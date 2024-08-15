Знаменитый дом из "Полтергейста" Спилберга впервые с 1979 года выставлен на продажу (фото)

Продавцы не скрывают "страшную" историю дома. Недвижимость площадью 220 квадратных метров имеет большую придомовую территорию.

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Дом в Сими-Вэлли, Калифорния, где в 1982 году снимался фильм ужасов "Полтергейст", выставлен на продажу за 1 174 999 долларов, сообщает Daily Mail.

Фильм, сценаристом которого выступил легендарный Стивен Спилберг, вышел в прокат в июне 1982 года и имел большой успех и у зрителей. Фильм получил три номинации на премию "Оскар" и собрал в мировом прокате 76,6 млн долларов, а также имел два продолжения в 1986 и 1988 годах и ремейк в 2015 году.

По сюжету фильма, пригородный дом населяли демонические призраки, которые пытались выгнать семью Фрилингов, роли которых исполнили Джобет Уильямс, Крейг Т. Нельсон, Оливер Робинс и покойные Хизер О'Рурк и Доминик Данн. Интересно, позже выяснилось, что на самом деле дом был построен на месте старого захоронения. Многие зрители считают, что фильм связан с проклятием, из-за которого некоторые актеры франшизы преждевременно умерли. Среди них — Хизер О'Рурк, которая умерла в возрасте 12 лет во время операции в феврале 1988 года, а ткже Доминик Данн, которая была убита своим бывшим парнем в возрасте 22 лет в ноябре 1982 года. В 2022 года к 40-летию выхода фильма, актриса Джобет Уильямс рассказала, что при производстве фильма использовались настоящие человеческие останки.

"Я всегда предполагала, что скелеты были сделаны в отделе реквизита. Несколько лет спустя я столкнулся с одним из ребят, занимающихся спецэффектами, и сказала: "Вы, ребята, сделали все эти скелеты, это, должно быть, было действительно потрясающе. На что он ответил: "О, мы их не делали, они были настоящими. Я не знаю, где их купили, но это меня шокировало. Я рада, что тогда этого не знала", — поделилась актриса.

Что включает дорогая недвижимость

Продавцы не скрывают историю дома и в листинге недвижимости говорится: "Это дом, где снималась большая часть первого фильма серии, но "этот дом чистый… серьезно, это так! Дом готов принять новую семью, без всяких призрачных выходок, мы обещаем!".

Согласно объявлению, дом с четырьмя спальнями и двумя ванными комнатами был построен в 1979 году и занимает площадь 220 квадратных метров на участке площадью 0,15 гектаров.

В доме есть столовая, соединенная с кухней, "где поклонникам фильма будет приятно увидеть, что она по-прежнему находится в своем первоначальном виде, но с обновленной техникой", — говорится в объявлении. Также есть каминная, просторная ванная комната, прачечная, четыре спальни, гардеробные и гараж на три автомобиля. Удобства этого дома в Южной Калифорнии включают бассейн с трамплином и джакузи, а также прилегающую костровую чашу. Будущим покупателям рекомендуется обратить внимание на то, что "на участке достаточно места для разделения и строительства второго дома".

Напомним, 19 июня Фокус писал о том, что особняк Бена Аффлека и Дженнифер Лопес никто не хочет покупать.