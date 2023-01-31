Лиза Мари Пресли оформила страховку жизни перед своей смертью

Дочь Элвиса Пресли была в серьезных долгах, однако в день ее смерти "финансовое положение" значительно улучшилось.

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Американская певица Лиза Мари Пресли оформила полис страхования жизни прямо перед своей смертью. Об этом пишет Daily Mail.

Единственная дочь Элвиса Пресли, умершая 12 января 2023 года от двойной остановки сердца, как известно, оказалась в долгах на 16 миллионов долларов после того, как растратила состояние в 100 миллионов долларов, которое она унаследовала от своего звездного отца.

В эксклюзивном ролике нового специального выпуска TMZ Investigates: Lisa Marie Presley: Unending Tragedy утверждается, что имение матери четырех детей было "заполнено наличными" в день ее смерти.

"Лиза никогда не была дисциплинированной по поводу денег", — объясняет продюсер TMZ Кэти Хейс.

По ее словам, единственный ребенок Элвиса Пресли была расточительной и сделала несколько неудачных инвестиций. В частности, известно, что покойная Лиза Мари Пресли заработала почти 100 миллионов долларов за 25 лет.

[ + – ] Элвис Пресли с женой и дочерью Фото: Getty Images

На момент смерти у американской певицы был долг в размере 4 млн долларов, а 2,5 млн не были заплачены налоговой службе.

Однако именно в день смерти финансовое состояние Лизы Мари Пресли улучшилось. Причиной стало своевременно оформленное страхование жизни – на 25 млн долларов и 10 млн долларов.

"И, возможно, был третий полис на 10 миллионов долларов, но они не уверены, потерял ли он силу. В итоге между тремя детьми нужно разделить более 30 миллионов долларов", — добавляет инсайдер издание.

Также на момент смерти знаменитость все еще владела Грейслендом — имением Элвиса Пресли.

Роскошную недвижимость должны унаследовать трое детей Лизы Мари Пресли, однако накануне "в борьбу вступила" также супруга покойного Элвиса Пресли Присцилла. Она подала юридические документы, чтобы отменить поправку, внесенную в доверительную собственность Лизы Мари в 2016 году, которая устранила ее и бывшего бизнес-менеджера ее дочери Барри Сигеля как доверенных лиц и заменила их ее внуками.

[ + – ] Лиза Мари Пресли и Майкл Джексон Фото: Getty Images

Мама покойной певицы поставила под сомнение действительность и подлинность поправки, утверждая, что она никогда не была доставлена ей, дата на документе подозрительна, в документе неправильно указано имя Присциллы, а подпись Лизы Мари "кажется несовместимой с ее обычной и привычной подписью" .

Напомним, герцогиня Йоркская Сара Фергюсон выступила на похоронах Лизы Мари Пресли.

Также Фокус писал о комментарии Присциллы Пресли касательно смерти ее ребенка.