Петросян, Кіркоров, Михалков: Зеленський ввів санкції проти 119 російських артистів і співаків

Серед інших під персональні санкції потрапили російські пропагандисти, включаючи філософа Олександра Дугіна та ведучу Маргариту Симоньян. Обмеження торкнуться й громадянки України, режисерки та ведучої Жанни Бадоєвої.

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Президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 січня, ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження персональних санкцій проти низки діячів культури РФ, які підтримали військову агресію Росії. Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті глави держави. Список осіб, проти яких запроваджують обмеження, додається до нього.

У документі, який РНБО України затвердила у п'ятницю, 6 січня, зазначено 119 осіб. У списку є російські, а також українські культурні діячі, які підтримують Кремль.

Російські виконавці, проти яких запроваджуються санкції:

Ірина Алєгрова,

Діма Білан,

Олександр Буйнов,

Валерій Дідюля, лідер гурту "ДіДюЛя",

Лариса Доліна,

Ірина Дубцова,

Поліна Гагаріна,

Родіон Газманов,

Валерій Кіпєлов,

Філіп Кіркоров,

Григорій Лепсверідзе, який виступає під псевдонімом Григорій Лепс,

Олександр Маршал,

Лоліта Мілявська,

Олександр Панайотов,

Володимир Пресняков,

Стас П'єха,

Юрій Расторгуєв,

Віктор Рибін,

Юлія Савічева,

Наталія Сенчукова,

Пелагея,

Михайло Шуфутинський,

Влад Топалов,

Аніта Цой,

Любов Успенська (громадянка РФ і США),

До списку також потрапили актори (Дмитро Дюжев, Віктор Добронравов, Михайло Галустян, Микита Михалков), ведучі (Дана Борисова, Євген Петросян, Леонід Якубович) і пропагандисти (Олександр Дугін, Маргарита Симоньян).

Персональні санкції також запроваджуються проти громадянки України Жанни Бадоєвої.

Санкції передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, заборону виведення капіталу, позбавлення державних нагород тощо. Їх запровадили терміном на 10 років.

Нагадаємо, 7 січня видання LB.ua із посиланням на власні джерела повідомило, що Володимир Зеленський призупинив громадянство України для 13 священиків УПЦ (МП). Офіційного указу про це на сайті президента не опубліковано.