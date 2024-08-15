Знаменитий будинок із "Полтергейста" Спілберга вперше з 1979 року виставлено на продаж (фото)

Продавці не приховують "страшну" історію будинку. Нерухомість площею 220 квадратних метрів має велику прибудинкову територію.

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Будинок у Сімі-Веллі, Каліфорнія, де 1982 року знімали фільм жахів "Полтергейст", виставлено на продаж за 1 174 999 доларів, повідомляє Daily Mail.

Фільм, сценаристом якого виступив легендарний Стівен Спілберг, вийшов у прокат у червні 1982 року і мав неабиякий успіх у глядачів. Фільм отримав три номінації на премію "Оскар" і зібрав у світовому прокаті 76,6 млн доларів, а також мав два продовження в 1986 і 1988 роках і римейк у 2015 році.

За сюжетом фільму, приміський будинок населяли демонічні примари, які намагалися вигнати сім'ю Фрілінгів, ролі яких виконали Джобет Вільямс, Крейг Т. Нельсон, Олівер Робінс і покійні Гізер О'Рурк і Домінік Данн. Цікаво, пізніше з'ясувалося, що насправді будинок був побудований на місці старого поховання. Багато глядачів вважають, що фільм пов'язаний із прокляттям, через яке деякі актори франшизи передчасно померли. Серед них — Гізер О'Рурк, яка померла у віці 12 років під час операції в лютому 1988 року, а також Домінік Данн, яку вбив її колишній хлопець у віці 22 років у листопаді 1982 року. У 2022 році, до 40-річчя виходу фільму, акторка Джобет Вільямс розповіла, що під час виробництва картини використовували справжні людські останки.

"Я завжди припускала, що скелети були зроблені у відділі реквізиту. Кілька років потому я зіткнулася з одним із хлопців, що займаються спецефектами, і сказала: "Ви, хлопці, зробили всі ці скелети, це, мабуть, було дійсно приголомшливо. На що він відповів: "О, ми їх не робили, вони були справжніми. Я не знаю, де їх купили, але це мене шокувало. Я рада, що тоді цього не знала", — поділилася акторка.

Що включає дорога нерухомість

Продавці не приховують історію будинку і в лістингу нерухомості йдеться: "Це будинок, де знімали більшу частину першого фільму серії, але "цей будинок чистий... серйозно, це так! Будинок готовий прийняти нову сім'ю, без жодних примарних витівок, ми обіцяємо!".

Згідно з оголошенням, будинок із чотирма спальнями і двома ванними кімнатами було побудовано 1979 року, він охоплює площу 220 квадратних метрів на ділянці у 0,15 гектара.

У будинку є їдальня, поєднана з кухнею, "де шанувальникам фільму буде приємно побачити, що вона, як і раніше, перебуває у своєму первісному вигляді, але з оновленою технікою", — йдеться в оголошенні. Також є камінна, простора ванна кімната, пральня, чотири спальні, гардеробні та гараж на три автомобілі. Зручності цього будинку в Південній Каліфорнії включають басейн із трампліном і джакузі, а також прилеглу вогнищеву чашу. Майбутнім покупцям рекомендується звернути увагу на те, що "на ділянці достатньо місця для поділу і будівництва другого будинку".

Нагадаємо, 19 червня Фокус писав про те, що особняк Бена Аффлека та Дженніфер Лопес ніхто не хоче купувати.