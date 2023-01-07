Зеленский приостановил украинское гражданство 13 священников УПЦ МП, — СМИ

По данным журналистов, указ, в частности, касается митрополита Ионафана, подозреваемого в госизмене. В будущем представителей духовенства могут депортировать из страны.

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Президент Украины Владимир Зеленский свои указом №898/2022 от 28 декабря прошлого года приостановил гражданство ряда священников Украинской православной церкви (Московского патриархата). Об этом сегодня, 7 января, сообщило издание LB.ua со ссылкой на собственные источники.

На официальном сайте главы государства документ не опубликован, так как содержит личную информацию.

По данным журналистских источников, речь идет о 13 представителях церкви. Среди них, как пишет СМИ, есть митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого Служба безопасности Украины подозревает в государственной измене. По имеющейся информации, у него есть паспорт гражданина России.

4 января СБУ завершила следствие по делу митрополита Ионафана, сообщается на сайте Тульчинской епархии УПЦ (МП). Его подозревают в разжигании вражды между гражданами Украины на религиозной почве, а также в намерении насильственного изменения конституционного строя государства. Священник с обвинениями не согласен и намерен свою невиновность в суде.

Также в указе речь идет о викарии Тульчинской епархии, епископе Ладыжинском Сергее, который, как считают журналисты, близок к Ионафану.

Информация о приостановлении гражданства для ряда священнослужителей уже доведена до Государственной миграционной службы Украины. Это означает, что в будущем указанные духовные лица могут быть депортированы с территории страны.

Напомним, 11 октября стало известно об обысках у винницкого митрополита УПЦ Ионафана. В СБУ уточнили, что митрополит Тульчинский и Брацлавский пока проходит по делу в качестве свидетеля. Ионафан (в миру Анатолий Елецких) известен тем, что в конце 80-х годов был наместником Киево-Печерской Лавры.

В начале октябре сообщалось о том, что настоятеля Киево-Печерской Лавры задержали на границе с контрабандой. Митрополит Павел заявил, что ввезенные в Украину иконы не имели никакой ценности.