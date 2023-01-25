"Очень тяжелое время": Присцилла Пресли высказалась о смерти дочери

Знаменитость поблагодарила поклонников за теплую поддержку.

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77-летняя американская актриса Присцилла Пресли высказалась о смерти своей дочери Лизы Мари. Об этом пишет Page Six.

Бывшая жена Элвиса Пресли поблагодарила поклонников за поддержку в это "очень тяжелое время".

"Благодарю всех за соболезнования, вы тронули меня своими словами", — написала Присцилла Пресли в Twitter.

"Это было очень тяжелое время, но просто осознание того, что твоя любовь есть, имеет значение", — добавила мама покойной знаменитости.

Лизу Мари Пресли похоронили в Грейсленде рядом с ее покойным сыном Бенджамином Кио после звездной мемориальной службы, во время которой выступали Аланис Мориссетт, Сара Фергюсон и другие.

[ + – ] Лиза Мари Пресли Фото: Getty Images

Дочь покойной певицы также попросила своего мужа Бена Смита-Петерсена прочесть письмо ее покойной матери от ее имени.

"Я помню, как ты купала меня в детстве, водила меня в моем автокресле, слушая Арету Франклин… водила меня на мороженое после школы во Флориде", — написала она.

Лиза Мари Пресли, единственный ребенок Элвиса Пресли, умерла в начале 2023 года в возрасте 54 лет. Без матери осталось трое детей.

Напомним, похороны Лизы Мари Пресли также посетил Остин Батлер со своей девушкой.

Фокус писал о речи герцогини Йоркской Сары Фергюсон на похоронах Лизы Мари Пресли.