зеленский выразил уверенность в победе Украины и поблагодарил партнеров за поддержку. Также украинский лидер напомнил, как проходили церемонии награждения в 40-х годах XX века.

"Вторая мировая война еще не закончилась, но все знали, кто будет победителем. Впереди еще битвы и слезы, но я точно могу сказать, кто был лучшим в прошлом году. Это были вы, те, кто объединился для поддержки украинцев в борьбе за свободу. Третьей мировой войны не будет, это не трилогия. Украина остановит российскую агрессию на нашей земле", — заявил президент.

Также Зеленский добавил, что война в Украине еще не завершилась, но "волна меняется и уже очевидно, кто победит".

Напомним, 10 января Владимир Зеленский сообщил, что лишил украинского гражданства нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

Ранее, 7 января, президент Украины ввел персональные санкции против ряда деятелей культуры РФ, поддержавших военную агрессию России. В документе, который СНБО Украины утвердил в пятницу, 6 января, указано 119 лиц.