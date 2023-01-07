Петросян, Киркоров, Михалков: Зеленский ввел санкции против 119 российских артистов и певцов
Среди прочих, под персональные санкции попали российские пропагандисты, включая философа Александра Дугина и ведущую Маргариту Симоньян. Ограничения коснутся и гражданки Украины режиссера и ведущей Жанны Бадоевой.
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 7 января, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против ряда деятелей культуры РФ, поддержавших военную агрессию России. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства. Список лиц, против которых вводят ограничения, прилагается к нему.
В документе, который СНБО Украины, утвердил в пятницу, 6 января, указано 119 лиц. В списке значатся российские, а также украинские культурные деятели, поддерживающие Кремль.
Российские исполнители, против которых вводятся санкции:
- Ирина Аллегрова,
- Дима Билан,
- Александр Буйнов,
- Валерий Дидюля, лидер группы "ДіДюЛя",
- Лариса Долина,
- Ирина Дубцова,
- Полина Гагарина,
- Родион Газманов,
- Валерий Кипелов,
- Филипп Киркоров,
- Григорий Лепсверидзе, выступающий под псевдонимом Григорий Лепс,
- Александр Маршал,
- Лолита Милявская,
- Александр Панайотов,
- Владимир Пресняков,
- Стас Пьеха,
- Юрий Расторгуев,
- Виктор Рыбин,
- Юлия Савичева,
- Наталья Сенчукова,
- Пелагея
- Михаил Шуфутинский,
- Влад Топалов,
- Анита Цой,
- Любовь Успенская (гражданка РФ и США),
В список также попали актеры (Дмитрий Дюжев, Виктор Добронравов, Михаил Галустян, Никита Михалков), ведущие (Дана Борисова, Евгений Петросян, Леонид Якубович) и пропагандисты (Александр Дугин, Маргарита Симоньян).
Персональные санкции также вводятся против гражданки Украины Жанны Бадоевой.
Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала, лишение государственных наград и так далее. Их ввели сроком на 10 лет.
Напомним, 7 января издание LB.ua со ссылкой на собственные источники сообщило, что Владимир Зеленский приостановил гражданство Украины для 13 священников УПЦ (МП). Официальный указ об этом на сайте президента не опубликован.