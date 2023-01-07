Зеленський призупинив українське громадянство 13 священиків УПЦ МП, — ЗМІ

За даними журналістів, указ, зокрема, стосується митрополита Іонафана, підозрюваного в держзраді. Надалі представників духовенства можуть депортувати з країни.

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Президент України Володимир Зеленський своїм указом №898/2022 від 28 грудня минулого року призупинив громадянство низки священиків Української православної церкви (Московського патріархату). Про це сьогодні, 7 січня, повідомило видання LB.ua із посиланням на власні джерела.

На офіційному сайті глави держави документ не опубліковано, оскільки містить особисту інформацію.

За даними журналістських джерел, ідеться про 13 представників церкви. Серед них, як пише ЗМІ, є митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан, якого Служба безпеки України підозрює у державній зраді. За наявною інформацією, він має паспорт громадянина Росії.

4 січня СБУ завершила слідство в справі митрополита Іонафана, повідомляється на сайті Тульчинської єпархії УПЦ (МП). Його підозрюють у розпалюванні ворожнечі між громадянами України на релігійному ґрунті, а також у намірі насильницької зміни конституційного устрою держави. Священик зі звинуваченнями не згоден і має намір відстоювати свою невинність у суді.

Також в указі йдеться про вікарія Тульчинської єпархії, єпископа Ладижинського Сергія, який, як вважають журналісти, близький до Іонафана.

Інформація про зупинення громадянства для низки священнослужителів уже доведена до Державної міграційної служби України. Це означає, що в майбутньому ці духовні особи можуть бути депортовані з території країни.

Нагадаємо, 11 жовтня стало відомо про обшуки у вінницького митрополита УПЦ Іонафана. В СБУ уточнили, що митрополит Тульчинський і Брацлавський поки що проходить у справі як свідок. Іонафан (у миру Анатолій Єлецьких) відомий тим, що наприкінці 80-х років був намісником Києво-Печерської лаври.

На початку жовтня повідомлялося про те, що настоятеля Києво-Печерської лаври затримали на кордоні з контрабандою. Митрополит Павло заявив, що ввезені в Україну ікони не мали жодної цінності.