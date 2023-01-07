Петросян, Киркоров, Михалков: Зеленский ввел санкции против 119 российских артистов и певцов

Среди прочих, под персональные санкции попали российские пропагандисты, включая философа Александра Дугина и ведущую Маргариту Симоньян. Ограничения коснутся и гражданки Украины режиссера и ведущей Жанны Бадоевой.

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Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 7 января, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против ряда деятелей культуры РФ, поддержавших военную агрессию России. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства. Список лиц, против которых вводят ограничения, прилагается к нему.

В документе, который СНБО Украины, утвердил в пятницу, 6 января, указано 119 лиц. В списке значатся российские, а также украинские культурные деятели, поддерживающие Кремль.

Российские исполнители, против которых вводятся санкции:

Ирина Аллегрова,

Дима Билан,

Александр Буйнов,

Валерий Дидюля, лидер группы "ДіДюЛя",

Лариса Долина,

Ирина Дубцова,

Полина Гагарина,

Родион Газманов,

Валерий Кипелов,

Филипп Киркоров,

Григорий Лепсверидзе, выступающий под псевдонимом Григорий Лепс,

Александр Маршал,

Лолита Милявская,

Александр Панайотов,

Владимир Пресняков,

Стас Пьеха,

Юрий Расторгуев,

Виктор Рыбин,

Юлия Савичева,

Наталья Сенчукова,

Пелагея

Михаил Шуфутинский,

Влад Топалов,

Анита Цой,

Любовь Успенская (гражданка РФ и США),

В список также попали актеры (Дмитрий Дюжев, Виктор Добронравов, Михаил Галустян, Никита Михалков), ведущие (Дана Борисова, Евгений Петросян, Леонид Якубович) и пропагандисты (Александр Дугин, Маргарита Симоньян).

Персональные санкции также вводятся против гражданки Украины Жанны Бадоевой.

Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала, лишение государственных наград и так далее. Их ввели сроком на 10 лет.

Напомним, 7 января издание LB.ua со ссылкой на собственные источники сообщило, что Владимир Зеленский приостановил гражданство Украины для 13 священников УПЦ (МП). Официальный указ об этом на сайте президента не опубликован.