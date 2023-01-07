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Политика Российско-украинская война

Петросян, Киркоров, Михалков: Зеленский ввел санкции против 119 российских артистов и певцов

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Владимир Зеленский ввел санкции против российских деятелей культуры

Среди прочих, под персональные санкции попали российские пропагандисты, включая философа Александра Дугина и ведущую Маргариту Симоньян. Ограничения коснутся и гражданки Украины режиссера и ведущей Жанны Бадоевой.

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Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 7 января, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против ряда деятелей культуры РФ, поддержавших военную агрессию России. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства. Список лиц, против которых вводят ограничения, прилагается к нему.

В документе, который СНБО Украины, утвердил в пятницу, 6 января, указано 119 лиц. В списке значатся российские, а также украинские культурные деятели, поддерживающие Кремль.

Российские исполнители, против которых вводятся санкции:

  • Ирина Аллегрова,
  • Дима Билан,
  • Александр Буйнов,
  • Валерий Дидюля, лидер группы "ДіДюЛя",
  • Лариса Долина,
  • Ирина Дубцова,
  • Полина Гагарина,
  • Родион Газманов,
  • Валерий Кипелов,
  • Филипп Киркоров,
  • Григорий Лепсверидзе, выступающий под псевдонимом Григорий Лепс,
  • Александр Маршал,
  • Лолита Милявская,
  • Александр Панайотов,
  • Владимир Пресняков,
  • Стас Пьеха,
  • Юрий Расторгуев,
  • Виктор Рыбин,
  • Юлия Савичева,
  • Наталья Сенчукова,
  • Пелагея
  • Михаил Шуфутинский,
  • Влад Топалов,
  • Анита Цой,
  • Любовь Успенская (гражданка РФ и США),

В список также попали актеры (Дмитрий Дюжев, Виктор Добронравов, Михаил Галустян, Никита Михалков), ведущие (Дана Борисова, Евгений Петросян, Леонид Якубович) и пропагандисты (Александр Дугин, Маргарита Симоньян).

Персональные санкции также вводятся против гражданки Украины Жанны Бадоевой.

Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала, лишение государственных наград и так далее. Их ввели сроком на 10 лет.

Напомним, 7 января издание LB.ua со ссылкой на собственные источники сообщило, что Владимир Зеленский приостановил гражданство Украины для 13 священников УПЦ (МП). Официальный указ об этом на сайте президента не опубликован.