"Очень тяжелое время": Присцилла Пресли высказалась о смерти дочери
Знаменитость поблагодарила поклонников за теплую поддержку.
77-летняя американская актриса Присцилла Пресли высказалась о смерти своей дочери Лизы Мари. Об этом пишет Page Six.
Бывшая жена Элвиса Пресли поблагодарила поклонников за поддержку в это "очень тяжелое время".
"Благодарю всех за соболезнования, вы тронули меня своими словами", — написала Присцилла Пресли в Twitter.
"Это было очень тяжелое время, но просто осознание того, что твоя любовь есть, имеет значение", — добавила мама покойной знаменитости.
Лизу Мари Пресли похоронили в Грейсленде рядом с ее покойным сыном Бенджамином Кио после звездной мемориальной службы, во время которой выступали Аланис Мориссетт, Сара Фергюсон и другие.
Дочь покойной певицы также попросила своего мужа Бена Смита-Петерсена прочесть письмо ее покойной матери от ее имени.
"Я помню, как ты купала меня в детстве, водила меня в моем автокресле, слушая Арету Франклин… водила меня на мороженое после школы во Флориде", — написала она.
Лиза Мари Пресли, единственный ребенок Элвиса Пресли, умерла в начале 2023 года в возрасте 54 лет. Без матери осталось трое детей.
Напомним, похороны Лизы Мари Пресли также посетил Остин Батлер со своей девушкой.
Фокус писал о речи герцогини Йоркской Сары Фергюсон на похоронах Лизы Мари Пресли.